Kaotik günler

ÇİN’deki virüs hâlâ esrarengiz olmaya devam ediyor...
Bir günde 89 kişi ölüyor...
Hong Kong’a da sıçradığını öğreniyoruz...
Modern çağın zirvesinde yaşıyoruz ve akıl almaz silahlar, yollar, köprüler, barajlar, gökdelenler ve uzay üssü gibi hastaneler yapılıyor...
Ve uzaya yolculuklar...
Lakin, hâlâ virüsü yok edecek ilaç veya aşı bulunamıyor...
*
Kuş gribi Avrupa’ya yayıldığı zaman İtalya’dan İspanya’ya, Fransa ve Almanya’ya kadar vakaların görüldüğü bütün ülkelerde kanatlı hayvanlar gözetim altına alınmıştı...
Türkiye’de ise milyonlarca kanatlı hayvan itlaf edilmişti...
İşte o dönemde İngiltere’de Londra Kulesi’nin ünlü kuzgunlarını kafeslerine kapatmışlardı.
Neden mi?
Çünkü İngiliz Kraliyet mücevherlerinin de bulunduğu, bir zamanlar hapishane olarak kullanılan 11. yüzyıldan kalma kaledeki 6 kuzgun, kraliyet açısından sembolik bir anlam taşıyordu...
Efsaneye göre bu kuşlar yok olduğu takdirde İngiltere Krallığı da çökecekti.
*
Söz konusu insanlar değil de krallık olunca durum değişiyordu...
Virüsler konusunda iki yıl önce ilk önemli uyarıyı Microsoft’un kurucularından Bill Gates’in yaptığını biliyoruz...
Massachusetts Tıp Derneği ve New England Tıp Dergisi tarafından düzenlenen salgınlarla ilgili bir tartışmada “Yaklaşan bir hastalık, 6 ay içinde 30 milyon kişiyi öldürebilir” diyen Bill Gates şunları söylemişti:
m Küçük, devlet dışı bir aktör, bir laboratuvarda çiçek hastalığının daha da ölümcül bir formunu oluşturabilir. Ve birbirine bağlı dünyamızda, insanlar her zaman bir kıtadaki şehirden uçağa atlayarak saatler içinde diğerine geçiyor...
*
“Savaş için hazırlandığımız gibi buna hazırlanmalıyız” diyen Bill Gates, tarihi gerçeklerden yola çıkarak demişti ki:
- Ölümcül yeni bir hastalığın ortaya çıkması ve dünyaya yayılmasına hazırlıklı olmalıyız. Bu önümüzdeki on yıl içinde kolayca gerçekleşebilir!
“Dünyanın çok ilerlemediği bir alan var” diyen Bill Gates dünya nüfusunun artmasıyla ve insanların vahşi ortamlarda yaşamasıyla yeni patojenlerin ortaya çıkabileceğine dikkat çekerek demişti ki:
- Bireysel insanlar ya da küçük gruplar için dünya çapında orman yangını gibi yayılabilen ve silah haline gelen hastalıklar oluşturmak daha kolay hale geliyor.
*
1918 yılında görülen salgında 50 milyon insanı öldüren virüs gibi yeni bir virüsün altı ay içinde 30 milyon insanı öldürebileceğini söyleyen Bill Gates’in simülasyonunun üzerinden iki yıl geçti ve Çin’de salgın görüldü...
“Dünya liderlerine ve hükümetlerine 30 milyon insanı öldürebilecek silahların şu an yapım aşamasında olduğunu söyleseydik” diyen Bill Gates devam ediyor:
- İşte o zaman bu tehlikeye karşı acil bir şekilde hazırlanmayı düşünürlerdi!
*
Ve yine iki yıl önce Yuval Noah Hariri ise bir makalesinde Çin devletinin internet, basın ve sıradan vatandaşların hayatları üzerinde giderek artan denetiminin dijital diktatörlüğe doğru gittiğine dikkat çekmişti...
Kısacası, dijital denetimleriyle kendi halkının aklını kontrol edenler sağlığını tehdit eden virüslerle baş edemiyor...
Dünya kaotik günlerden geçiyor artık...
Diliyoruz ki tüm bu günler dünyanın her yerinde sona ersin...
