Kaybolmuş dengeler

İşgal altındaki Doğu Kudüs’te yaşayan Filistinlilere zorunlu göç tehdidi nedeniyle zor günler yaşanıyor...

Mescid-i Aksa’daki saldırılarına devam eden İsrail polisi kutsal kentteki gerilimi artırıyor ve katliamlarına bir yenisini daha ekliyor...

İsrail sürekli şiddete başvuruyor...

Ve kanayan yaraları kaşıyor...

Kimse bir şey yapamıyor...

Diyemiyor değil...

Herkes bir şey diyor ama bir şey yapamıyor...

“Lafla peynir gemisi yürümüyor” diyoruz ama laftan başka da bir şey yapamıyoruz...

Dünya sessizleşiyor...