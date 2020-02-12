Derin çıkar çatışmaları

İdlib’de 5 Mehmetçik şehit edildi...
NATO açıklama yapıyor:
Esad rejimi ve Rusya İdlib’de saldırılara son vermeli.
İç ve dış muhalif korosu da diyor ki:
Yıllardan beri uyuyan yılanı uyandırdılar...
Esad ile görüşmek gerekiyor...
Bizim ne işimiz var Suriye’de?
*
Oysa PKK terör örgütüne yıllardan beri Bekaa Vadisi’nde her türlü yardımı Suriye, yani baba Hafız Esad yapıyordu...
Ve oğlu Esad da bir noktaya kadar buna dahildi...
Rusya’nın kurdurduğu ve yıllarca yönettiği PKK’yı ABD tasfiye edip, Apo’yu paketleyip bize verdikten sonra örgütü kendilerine bağlı kadrolarla yönetmeye başlamıştır...
Şimdi diyoruz ki, o yılanlar hiç uyumadı ki...
Yıllardan beri PKK, Suriye, İran ve Irak’ın kuzeyindeki kamplarda eylemlerini planlıyor, besleniyor ve saklanıyordu...
Esad ile Türkiye artık ne görüşecek ki?
4 milyon Suriyeliyi ülkesinden kovarak bize verdiği 60 milyar dolar zararı mı?
Askeri operasyonların maliyetini mi?
Ya da insani kayıplarımızı mı?
*
Saddam’ı Barzani ve Talabani ile birlikte deviren ABD, o günden beri PKK, Suriye’de YPG/PYD İran’da PJAK örgütleriyle açık ittifak yaparak Ortadoğu’yu dizayn ediyor...
Önceden belirlenmiş rollerini yıllardan beri oynayan farklı terör örgütlerinin hepsinin hedefinde ise Türkiye var...
Saddam, Kaddafi gibi diktatör liderlerin otoritesini yıkan güçler tüm yılanları saklandıkları deliklerden çıkardı...
Ve ‘Pandora’nın kutusu’nu açan Rusya, ABD ve Batılı devletler şimdi buradaki enerji kaynaklarını paylaşmanın savaşını yapıyor...
*
Rusya, ABD ve İsrail üçgeni içindeki fanusa kapatılmaya çalışılan Türkiye, yalnızlaştırılmak isteniyor...
Arap ve Batılı devletlerin kıskaç oyunlarını da bilmeyen yok gibi...
Prof. Gianfranco Pasquino, Ortadoğu’da gelinen noktayı bir röportajda şöyle özetlemiş:
Petrolün varlığı bölgedeki bu otoriter rejimlerin varlığını sürdürmesini sağlıyor. Avrupa şayet temiz enerji üretmeyi başarabilirse, büyük ihtimalle bu otoriter rejimlere olan bağımlılığını azaltmış olacak. Bu da petrol zengini otoriter devletlerin zayıflamasına yol açacak.
*
Ki bize göre petrol bitse de savaş bitmeyecek...
Ortadoğu’daki asıl büyük sorunun Suudi Arabistan olduğunu söyleyen Prof. Pasquino diyor ki:
Otoriter dini bir rejimi var Suudi Arabistan’ın ama petrol zengini bir ülke. Petrol ülkedeki baskıcı, otoriter aile rejiminin devamlılığını sağlayıp, rejimin olası dönüşümünü engelliyor. Suudi Arabistan’da yönetimsel bir değişimi başlatmak bölgede önemli gelişmelere yol açacaktır.
*
Prof. Pasquino böyle diyor ama Arabistan kralları, prensleri rejimlerini koruyabilmek için ABD ve Batılı devletlere milyarlarca dolar para aktarıyor...
Kısacası, Arap Birliği kendi ülkelerindeki halkı demokrasi ile tanıştırmadan, devletlerini, kurumlarını, eğitimini yeniden dizayn etmeden kurdukları otoriter ve uzaktan kumandalı rejimleriyle daha fazla dayanamayacak...
Ve isyan edecek olan halklar iç savaşlarla kendilerini yok ettikten sonra ABD, Rusya ve İsrail bölgeye gelip çökecek...
Batılı devletler ise iktidara oturan yeni güçlerle ittifaklar yaparak bölgelerdeki varlıklarını ticari ve siyasi olarak sürdürmeye devam edecek...
Şimdi aralarında derin çıkar çatışmaları yaşıyor olsalar da bir gün bir noktada uzlaşacaklar...
*
Barış ve insan odaklı, kendi güvenliği için çaba sarf eden tek ülke ise Türkiye...
Ne gariptir, içerde ve dışarda suçlanan da yine Türkiye...
Bütün kayıplarımız, mağduriyetlerimiz açıkça görülmesine rağmen hâlâ eleştirilen tarafın Türkiye olması da terörün başka bir adı ve oyunu olsa gerek...
NATO ise açıklamalarıyla dalga geçmeye devam ediyor...
