Kendi hikâyelerimiz

Bir bayramı daha uğurluyoruz... Ve İslam coğrafyasında, anlamlarını yitirmiş kelimeler misali bayramların da anlamını kaybediyoruz...
Ramazan Bayramı’nı ‘Şeker’, Kurban Bayramı’nı ‘et’ bayramlarına çevirenlerin alışveriş ve seyahat telaşlarıyla geçip giden bir bayram daha uğurluyoruz...
Kaç kişiyi kurban niyetine dilimizle, aklımızla, yüreğimizle kestik, sayılarını bilmiyoruz...
* * *
Kendi hikâyelerimizin çok uzağındayız...
İslam coğrafyası hâlâ dağınık ve kimlerin değirmenlerine su taşıdıklarını dahi sorgulamıyor...
Arap ülkelerinin büyük çoğunluğu Türkiye karşıtı ne kadar terör örgütü varsa desteklemeye devam ediyor...
Batılı ülkeler ve özellikle Yunanistan yıllardan beri Türkiye’yi provokasyon ve asimilasyon yapmakla suçluyor...
Kendi doğrularımızın hikâyelerini yazmıyor, anlatmıyoruz...
* * *
Prof. İhsan Süreyya Sırma anlatıyor...
Kuveyt’te bir konferansta Arap bir profesör İngilizce “Osmanlı bizi yıllarca sömürdü, asimile etti” diyor... Prof. Sırma kürsüye çıkıp Arapça konuşarak şunları söylüyor :
- Osmanlı neyiniz vardı da sömürdü... Henüz petrolünüz yoktu... Size hiç dokunmadı, size yüzlerce yıl hizmet etti.
- Bir Türk olarak Arapça konuşuyorum, bu salondakiler ekseri Arap... Siz ise bir Arap olarak İngilizce konuşuyorsunuz asıl sömürü bu!
* * *
Prof. Dr. İsmet Giritli anlatıyor...
Bir kongre için İtalya’ya gittiğini ve kendisine bir Yunan ve bir Ermeni profesörün her fırsatta “Siz bizi 400-800 yıl sömürdünüz” diyerek hakaret ettiğini belirtiyor......
Yaşadığı bu durumu kongreyi düzenleyen İtalyan profesöre anlatan Prof. Giritli’ye İtalyan profesör “Bugün öğle yemeğini birlikte yiyelim” diyor.
Ve öğlen yemeğinde İtalyan profesör ile bir araya gelen Yunan ve Ermeni profesörler Prof. İsmet Giritli’ye hakaret etmeyi sürdürünce İtalyan profesör Yunan’a soruyor:
Siz kaç yıl Türk hâkimiyetinde kaldınız?
400 yıl.
- Hangi dili konuşuyorsunuz?
- Yunanca.
- Dininiz nedir?
- Ortodoks Hıristiyan.
* * *
Ve Ermeni profesöre soruyor:
- Siz kaç yıl Türk hâkimiyetinde kaldınız?
- 800 yıl.
Hangi dili konuşuyorsunuz?
- Ermenice.
- Dininiz nedir?
- Gregoryen Hıristiyan.
* * *
İtalyan profesör “Dininizi, kültürünüzü koruduğunuz için Türklere teşekkür etmeniz gerekiyor” diyerek şunları söylüyor:
- 200 yıl İtalyan hâkimiyetinde kalsaydınız, şimdi ikiniz de İtalyanca konuşuyordunuz ve ikiniz de Katoliktiniz.
* * *
Prof. İlber Ortaylı’ya ‘Baş Başa’ programımda “Osmanlı’da asimile politikası var mıydı?” diye sorduğumda demişti ki:
- Osmanlı asimile politikasıyla hareket etseydi, yeryüzünde 20 milyon nüfusa sahip Yunan ve diğer küçük milletlerin hepsi yok olurdu... Ama böylesine vahşi bir politikayı daima reddetmiştir.
* * *
Irk, mezhep ve din farklılıkları üzerine bir devlet kurmayan Türkler ve Osmanlı’nın bin yıllık geçmiş hikâyelerinin gerçek yüzünü anlatan, yazan ve söyleyen yok...
Herkes kendi hikâyesini yazma derdine düşmüş...
Bir arada yaşayarak kutladığımız bayramlar, zaferler, acılarımız gibi hep birlikte büyük bir hikâye yazmamız gerekiyor...
İçinde aşk, sevgi, dostluk ve kardeşliğin olduğu bir hikâye...
