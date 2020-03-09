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M.Turgut Topaloğlu

M.Turgut Topaloğlu

mttopaloglu@gmail.com

Hayvanlarda mide şekil bozuklukları

9 Mart 2020

Kedi ve köpeğiniz kusma, karın bölgesinde gerginlik, ağrı, iştahsızlık, düzensiz dışkılama ve geğirme gibi belirtiler gösteriyorsa durum ciddi olabilir. Vakit kaybetmeden veteriner hekiminize başvurmanızda fayda var.

Mide dilatasyonu (mide büyümesi) midede gıda, sıvı veya gaz birikimi nedeniyle şekillenen aşırı genişleme anlamı taşır. Köpeklerde ağırlıklı olmak üzere kedilerde de benzer vakalarla karşılaşabiliyoruz. Özellikle çok obur, hızlı yemek yiyen pug, Fransız bulldog gibi ırklarda vaka sayısı daha fazla.
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Midenin belirli bir kapasitesi var eğer bu kapasitenin üstünde sürekli bir mama tüketimi söz konusu olursa mide bu duruma uyum sağlamak için genişlemeye başlar. Genişleme nedeniyle midede şekil bozuklukları meydana gelir. Normal pozisyonunun dışına çıkan midenin çıkışı kapanır.
Mideden ince bağırsağa geçiş ya tamamen kapalıdır ya da çok az bir geçiş olabilir. Başlangıçta iştah kaybolmadığından evcil hayvan yemek yemeye devam eder. Vücut sindirilemeyen besinleri vücuttan atmaya çalışırken sıklıkla mide bulantısı ve kusma görülür. Karın bölgesinde gaz birikmesi nedeniyle gerginlik, ağrı oluşur. İştah azalır hatta hiç yememe durumuna kadar gidebilir.
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Mide şekil bozukluklarının tanısını görüntüleme cihazlarıyla net olarak ortaya koymak mümkündür. Midede şekillenen genişleme ileri boyutta olduğunda mide eski hacmine dönmez. Bu durumda midenin bir kısmını alarak küçültme yolunu tercih ederiz.
Cerrahi müdahale sonrası ilaçlarla tedavi devam ederken belirlenen diyete harfiyen uyulması önem taşır. Midenin sağlıklı pozisyona dönene kadar zorlanmaması hastanın iyileşmesini kolaylaştırır.
Can boğazdan gelir ama boğazdan gitmesin. Sağlıkla kalın...

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