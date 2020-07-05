Bu ‘korona sonrası’nı gözüm tutmadı

Tatile gitmek istesen önce ‘arabaya kaç çamaşır suyu koymalıyım’ diye düşünmek gerekiyor. Kafeye gitsen yarım yamalak uygulanan prosedürlerden geriliyorsun. Sizi bilmem ama benim pandemi sonrası normalleşmede ilk temaslarım hiç de verimli geçmiyor.
"Evet o tarihlerde müsait. Tamam alıyorum rezervasyonunuzu. Kendi çarşaflarınızı, yastık kılıflarınızı ve temizlik malzemelerinizi getirmeniz gerekiyor.”
Ne mi yapıyorum? 10 gün kafa dinlemek için rezervasyon yaptırıyorum. Sonra kiraladığım arabayı ayrıca dezenfekte ettirmem gerekiyor mu, gerekiyorsa nerede ettireceğim, tatile giderken bagajda litre litre çamaşır suyu taşımak biraz anlamsız bir hareket değil mi gibi konuları da değerlendirip programı bağlamaya çalışacağım.
Sonra denizde sosyal mesafe, plajda maske, şezlong silme gibi başlıkları etüt edip bilmemiz gerektiği halde atladığımız, eksik kalan prosedür var mı ona bakacağım. Bütün bunlar bittiğinde “Abi bu kadar zahmetli tatil olmaz ben vazgeçtim. Telefonu kapatır iki hafta evde vantilatör karşısında otururum, sen sağ ben selamet” deme noktasına hâlâ gelmemişsem valiz işiyle ilgilenmeye geçebilirim.
Kafede çene hamağı
Karantina sonrası ‘ilk temas’ meselelerinin tamamında bu sorunu yaşıyorum açıkçası. Mesela kahve içmeye arkadaşlarla buluştum. Mekânda otururken maskeyi çene hamağı modeline geçirmek gerekiyormuş. Gelip uyarıyorlar. Komple çıkarıp çantana falan koyamıyorsun. Çenede duracak. Tek kulaktan sarkıtma yöntemi de kabul görüyor. Ana fikir maskenin varlığının görülmesi yani anladığım kadarıyla. Peki, ben bunu çenede tutuyorum da garson arkadaş az önce iki ayrı masadan hesap alırken paralara dokundu, sonra aynı elle bana vereceği su şişesini ağzından tuttu getirdi masaya bıraktı. Ne anladım böyle olunca çenede maske tutma protokolünden? Önlemlerimizde bir ince samimiyetsizlik var gibi geliyor yani bazen.
O sizin lakaytlığınız
Ayrıca bir de gerginlik var tabii. Markete gittim orada da kavga çıktı. Bir abi maskesiz gezen bir çifte “Bütün bunlar sizin lakaytlığınız yüzünden oluyor zaten” diye çemkirdi. Marketin kalanı da çeşitli cephelerde polemiğe katılınca iki dakika bekleyeceğimiz kasa sırasında 14 dakika polemiğin bitmesini beklemiş olduk. Abi de özünde haklıydı bu arada sanki o ayrı. Başka bir gün kasiyer belli ki daraldığından üç saniyeliğine maskesini çıkarıp geri taktı. Aynı sırada iki kişi birden olay çıkardı. Kadın anlatamadı da ‘gerçekten üç saniye çıkardım ve hepinizle aramda iki metreden fazla vardı’yı.
Vazgeç tatilden de!
Demem o ki bu normalleşme süreci başladığından beri bütün ilk temaslar benim için hem zahmetli hem gergin hem de işin özünde amacına çok da hizmet etmeyen, hatırı sayılır miktarda dostlar alışverişte görsüncülük barındıran prosedürler gibi görünüyorlar. Böyle olunca da yapacağım şeyi yapmak anlamsız hale geliyor. Çünkü şöyle bir havam değişsin diye kalkıştığım işten sıkılmış, gerilmiş olarak geri dönüyorum.
Şeytan diyor ya ‘biz zaten zamanının normalinden ne hayır gördük ki’ bu normalleşmeden randıman alacağız! Vazgeç tatilden de yeni normalden de ‘bilmemneden’ de. Bir sen, bir ben, bir de vantilatör yuvarlanıp gidelim.