Kendi hikâyelerimiz
Bir bayramı daha uğurluyoruz... Ve İslam coğrafyasında, anlamlarını yitirmiş kelimeler misali bayramların da anlamını kaybediyoruz...
Ramazan Bayramı’nı ‘Şeker’, Kurban Bayramı’nı ‘et’ bayramlarına çevirenlerin alışveriş ve seyahat telaşlarıyla geçip giden bir bayram daha uğurluyoruz...
Kaç kişiyi kurban niyetine dilimizle, aklımızla, yüreğimizle kestik, sayılarını bilmiyoruz...
* * *
Kendi hikâyelerimizin çok uzağındayız...
İslam coğrafyası hâlâ dağınık ve kimlerin değirmenlerine su taşıdıklarını dahi sorgulamıyor...
Arap ülkelerinin büyük çoğunluğu Türkiye karşıtı ne kadar terör örgütü varsa desteklemeye devam ediyor...
Batılı ülkeler ve özellikle Yunanistan yıllardan beri Türkiye’yi provokasyon ve asimilasyon yapmakla suçluyor...
Kendi doğrularımızın hikâyelerini yazmıyor, anlatmıyoruz...
* * *
Prof. İhsan Süreyya Sırma anlatıyor...
Kuveyt’te bir konferansta Arap bir profesör İngilizce “Osmanlı bizi yıllarca sömürdü, asimile etti” diyor... Prof. Sırma kürsüye çıkıp Arapça konuşarak şunları söylüyor :
- Osmanlı neyiniz vardı da sömürdü... Henüz petrolünüz yoktu... Size hiç dokunmadı, size yüzlerce yıl hizmet etti.
- Bir Türk olarak Arapça konuşuyorum, bu salondakiler ekseri Arap... Siz ise bir Arap olarak İngilizce konuşuyorsunuz asıl sömürü bu!
* * *
Prof. Dr. İsmet Giritli anlatıyor...
Bir kongre için İtalya’ya gittiğini ve kendisine bir Yunan ve bir Ermeni profesörün her fırsatta “Siz bizi 400-800 yıl sömürdünüz” diyerek hakaret ettiğini belirtiyor......
Yaşadığı bu durumu kongreyi düzenleyen İtalyan profesöre anlatan Prof. Giritli’ye İtalyan profesör “Bugün öğle yemeğini birlikte yiyelim” diyor.
Ve öğlen yemeğinde İtalyan profesör ile bir araya gelen Yunan ve Ermeni profesörler Prof. İsmet Giritli’ye hakaret etmeyi sürdürünce İtalyan profesör Yunan’a soruyor:
Siz kaç yıl Türk hâkimiyetinde kaldınız?
400 yıl.
- Hangi dili konuşuyorsunuz?
- Yunanca.
- Dininiz nedir?
- Ortodoks Hıristiyan.
* * *
Ve Ermeni profesöre soruyor:
- Siz kaç yıl Türk hâkimiyetinde kaldınız?
- 800 yıl.
Hangi dili konuşuyorsunuz?
- Ermenice.
- Dininiz nedir?
- Gregoryen Hıristiyan.
* * *
İtalyan profesör “Dininizi, kültürünüzü koruduğunuz için Türklere teşekkür etmeniz gerekiyor” diyerek şunları söylüyor:
- 200 yıl İtalyan hâkimiyetinde kalsaydınız, şimdi ikiniz de İtalyanca konuşuyordunuz ve ikiniz de Katoliktiniz.
* * *
Prof. İlber Ortaylı’ya ‘Baş Başa’ programımda “Osmanlı’da asimile politikası var mıydı?” diye sorduğumda demişti ki:
- Osmanlı asimile politikasıyla hareket etseydi, yeryüzünde 20 milyon nüfusa sahip Yunan ve diğer küçük milletlerin hepsi yok olurdu... Ama böylesine vahşi bir politikayı daima reddetmiştir.
* * *
Irk, mezhep ve din farklılıkları üzerine bir devlet kurmayan Türkler ve Osmanlı’nın bin yıllık geçmiş hikâyelerinin gerçek yüzünü anlatan, yazan ve söyleyen yok...
Herkes kendi hikâyesini yazma derdine düşmüş...
Bir arada yaşayarak kutladığımız bayramlar, zaferler, acılarımız gibi hep birlikte büyük bir hikâye yazmamız gerekiyor...
İçinde aşk, sevgi, dostluk ve kardeşliğin olduğu bir hikâye...