Derin çıkar çatışmaları
İdlib’de 5 Mehmetçik şehit edildi...
NATO açıklama yapıyor:
Esad rejimi ve Rusya İdlib’de saldırılara son vermeli.
İç ve dış muhalif korosu da diyor ki:
Yıllardan beri uyuyan yılanı uyandırdılar...
Esad ile görüşmek gerekiyor...
Bizim ne işimiz var Suriye’de?
*
Oysa PKK terör örgütüne yıllardan beri Bekaa Vadisi’nde her türlü yardımı Suriye, yani baba Hafız Esad yapıyordu...
Ve oğlu Esad da bir noktaya kadar buna dahildi...
Rusya’nın kurdurduğu ve yıllarca yönettiği PKK’yı ABD tasfiye edip, Apo’yu paketleyip bize verdikten sonra örgütü kendilerine bağlı kadrolarla yönetmeye başlamıştır...
Şimdi diyoruz ki, o yılanlar hiç uyumadı ki...
Yıllardan beri PKK, Suriye, İran ve Irak’ın kuzeyindeki kamplarda eylemlerini planlıyor, besleniyor ve saklanıyordu...
Esad ile Türkiye artık ne görüşecek ki?
4 milyon Suriyeliyi ülkesinden kovarak bize verdiği 60 milyar dolar zararı mı?
Askeri operasyonların maliyetini mi?
Ya da insani kayıplarımızı mı?
*
Saddam’ı Barzani ve Talabani ile birlikte deviren ABD, o günden beri PKK, Suriye’de YPG/PYD İran’da PJAK örgütleriyle açık ittifak yaparak Ortadoğu’yu dizayn ediyor...
Önceden belirlenmiş rollerini yıllardan beri oynayan farklı terör örgütlerinin hepsinin hedefinde ise Türkiye var...
Saddam, Kaddafi gibi diktatör liderlerin otoritesini yıkan güçler tüm yılanları saklandıkları deliklerden çıkardı...
Ve ‘Pandora’nın kutusu’nu açan Rusya, ABD ve Batılı devletler şimdi buradaki enerji kaynaklarını paylaşmanın savaşını yapıyor...
*
Rusya, ABD ve İsrail üçgeni içindeki fanusa kapatılmaya çalışılan Türkiye, yalnızlaştırılmak isteniyor...
Arap ve Batılı devletlerin kıskaç oyunlarını da bilmeyen yok gibi...
Prof. Gianfranco Pasquino, Ortadoğu’da gelinen noktayı bir röportajda şöyle özetlemiş:
Petrolün varlığı bölgedeki bu otoriter rejimlerin varlığını sürdürmesini sağlıyor. Avrupa şayet temiz enerji üretmeyi başarabilirse, büyük ihtimalle bu otoriter rejimlere olan bağımlılığını azaltmış olacak. Bu da petrol zengini otoriter devletlerin zayıflamasına yol açacak.
*
Ki bize göre petrol bitse de savaş bitmeyecek...
Ortadoğu’daki asıl büyük sorunun Suudi Arabistan olduğunu söyleyen Prof. Pasquino diyor ki:
Otoriter dini bir rejimi var Suudi Arabistan’ın ama petrol zengini bir ülke. Petrol ülkedeki baskıcı, otoriter aile rejiminin devamlılığını sağlayıp, rejimin olası dönüşümünü engelliyor. Suudi Arabistan’da yönetimsel bir değişimi başlatmak bölgede önemli gelişmelere yol açacaktır.
*
Prof. Pasquino böyle diyor ama Arabistan kralları, prensleri rejimlerini koruyabilmek için ABD ve Batılı devletlere milyarlarca dolar para aktarıyor...
Kısacası, Arap Birliği kendi ülkelerindeki halkı demokrasi ile tanıştırmadan, devletlerini, kurumlarını, eğitimini yeniden dizayn etmeden kurdukları otoriter ve uzaktan kumandalı rejimleriyle daha fazla dayanamayacak...
Ve isyan edecek olan halklar iç savaşlarla kendilerini yok ettikten sonra ABD, Rusya ve İsrail bölgeye gelip çökecek...
Batılı devletler ise iktidara oturan yeni güçlerle ittifaklar yaparak bölgelerdeki varlıklarını ticari ve siyasi olarak sürdürmeye devam edecek...
Şimdi aralarında derin çıkar çatışmaları yaşıyor olsalar da bir gün bir noktada uzlaşacaklar...
*
Barış ve insan odaklı, kendi güvenliği için çaba sarf eden tek ülke ise Türkiye...
Ne gariptir, içerde ve dışarda suçlanan da yine Türkiye...
Bütün kayıplarımız, mağduriyetlerimiz açıkça görülmesine rağmen hâlâ eleştirilen tarafın Türkiye olması da terörün başka bir adı ve oyunu olsa gerek...
NATO ise açıklamalarıyla dalga geçmeye devam ediyor...