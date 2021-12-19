Bel ağrınızın sebebi böbrek taşları olabilir mi?

‘Kısa devre yapıp’ sık uyanan da var, ‘elektrik düğmesi gibi’ kapattığınız anda uykuya dalan da… Bir de ‘enerji tasarruflular’ var ki onlara çok az uyku yetiyor. Uyku tipinizi öğrenerek yaşam kalitenizi yükseltebilirsiniz…

Uykuya dalmakta güçlük çeken kişilerden misiniz yoksa başını yastığa koyduğu anda uyuyanlardan mı? Birkaç saatte bir uyanır mısınız yoksa sabaha kadar deliksiz bir uyku mu çekersiniz?

Bugünkü yazıma sorularla başladım çünkü uyku alışkanlığımız, sağlığımız ve gün içinde nasıl bir performans gösterdiğimiz hakkında çok şey söyleyebilir.

ABD’de yayımlanan TV programıma da konuk olan nörolog Dr. Nicole Avena, ‘uyku tipinizi’ öğrenerek vücudunuzu en iyi nasıl dinlendirebileceğinize ilişkin önerilerde bulunuyor.

‘KISA DEVRE’ OLANLAR...

Avena’ya göre, ‘kısa devre uyku tipi’ özellikleri gösteren kişiler bütün gece uykuda kalmakta güçlük çekiyor. Bu uyku türüne girenler ‘uykusu hafif olanlar’ diye de kabul edilebilir. En ufak bir seste veya rahatsızlıkta uyanan ve genellikle uykuya tekrar dalmakta güçlük çekenler bu grupta sayılıyor.

Bu kişiler uyandıklarında kendilerini tamamen dinlenmiş hissetmez. Telefonun saat alarmının ertele düğmesine basar ve yataktan kalkınca da fazladan kahve içmeye daha yatkındırlar.

Bu uyku tipindekiler aynı zamanda rüyalarını sıklıkla hatırlama eğilimindedir. Avena, rüyalarımızı uzun süreli olacak şekilde belleğe kodlamak için ‘uyanık’ olmamız gerektiğini söylüyor.

O yüzden geceleri sık sık uyanırsanız, rüyalarınızı daha derin uyuyan birinden daha fazla hatırladığınızı fark edebilirsiniz.