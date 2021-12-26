‘Dr. Google’a yöneltilen 5 soru

Böbrek taşı ağrısı ağırlıklı olarak vücudun bir tarafında, sol veya sağdadır. Taşlardan kaynaklanan ağrı tipik olarak aniden ortaya çıkarken geleneksel bel ağrınızın daha kademeli bir başlangıcı olabilir.

Sırtımızın alt kısmında bir ağrı hepimiz hissetmişizdir. Düşünmeye başlarsınız; son zamanlarda zorlu bir egzersiz yaptım mı? Herhangi bir şeye çarptım mı? Hayır, böyle bir şey yaşamadınız. Peki, bu garip ağrı da neyin nesi?

Bu gibi durumlarda böbreklerinizle ilgili ciddi bir şey olup olmadığını nasıl anlarsınız?

AĞRININ TARİFİ:

* Sırt alt bölgede şiddetli, keskin ağrı

* Kasık bölgesine yayılan

* Dalgalar halinde gelen

* Bir kas çekilmiş gibi bir his...