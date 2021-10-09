Sözlerin ardındaki gerçek

Çekya ve Almanya ortak yapımı film Netflix’te...
Filmde, bombalı saldırının ardından ırksal karşıtlığın ve cadı avının nasıl başlatıldığı ve perde arkasında nelerin yaşandığı anlatılıyor...
Irksal karşıtlıklarıyla gündem olan aktivistlerin sözleriyle eylemleri arasında nasıl bir uçurumun olduğu da...
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Rejimlerin ikiyüzlülüğüne sözde karşı bir duruş sergileyen bazı aktivistler gizli örgütler kurarak Avrupa’nın her şehrinde yaşayan özellikle Müslüman mültecilere karşı acımasızca eylemler düzenliyor...
Amaçları tüm mültecilerin Avrupa’dan çıkmalarını sağlamak ve kamuoyunu kışkırtmak...
Ve idam cezasını geri getirtmek...
Fransız aktivistlerden biri ise siyasileri kalabalıklara şikâyet ederek diyor ki:
Hukuk devletinin gerekliliği, yasaların yap-boz misali bir değişim içinde olmaması...
Tüm kurumsal varlığın devamlılığı için, iktisadi hayatın sürdürülebilirliği için, hukuki hayatın stabil olması ve öngörülebilir olması gerekiyor...
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“Bir yıl sonra hangi yasal zeminde olacağını kimse tahmin edemiyorsa büyük bir problemdir” diyen dostumuz Av. Şadi Çarsancaklı:
Bugün bu yasa var ama yarın bir torba yasayla değişmeyeceğine dair güvence olmalı.
Yönetmelik değiştirir gibi yasalar değiştirilmez.
*
Yasalar uzun ömürlüdür...
Birileri de ısrarla ‘Kim gelecek, kime oy vereceğiz?’ diyor...
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ‘tek adam’ olmakla suçlayanların çözüm önerisi ise yine başka birileri oluyor...
Kılıçdaroğlu, Davutoğlu, İmamoğlu, Akşener, Babacan veya Yavaş vs...
Hâlâ birilerinin oğlunu ya da kızını arıyoruz...
Sistem, kanun, yasa, ilke, kriter peşinde olan yok gibi...
*
Diyoruz ki Türk asıllı Boris Johnson İngiltere Başbakanı...
Pakistan asıllı
Yani, tutunduğunu bırakıp bir kenara atmak insana mahsustur...
Bu söz ne kadar da günümüz ABD, Rusya ve müttefiklerimizin duruşuna benziyor...
Kore’de uğruna savaştığı Mehmetçik’e karşı yıllardan beri PKK’yı, şimdi de Suriye’deki uzantısı PYD ve YPG’yi destekliyor ABD...
Silahlandırıyor... Eğitiyor...
Sonra da “Rusya’dan S-400 füzelerini neden aldınız?” diyerek hesap soruyor...
Yaptırımlarla tehdit ediyor vs...
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Patriot isteyeceğiz, vermeyeceksiniz...
İthal edilen bazı parçaların alımı konusunda ise büyük zorluklar çıkartılıyor...
Türkiye, buna rağmen engelleri de aşarak ilerliyor...
İthal edilmeyen bazı cihazları da üretiyor...
2002 yılında savunma sanayiinde faaliyet gösteren şirket sayısının 56 olduğunu vurgulayan Savunma Sanayii Başkanı Prof. İsmail Demir, bu sayının 1500’e yükseldiğini söylüyor...
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Prof. İsmail Demir, sadece gökyüzünde değil ayrıca dünyanın önde gelen zırhlı kara aracı üreticilerinden biri olduklarını da belirtiyor ve diyor ki:
- SİHA’larda dünyada ilk 3’teyiz.
- Kendi savaş gemisini tasarlayan, üreten ve idame eden 10 ülkeden biriyiz.
Pazartesi ve çarşamba günkü yazımda bahsetmiştim...
Selçuk Bayraktar ise teşekkür etmişti...
Prof. Demir ihracatın yüzde 30 arttığına dikkat çekmiş ve ithalatın ise yüzde 60 azaldığını belirtmişti... Bunun anlamı askeri ve siyasi dışa bağımlılığın azalması ve dövizin de ülkede kalması demekti...
Geçmiş yıllarda bir Heron alabilmek ve terörle mücadele edebilmek için neler yapıldığını hatırlayınca bunun ne demek olduğunu daha iyi anlıyoruz...