Kaotik günler
ÇİN’deki virüs hâlâ esrarengiz olmaya devam ediyor...
Bir günde 89 kişi ölüyor...
Hong Kong’a da sıçradığını öğreniyoruz...
Modern çağın zirvesinde yaşıyoruz ve akıl almaz silahlar, yollar, köprüler, barajlar, gökdelenler ve uzay üssü gibi hastaneler yapılıyor...
Ve uzaya yolculuklar...
Lakin, hâlâ virüsü yok edecek ilaç veya aşı bulunamıyor...
*
Kuş gribi Avrupa’ya yayıldığı zaman İtalya’dan İspanya’ya, Fransa ve Almanya’ya kadar vakaların görüldüğü bütün ülkelerde kanatlı hayvanlar gözetim altına alınmıştı...
Türkiye’de ise milyonlarca kanatlı hayvan itlaf edilmişti...
İşte o dönemde İngiltere’de Londra Kulesi’nin ünlü kuzgunlarını kafeslerine kapatmışlardı.
Neden mi?
Çünkü İngiliz Kraliyet mücevherlerinin de bulunduğu, bir zamanlar hapishane olarak kullanılan 11. yüzyıldan kalma kaledeki 6 kuzgun, kraliyet açısından sembolik bir anlam taşıyordu...
Efsaneye göre bu kuşlar yok olduğu takdirde İngiltere Krallığı da çökecekti.
*
Söz konusu insanlar değil de krallık olunca durum değişiyordu...
Virüsler konusunda iki yıl önce ilk önemli uyarıyı Microsoft’un kurucularından Bill Gates’in yaptığını biliyoruz...
Massachusetts Tıp Derneği ve New England Tıp Dergisi tarafından düzenlenen salgınlarla ilgili bir tartışmada “Yaklaşan bir hastalık, 6 ay içinde 30 milyon kişiyi öldürebilir” diyen Bill Gates şunları söylemişti:
m Küçük, devlet dışı bir aktör, bir laboratuvarda çiçek hastalığının daha da ölümcül bir formunu oluşturabilir. Ve birbirine bağlı dünyamızda, insanlar her zaman bir kıtadaki şehirden uçağa atlayarak saatler içinde diğerine geçiyor...
*
“Savaş için hazırlandığımız gibi buna hazırlanmalıyız” diyen Bill Gates, tarihi gerçeklerden yola çıkarak demişti ki:
- Ölümcül yeni bir hastalığın ortaya çıkması ve dünyaya yayılmasına hazırlıklı olmalıyız. Bu önümüzdeki on yıl içinde kolayca gerçekleşebilir!
“Dünyanın çok ilerlemediği bir alan var” diyen Bill Gates dünya nüfusunun artmasıyla ve insanların vahşi ortamlarda yaşamasıyla yeni patojenlerin ortaya çıkabileceğine dikkat çekerek demişti ki:
- Bireysel insanlar ya da küçük gruplar için dünya çapında orman yangını gibi yayılabilen ve silah haline gelen hastalıklar oluşturmak daha kolay hale geliyor.
*
1918 yılında görülen salgında 50 milyon insanı öldüren virüs gibi yeni bir virüsün altı ay içinde 30 milyon insanı öldürebileceğini söyleyen Bill Gates’in simülasyonunun üzerinden iki yıl geçti ve Çin’de salgın görüldü...
“Dünya liderlerine ve hükümetlerine 30 milyon insanı öldürebilecek silahların şu an yapım aşamasında olduğunu söyleseydik” diyen Bill Gates devam ediyor:
- İşte o zaman bu tehlikeye karşı acil bir şekilde hazırlanmayı düşünürlerdi!
*
Ve yine iki yıl önce Yuval Noah Hariri ise bir makalesinde Çin devletinin internet, basın ve sıradan vatandaşların hayatları üzerinde giderek artan denetiminin dijital diktatörlüğe doğru gittiğine dikkat çekmişti...
Kısacası, dijital denetimleriyle kendi halkının aklını kontrol edenler sağlığını tehdit eden virüslerle baş edemiyor...
Dünya kaotik günlerden geçiyor artık...
Diliyoruz ki tüm bu günler dünyanın her yerinde sona ersin...