Salgın sırasında gıda siparişi güvenli mi?

Bar ve restoranlar kapatıldı, sosyal mesafe kavramı hayatımızın her alanında uygulamaya konuldu. Peki, ya gıda siparişi bu yeni koronavirüs salgını esnasında güvenli mi? Yemeğimizin geldiği poşet veya kaplardan enfekte olma ihtimalimiz var mı? Ya da yiyeceğin kendisinden? Eldeki bilgilere bakalım...
COVID-19 ile beraber buralarda yeni bir terim dolaşmaya başladı; sosyal mesafe. WHO (Dünya Sağlık Örgütü) tarafından pandemi (virüs insanlar arasında devamlı olarak bulaşabilir) olarak sınıflandırılan yeni tür koronavirüs salgınıyla beraber, insanlara diğer insanlardan uzak durmaları öneriliyor. Amerika’da birçok eyalet yetkilisi, evlere servis opsiyonu dışındaki tüm restoran ve barların kapatılmasını sağladı.
Sosyal mesafenin asıl amacı bu bulaşıcı virüsün yayılmasını minimuma indirmek için enfekte olan kişinin, enfekte olmayan kişilerle olan etkileşim ihtimalini düşürmek. Konu gıda siparişi olduğunda sipariş verebilir ve güvenli bir şekilde teslim alabilirsiniz.
COVID-19 yiyeceklerden bulaşır mı?
Uzun lafın kısası: Hayır. Nasıl mı biliyoruz? COVID-19 hakkında bildiklerimizin çoğu, koronavirüsün diğer türleri üzerinde yapılan araştırmalardan geliyor. Bunlar arasında en bilineni olan SARS koronavirüsü üzerinde çok derin çalışmalar yapıldı. Bu yeni tür olan SARS-CoV-2 üzerinde derinlemesine araştırmaların yapılması için yeterince zaman olmamasından dolayı virüs hakkındaki birçok gözlem, ancak görülmüş olan diğer türleri üzerinden yapılabilir. Diğer türleri üzerindeki tecrübeye göre insanlar yiyecekler aracılığıyla enfekte olmuyor. İrlanda Gıda Güvenliği Kurumu’na göre COVID-19’un yaşayabilmek için bir taşıyıcıya (insana) ihtiyacı var ve yiyecekler üzerinde tutunamıyor.
COVID-19’un, çiğ olanlar dahil olmak üzere, yiyecekler üzerinden bulaştığına dair herhangi bir kanıt yok. Ayrıca SARS virüsünü öldürmek için 30 dakika boyunca 60 derece ısıya maruz bırakmanın yeterli olduğu biliniyor, bu nedenle bunun COVID-19’u da öldüreceğine inanılıyor.
Yüzeylerde yaşar mı?
CDC ek olarak “Genel olarak bu tür koronavirüslerin yüzeyde yaşayabilme oranları çok düşük olduğu için nakliyat yapılacak yiyeceklerde birkaç gün veya hafta boyunca dondurulmuş, soğutulmuş ya da oda ısısında bırakılmış yiyecek ürünlerinden veya paketlerinden bulaşma riski çok düşüktür” şeklinde bilgilendiriyor. Tabii her zaman olduğu gibi gıda güvenliği kurallarına uygun olarak elleri, kapları, yüzeyleri, meyve ve sebzeleri yıkamak, çapraz bulaşmadan kaçınmak, yiyecekleri doğru ısıda pişirmek ve düzgün bir şekilde soğutmak ve dondurmak oldukça önemli.
FDA’ya (Amerikan Gıda ve İlaç Kurumu) göre şu aşamada COVID-19’un herhangi bir gıda veya gıda ambalajından bulaştığına dair bir kanıt yok. Ancak yine de COVID-19’a sebep olan virüsün objeler veya yüzey üzerinde yaşama ihtimali var.