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Sadece askeri alanlarda değil; sağlık, enerji, çevre, afet ve acil durum, ulaşım, iletişim gibi sivil alanlarda da savunma sanayiinin büyük rolü olduğunu vurgulayan Prof. İsmail Demir, Teknofest, Roboik, Vizyonergenç gibi programlarla insan kaynağına da yatırım yapıldığını belirtiyor...
Başka neler yaşanıyor?
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Özellikle yarısından fazlası son beş yılda başlatılmış...
Nereden nereye başlıklı yazılarımız üzerine Savunma Sanayii Başkanı Prof. İsmail Demir’in bize gönderdiği notlara bakınca gelişmeyi daha da iyi anlıyoruz...
Dünyada artık savunma bir endüstri haline gelmiş durumda...
*
ABD’nin en büyük şirketlerinden biri Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’dır...
Çünkü askeri uçak, gemi, silah, tank ve füze satışlarından trilyonlarca dolar kazanç elde ediyor...
‘Umut Bir Yöntem Olamaz’ kitabıyla ABD Kara Kuvvetleri’nin değişimine ve dönüşümüne liderlik eden General Gordon R. Sullivan, kitabında soğuk savaşın ardından 1.5 milyon çalışanıyla 63 milyar dolarlık bütçeye nasıl kavuştuğunu yazıyor...
Yıllar önce
Muhabere sistemlerini dört gün boyunca çalıştıramayanların kahraman gibi yıllarca aramızda nasıl dolaştıklarını da...
Kahraman gibi dolaşanlardan bir kaçını tanıyoruz...
Sever Paşa bunların kim olduğunu zaten kitabında yazıyor...
*
Savunma Sanayii’ne yönelik bütçenin 5,5 milyar dolardan 75 milyar dolara nasıl çıkartıldığının hikâyesinin ardında 20 yıl var...
Kendi mermisini, silahını, tankını, füzesini ve nakliye araçlarını yapan bir Türkiye var...
Ve de helikopterlerini...
Düne kadar hava savunma sistemlerimiz dahi yoktu...
Çin 228.
Rusya 67.
Fransa 57.
İngiltere 48.
Almanya 44.
Türkiye ise 18 milyar dolar...
*
Türkiye’nin 2001 yıllarında savunma sanayii projelerine ayırdığı bütçe ise 5,5 milyar dolar iken, bugün 75 milyar dolara çıkmış durumda...
Biz size bağımsız bir devlet bırakıyoruz.
Canınız gibi koruyacaksınız.
*
Afganistan’da yaşananları izliyoruz...
Bir milletin paramparça oluşunu...
Ve de bir devletin...
20 yıl ABD işgaliyle darmadağın olan bir ülkenin ne hale geldiğini ve canı gibi koruyamadığı ülkesini terk eden milletin yollara nasıl düştüklerini de...
Devletsizliğin ne olduğunu da...
Geçmiş yıllarda her ülkenin içinden geçtiği ve çoğu zaman yenik düştüğü bu durumdan bir şeyler elde etmek isteyenlerin kimler olduğunu da, fitne ateşiyle başlattıkları yangınların ardından yeni bir düzen kurmak istediklerini de...
Veya mevcut düzeni korumaya çalıştıklarını da.
Tarihin sayfalarında sayısız örnekler var.
Okuyan, anlayan, ders çıkartan yok.
*
Ya kahramanlaştırıyor ya da şeytanlaştırıyoruz.
Kör kuyulara taş atan delilerden bir farkımız yok.
Bir delinin attığı taşı kırk akıllının kuyudan çıkartamadığı günlerden, bir akıllının attığı taşı kırk delinin kuyudan çıkartacağı günlere gelmişiz.
Yıllar önce nasıl tanıştığımıza dair sözlerle başlayan sohbetimizde, yılların bir rüzgâr gibi nasıl da geçip gittiğini anlıyorduk...
Şehir hayatları böyle...
Kasabalardaki gibi değil...
Dostlarınızı her gün göremiyorsunuz, aynı şehirde yaşamanıza ve dolaşmanıza rağmen...
‘Dünya küçüktür’ diyorlar ama İstanbul galiba dünyadan da büyük...
Birini kaybettiğinizde bir daha göremeyebiliyorsunuz...
Ya da kaybetmek istediklerinizi...
*
Bilen var mı?
Son yüzyıldan beri savaşların harabeye çevirdiği kentlerde yaşayan ve silahların gölgesinde büyüyen, okul, öğretmen, kitap, defter yüzü görmeyen çocukların büyüdüğünde ne olmasını bekliyorduk ki!
Eğitimden yoksun kalan ve sokaklarda büyüyen çocuklar, dış istihbaratların oyuncağı haline gelen terör örgütlerine katılarak bir şeyleri kurtarabileceklerine inandırılıyor...