Bu ‘korona sonrası’nı gözüm tutmadı
Tatile gitmek istesen önce ‘arabaya kaç çamaşır suyu koymalıyım’ diye düşünmek gerekiyor. Kafeye gitsen yarım yamalak uygulanan prosedürlerden geriliyorsun. Sizi bilmem ama benim pandemi sonrası normalleşmede ilk temaslarım hiç de verimli geçmiyor.
"Evet o tarihlerde müsait. Tamam alıyorum rezervasyonunuzu. Kendi çarşaflarınızı, yastık kılıflarınızı ve temizlik malzemelerinizi getirmeniz gerekiyor.”
Ne mi yapıyorum? 10 gün kafa dinlemek için rezervasyon yaptırıyorum. Sonra kiraladığım arabayı ayrıca dezenfekte ettirmem gerekiyor mu, gerekiyorsa nerede ettireceğim, tatile giderken bagajda litre litre çamaşır suyu taşımak biraz anlamsız bir hareket değil mi gibi konuları da değerlendirip programı bağlamaya çalışacağım.
Sonra denizde sosyal mesafe, plajda maske, şezlong silme gibi başlıkları etüt edip bilmemiz gerektiği halde atladığımız, eksik kalan prosedür var mı ona bakacağım. Bütün bunlar bittiğinde “Abi bu kadar zahmetli tatil olmaz ben vazgeçtim. Telefonu kapatır iki hafta evde vantilatör karşısında otururum, sen sağ ben selamet” deme noktasına hâlâ gelmemişsem valiz işiyle ilgilenmeye geçebilirim.
Kafede çene hamağı
Karantina sonrası ‘ilk temas’ meselelerinin tamamında bu sorunu yaşıyorum açıkçası. Mesela kahve içmeye arkadaşlarla buluştum. Mekânda otururken maskeyi çene hamağı modeline geçirmek gerekiyormuş. Gelip uyarıyorlar. Komple çıkarıp çantana falan koyamıyorsun. Çenede duracak. Tek kulaktan sarkıtma yöntemi de kabul görüyor. Ana fikir maskenin varlığının görülmesi yani anladığım kadarıyla. Peki, ben bunu çenede tutuyorum da garson arkadaş az önce iki ayrı masadan hesap alırken paralara dokundu, sonra aynı elle bana vereceği su şişesini ağzından tuttu getirdi masaya bıraktı. Ne anladım böyle olunca çenede maske tutma protokolünden? Önlemlerimizde bir ince samimiyetsizlik var gibi geliyor yani bazen.
O sizin lakaytlığınız
Ayrıca bir de gerginlik var tabii. Markete gittim orada da kavga çıktı. Bir abi maskesiz gezen bir çifte “Bütün bunlar sizin lakaytlığınız yüzünden oluyor zaten” diye çemkirdi. Marketin kalanı da çeşitli cephelerde polemiğe katılınca iki dakika bekleyeceğimiz kasa sırasında 14 dakika polemiğin bitmesini beklemiş olduk. Abi de özünde haklıydı bu arada sanki o ayrı. Başka bir gün kasiyer belli ki daraldığından üç saniyeliğine maskesini çıkarıp geri taktı. Aynı sırada iki kişi birden olay çıkardı. Kadın anlatamadı da ‘gerçekten üç saniye çıkardım ve hepinizle aramda iki metreden fazla vardı’yı.
Vazgeç tatilden de!
Demem o ki bu normalleşme süreci başladığından beri bütün ilk temaslar benim için hem zahmetli hem gergin hem de işin özünde amacına çok da hizmet etmeyen, hatırı sayılır miktarda dostlar alışverişte görsüncülük barındıran prosedürler gibi görünüyorlar. Böyle olunca da yapacağım şeyi yapmak anlamsız hale geliyor. Çünkü şöyle bir havam değişsin diye kalkıştığım işten sıkılmış, gerilmiş olarak geri dönüyorum.
Şeytan diyor ya ‘biz zaten zamanının normalinden ne hayır gördük ki’ bu normalleşmeden randıman alacağız! Vazgeç tatilden de yeni normalden de ‘bilmemneden’ de. Bir sen, bir ben, bir de vantilatör yuvarlanıp gidelim.