Ne kadar süre yaşayabildikleri hâlâ bir soru işareti ancak şubat ayında ‘Hastane Enfeksiyonları Dergisi’nde yayımlanan bir makaleye göre diğer koronavirüs türlerinin metal, cam, plastik gibi yüzeylerde dokuz güne kadar yaşayabildiği ve eğer yeni tür koronavirüs bunlara benzerse aynı durumun geçerli olacağından bahsediliyor.
İyi haber şu ki virüsleri öldürmenin zorluklarıyla ilgili verilere göre COVID-19 üzerinde etkili olması beklenen dezenfektanlar mevcut. Her zamanki gibi temizlik için ürün etiketi üzerinde bulunan talimatları takip etmelisiniz. Gıda ambalajları konusunda endişeliyseniz evinize sokmadan önce doğru bir şekilde silmenizin herhangi bir zararı yok. Önemli olan, bu dezenfektanların direkt yiyeceklerin ve cildinizin üzerinde kullanılmamasıdır.
Temas olmadan teslim
Gıda siparişlerinde yiyecekleri sağlayan restoranlar ne yapıyor?
Restoranlar, çalışanlarının işe hasta gelmediğinden emin olma konusunda oldukça hassas. Unutmayın ki restoran sektörü daha önce bu gibi salgınlarla karşılaştı. Birçok restoran temizlik prosedürlerini iki misline çıkarıyor, müşterilerini birbirinden uzak tutmak ve yeme alanlarını yeniden düzenliyor.
Eğer dışarıdan yemek siparişi verirsem hangi önlemleri almalıyım?
Gıda ürünlerinin plastik ve cam yüzeylerini silmek ve meyve, sebzeleri yıkamaya ek olarak, yiyecek sağlayan birçok firma sosyal mesafeyi koruyabilmek adına ‘temas olmadan teslim’ opsiyonunu sunuyor. Bu hem sizi hem de size yiyecek getiren kişiyi koruyabilir.
COVID-19 ile ilgili tüm gelişmelere ve güncel bilgilere Dr. Öz ve Ekibi YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
Salgın sırasında gıda siparişi güvenli mi?
Bar ve restoranlar kapatıldı, sosyal mesafe kavramı hayatımızın her alanında uygulamaya konuldu. Peki, ya gıda siparişi bu yeni koronavirüs salgını esnasında güvenli mi? Yemeğimizin geldiği poşet veya kaplardan enfekte olma ihtimalimiz var mı? Ya da yiyeceğin kendisinden? Eldeki bilgilere bakalım...
COVID-19 ile beraber buralarda yeni bir terim dolaşmaya başladı; sosyal mesafe. WHO (Dünya Sağlık Örgütü) tarafından pandemi (virüs insanlar arasında devamlı olarak bulaşabilir) olarak sınıflandırılan yeni tür koronavirüs salgınıyla beraber, insanlara diğer insanlardan uzak durmaları öneriliyor. Amerika’da birçok eyalet yetkilisi, evlere servis opsiyonu dışındaki tüm restoran ve barların kapatılmasını sağladı.
Sosyal mesafenin asıl amacı bu bulaşıcı virüsün yayılmasını minimuma indirmek için enfekte olan kişinin, enfekte olmayan kişilerle olan etkileşim ihtimalini düşürmek. Konu gıda siparişi olduğunda sipariş verebilir ve güvenli bir şekilde teslim alabilirsiniz.
COVID-19 yiyeceklerden bulaşır mı?
Uzun lafın kısası: Hayır. Nasıl mı biliyoruz? COVID-19 hakkında bildiklerimizin çoğu, koronavirüsün diğer türleri üzerinde yapılan araştırmalardan geliyor. Bunlar arasında en bilineni olan SARS koronavirüsü üzerinde çok derin çalışmalar yapıldı. Bu yeni tür olan SARS-CoV-2 üzerinde derinlemesine araştırmaların yapılması için yeterince zaman olmamasından dolayı virüs hakkındaki birçok gözlem, ancak görülmüş olan diğer türleri üzerinden yapılabilir. Diğer türleri üzerindeki tecrübeye göre insanlar yiyecekler aracılığıyla enfekte olmuyor. İrlanda Gıda Güvenliği Kurumu’na göre COVID-19’un yaşayabilmek için bir taşıyıcıya (insana) ihtiyacı var ve yiyecekler üzerinde tutunamıyor.