Aldatılıyorlar...
*
İslam coğrafyasında yaşanan eğitim yokluğu terör örgütlerinin ve karanlık şebekelerin işine yarıyor...
Eğitimsizlik, işsizlik ve yoksulluk beraberinde cehaleti ve fakirliği taşıyor...
Sürdürülmesi oldukça zor olan büyük bir yokluğa mahkûm edilen bu coğrafyanın çocukları terör örgütlerinin kucağına itiliyor...
Konuşmayalım da...
Taliban denilince İslam, İslam denilince DEAŞ, IŞİD ve El- Kaide gibi dış istihbaratların oyuncağı haline gelen terör örgütlerini akla getirenlerin kimler olduğunu ve ne yapmaya çalıştıklarını konuşalım.
Kaç asırdan beri İslam dinini değiştirebilmek, kendi yaşamlarına uydurabilmek için reform tellalları ve tüccarlarının asıl amaçlarını da...
Taliban’ı kimlerin büyütüp beslediğini de...
DEAŞ, IŞİD, El Kaide, Taliban gibi tüm radikal örgütlerden İslam coğrafyasının kurtulması gerektiğini ama neden kurtulamadığımızı da...
İslam dinini değiştiremeyenlerin Müslümanı nasıl değiştirdiklerini de...
*
“İslamofobi endüstrisi Afganistan üzerinden kuruldu”
Bir iki saat ülkenin farklı yerlerinde yaşananlara dair haberleri okuduğumuzda trajedi mi, komedi mi bir türlü karar veremiyoruz...
Ağlayalım mı yoksa gülelim mi bilmiyoruz...
*
Konya’da birileri postu sermiş yine...
Uyduruk sözde tarikatın şeyhi ölünce yerlerine de tüccar kılıklı tipler geçmiş...
Akılları, fikirleri para...
“Mehdi gelecek arsalar değerlenecek” diyerek arsa satan sözde şeyh hakkında suç duyurusunda bulunulmuş...
Ve mahkemede öyle bir şey demediğini söylemiş...
Siyasi iktidarı legal veya illegal yollarla aşağı indirebilmenin tüm yollarını deneyen ABD, Türkiye’nin Rusya ile yakınlaşmasını da bir türlü kabullenemiyor...
Özellikle, Şanghay Beşlisi’yle...
*
ABD’den hava savunma sistemlerini istediğimizde bize sürekli kapıyı göstermesi karşısında Türkiye Patriot füze savunma sistemlerini alamayınca Rusya’dan S-400 almak zorunda kalmıştı...
Ve ne acıdır ki alana kadar Türkiye’nin hava savunma sistemi yoktu...
Bizi yokluğa mahkûm edenlerin hangi oyunun peşinde olduklarını gün geçtikçe daha iyi anlıyoruz...
*
Son çareyi yıllardan beri devletin içerisindeki her kilit yere sızan FETÖ terör örgütünü harekete geçirmekte bulan ABD’nin derin yapıları, TSK mensuplarını Ergenekon, Balyoz ve daha nice sayısız kumpas operasyonlarıyla oyun dışı bırakmayı düşündü...
Operasyonda 3 terörist öldürüldü...
Ne görüşüyorlardı?
Bu nasıl bir ‘müttefiklik ve stratejik ortaklıktır’ hala anlayabilmiş değiliz...
*
Türkiye ile ABD arasındaki soğuk rüzgarlar Birinci Körfez Savaşı’yla esmeye başlamıştı...
Özal döneminde istediğini alamayan ABD, Irak’ın kuzeyindeki Barzani ve Talabani ile anlaşıp Bağdat’a ilerlemeyi düşünmüştü...
İkinci Körfez Savaşı’nda ise kendi planına yine Türkiye’yi dahil edemeyen ABD ile yaşadığımız gerginlik artık zirveye çıkmıştı...
O dönemde Türkiye’nin İncirlik Hava Üssü’nün ne kadar kullandırıldığına dair kesin bir bilgi yok, kullandırılmadığını biliyoruz ama bu kararlı duruşumuzdan rahatsız olan ABD Irak’taki savaşa bağımsız kalışımızdan dolayı tüm umudunu Barzani ve Talabani’ye bağlamıştı...
Özellikle de dikiz aynalarına...
Yani geçmişine.
Kendi halkı kendisinden kaçıyor.
Hiçbir şey ifade etmiyor mu?
Rusya’ya karşı zamanında ABD tarafından örgütlenen, silahlandırılan ve bize Mücahid diye yutturulan senaryoyu Rambo filmiyle çekenler ve dünyaya izletenler bugün başka bir film çekiyor.
