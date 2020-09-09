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Mehmet Soysal

Mehmet Soysal

Tarifsiz zarar hesapları

9 Eylül 2020

Hudson Enstitüsü Ortadoğu uzmanı Michael Doran demiş ki:

Amerika’nın bir Erdoğan sorunu yok, Türkiye sorunu var!

Yani?

Kim gelirse gelsin bu sorun devam edecek gibi...

Nereye kadar?

ABD’nin isteklerini karşılayacak, uzaktan kumanda edilebilecek bir lider gelene kadar...

Kronik muhalif koro da gerçekleri bir görebilse...

*

Obama’nın DEAŞ ile mücadelesinde PKK ve YPG ile Suriye’de ittifak yapmasının teamülü bozduğunu söyleyen Doran:

YPG/PKK ile kurulan ilişkiler nedeniyle ABD-Türkiye ilişkileri büyük zarar gördü...

*

“Obama’nın, PKK’nın Suriye kolunu sahiplenmesi büyük bir siyasi skandaldır” diyen Doran şunları söylemiş:

ABD hükümetinin PKK’yı bir terör örgütü olarak tanımlaması değil. Washington, bu ilişkiyi gizlemek için YPG’yi Suriye Demokratik Güçleri (SDG) olarak yeniden isimlendirdi.

*

İran’da PJAK...

Suriye’de SDG, YPG veya PYD...

Irak’ta peşmerge...

Kısacası, hepsini PKK çadırında buluşturan ve  ama hepsini aynı kapıya çıkaran ABD yüzyıllık müttefikini terör örgütüne tercih etmeye devam ediyor...

Çünkü, menfaati bunu gerektiriyor...

Büyük bir yanlışın içerisinde olduğunu anladığı gün çok şeye geç kalmış olacak...

Her şey sahadaki maddi çıkarlar değildir...

*

Amerika’nın sahadaki çıkarlarını koruyacak bir düzende istikrarlı, kendine güvenen ve gücü yansıtabilen ülkelerle birlikte çalışması gerektiğini vurgulayan Doran:

Türkiye bu kriterleri karşılayabilen çok az sayıdaki ülkenin başında yer alıyor...

*

ABD’nin, Türkiye ile birlikte verimli bir şekilde çalışması için terör örgütü PKK konusundaki duruşuna saygı duyması gerektiğini belirten Doran:

Amerika’nın bunu yapmakta başarısız olması, ABD-Türkiye ortaklığı için tarifsiz zarara yol açtı.

*

Rusya’nın kurduğu ve yıllarca kontrol ettiği, eylemler yaptırdığı PKK’nın Rus kadrolarının tasfiyesi ve elebaşı Apo’nun paketlenip Türkiye’ye teslim edilmesiyle, kendi kontrollerine aldıkları PKK’yı Ortadoğu’da çıkarlarına göre yöneten ABD, dünya tarihin en büyük siyasi  skandalına imza atıyordu...

Kronik muhalif koro ise ittifaklarını ABD’nin çıkarlarına göre şekillendiriyor...

Tarifsiz zararların hesapları içinde bir rakam olmak için çaba sarf edenler dipsiz kuyulara atılacaklarını unutuyor...

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