COVID-19’un, çiğ olanlar dahil olmak üzere, yiyecekler üzerinden bulaştığına dair herhangi bir kanıt yok. Ayrıca SARS virüsünü öldürmek için 30 dakika boyunca 60 derece ısıya maruz bırakmanın yeterli olduğu biliniyor, bu nedenle bunun COVID-19’u da öldüreceğine inanılıyor.
Yüzeylerde yaşar mı?
CDC ek olarak “Genel olarak bu tür koronavirüslerin yüzeyde yaşayabilme oranları çok düşük olduğu için nakliyat yapılacak yiyeceklerde birkaç gün veya hafta boyunca dondurulmuş, soğutulmuş ya da oda ısısında bırakılmış yiyecek ürünlerinden veya paketlerinden bulaşma riski çok düşüktür” şeklinde bilgilendiriyor. Tabii her zaman olduğu gibi gıda güvenliği kurallarına uygun olarak elleri, kapları, yüzeyleri, meyve ve sebzeleri yıkamak, çapraz bulaşmadan kaçınmak, yiyecekleri doğru ısıda pişirmek ve düzgün bir şekilde soğutmak ve dondurmak oldukça önemli.
FDA’ya (Amerikan Gıda ve İlaç Kurumu) göre şu aşamada COVID-19’un herhangi bir gıda veya gıda ambalajından bulaştığına dair bir kanıt yok. Ancak yine de COVID-19’a sebep olan virüsün objeler veya yüzey üzerinde yaşama ihtimali var.
Ne kadar süre yaşayabildikleri hâlâ bir soru işareti ancak şubat ayında ‘Hastane Enfeksiyonları Dergisi’nde yayımlanan bir makaleye göre diğer koronavirüs türlerinin metal, cam, plastik gibi yüzeylerde dokuz güne kadar yaşayabildiği ve eğer yeni tür koronavirüs bunlara benzerse aynı durumun geçerli olacağından bahsediliyor.
İyi haber şu ki virüsleri öldürmenin zorluklarıyla ilgili verilere göre COVID-19 üzerinde etkili olması beklenen dezenfektanlar mevcut. Her zamanki gibi temizlik için ürün etiketi üzerinde bulunan talimatları takip etmelisiniz. Gıda ambalajları konusunda endişeliyseniz evinize sokmadan önce doğru bir şekilde silmenizin herhangi bir zararı yok. Önemli olan, bu dezenfektanların direkt yiyeceklerin ve cildinizin üzerinde kullanılmamasıdır.
Temas olmadan teslim
Gıda siparişlerinde yiyecekleri sağlayan restoranlar ne yapıyor?
Restoranlar, çalışanlarının işe hasta gelmediğinden emin olma konusunda oldukça hassas. Unutmayın ki restoran sektörü daha önce bu gibi salgınlarla karşılaştı. Birçok restoran temizlik prosedürlerini iki misline çıkarıyor, müşterilerini birbirinden uzak tutmak ve yeme alanlarını yeniden düzenliyor.
Eğer dışarıdan yemek siparişi verirsem hangi önlemleri almalıyım?
Gıda ürünlerinin plastik ve cam yüzeylerini silmek ve meyve, sebzeleri yıkamaya ek olarak, yiyecek sağlayan birçok firma sosyal mesafeyi koruyabilmek adına ‘temas olmadan teslim’ opsiyonunu sunuyor. Bu hem sizi hem de size yiyecek getiren kişiyi koruyabilir.
COVID-19 ile ilgili tüm gelişmelere ve güncel bilgilere Dr. Öz ve Ekibi YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.