Filmin adı Afganistan’dan kaçış...
*
Usame Bin Ladin
Saddam döneminin son eski Enformasyon Bakanı Es Sahaf Bağdat’ta El Raşit Oteli’nin önünde kameraların karşısına geçmişti...
Arkasında ise Saddam Hüseyin’in vinçle yıkılan heykeli gözüküyordu... Hava bombardımanlarının ardından kara ordusuyla ABD ve müttefikleri, Irak’a girmişti...
Birçok televizyon kanalının canlı yayına geçtiği otelin önünde kameraların karşısına büyük bir öfkeyle çıkan Es Sahaf:
- Katırlar gününü görecek!
*
Kameralar canlı yayında bir anda açısını değiştirdiğinde Saddam’ın heykelinin bulunduğu alandan ABD bayraklı tanklar giriş yapıyordu... Bu durum karşısında şaşıran Es Sahaf arkasını döndüğünde ‘Katırlar’ diye bahsettiği tankları görünce susup kalmıştı...
İşte o zaman dünya bu duruma çok gülmüştü... Dönemin eski ABD Başkanı George W. Bush yaşanan komedi karşısında çok güldüğünü ve bu yüzden Es Sahaf’ı affettiğini dahi yazmıştı...
Meydan okuyan
Sözlerin ardındaki gerçek
ABD’nin PKK uzantısı PYD ve YPG’ye verdiği destek sürüyor...
Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye’ye gönderilen 4 bin TIR silah sevkiyatını yabancı basın mensubuna söylüyor ve haklı olarak soruyor:
- Bunu niye sormuyorsunuz?
*
Sormuyorlar, çünkü cevaplarını biliyorlar...
ABD kime karşı silahlandırıyor?
Bölgeye yerleşmek isteyen, kendisine yeni bir üs kurma arayışında olan, İsrail’in güvenliğini sağlayacağını ve Ortadoğu’yu böylelikle kontrol edeceğini düşünen ABD aklınca yeni bir devletçik kurmaya çalışıyor...
Yanılıyor, çünkü Afganistan’da 300 bin kişiyi silahlandırdı, eğitti, askeri araçlar gönderdi ve aklı sıra düzenli bir ordu kurdu ama sonucunu hep birlikte gördük...
Biden’ın ifadesiyle 2 trilyon dolar harcadıklarını ama bir tek kurşun atmadan herkesin üzerindeki üniformayı çıkarıp evin yolunu tuttuğunu ya da Kabil Havaalanı’nda bekleyen ABD askeri uçaklarına binebilmenin bir yolunu aradığını da...
*
Irak’ta da aynı projeyi hayata geçirmeye çalıştı ama bir sonuç alamadı...
Ve Irak’ı üçe bölerek çekip gitti...
Halk eğitimsiz, işsiz ve aç ve susuz...
Sayısız terör örgütü de ülkede cirit atıyor...
Harcadıklarıyla neyi kazandıklarını hesaplamaya çalışan ABD evdeki hesabının çarşıya uymadığını görüyor ve bu yüzden de çekiliyor...
Eve dönüyor yani...
*
Ve aynı durum Suriye için de geçerli...
PKK, YPG ve PYD gibi terör örgütlerinin kayığına binmiş gidiyorlar ama filmin sonunun nasıl biteceğine dair bir fikirleri yok...
İngiliz The Times gazetesine konuşan terör örgütü YPG/PKK’nın “Mazlum Kobani” kod adlı teröristi Ferhat Abdi Şahin, ABD Başkanı Joe Biden’ın Afganlara yaptıkları gibi kendilerini Suriye’de terk etmeyeceklerine dair söz verdiğini söylemiş...
Kobani, Biden’ın bu güvenceyi ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie’yi göndererek verdiğini kaydettiğini de.
Kendilerine verilen sözlerin ardındaki gerçekle yüzleştiklerinde ise Afganlar gibi kaçıp gidecekleri bir yer arayacaklarını düşünemiyorlar...
*
Legal yönetimlerle iş yapmayan ABD, ne kadar illegal örgüt ve karakter varsa hepsiyle bir şeyler çeviriyor...
Savaşın önleyen tüm kapılarını tokmakla çalıyor...
Ya da işaretliyor...
Kısacası, dışımızdaki dünya bildiğini okumaya devam ediyor...
Sonra da dünyaya ve bizlere demokrasi ve insan haklarına dair şarkı söylüyor...
ABD halkı da bu olup bitenleri seyrediyor...
Ve de medyası...