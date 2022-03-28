Midenin olması gereken boyutundan daha büyük hale gelmesi kedi ve köpeklerde zaman zaman karşılaştığımız sağlık problemleri arasındadır.
Mide dilatasyonu (mide büyümesi) genellikle yeme bozukluklarına bağlı olarak şekillenir.
Midenin belirli bir kapasitesi var eğer bu kapasitenin üstünde sürekli bir mama tüketimi söz konusu olursa mide bu duruma uyum sağlamak için genişlemeye başlar.
Genişleyen midenin normal pozisyonu bozulur bu durum mideden ince bağırsağa geçişi ya tamamen ya da kısmen kapatabilir.
Kedi ve köpeğiniz kusma, karın bölgesinde gerginlik, ağrı, iştahsızlık, düzensiz dışkılama, geğirme gibi belirtiler gösteriyor ve ilaç tedavilerine cevap vermiyorsa mide genişlemesinden şüphelenilebilir.
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Mide şekil bozukluklarının tanısını görüntüleme cihazlarıyla net olarak ortaya koymak mümkündür. Midede şekillenen genişleme ileri boyutta olduğunda mide eski hacmine dönemez. Bu durumda midenin bir kısmını alarak küçültme yolunu tercih ederiz.
Sağlıkla kalın...
Evcil hayvanlarda mide büyümesi
Midenin olması gereken boyutundan daha büyük hale gelmesi kedi ve köpeklerde zaman zaman karşılaştığımız sağlık problemleri arasındadır.
Mide dilatasyonu (mide büyümesi) genellikle yeme bozukluklarına bağlı olarak şekillenir.
Midenin belirli bir kapasitesi var eğer bu kapasitenin üstünde sürekli bir mama tüketimi söz konusu olursa mide bu duruma uyum sağlamak için genişlemeye başlar.
Genişleyen midenin normal pozisyonu bozulur bu durum mideden ince bağırsağa geçişi ya tamamen ya da kısmen kapatabilir.
Kedi ve köpeğiniz kusma, karın bölgesinde gerginlik, ağrı, iştahsızlık, düzensiz dışkılama, geğirme gibi belirtiler gösteriyor ve ilaç tedavilerine cevap vermiyorsa mide genişlemesinden şüphelenilebilir.
*
Mide şekil bozukluklarının tanısını görüntüleme cihazlarıyla net olarak ortaya koymak mümkündür. Midede şekillenen genişleme ileri boyutta olduğunda mide eski hacmine dönemez. Bu durumda midenin bir kısmını alarak küçültme yolunu tercih ederiz.
Sağlıkla kalın...