Dünya Kuduz Günü

Öyle bir ürün düşünün ki; hem sağlığı koruyor hem tedavi ediyor.

Zehirlenmeyi de engelliyor böbrek taşı oluşumunu da. İdrar yolu problemini, iltihaplı romatizmayı tedavi ediyor. Kabızlığa, sindirim düzensizliğine bire bir. Parazitler daha şişesini görür görmez kaçıyor. Mantar, egzama ne kadar deri hastalığı varsa hepsine şifa..

Hatta antibiyotiklerin bile yapamadığını yapıyor bir dokunuşta bakterileri yok ediyor.

Üstelik bu ürüne çok kolay ulaşıyorsunuz hatta evde bile yapabiliyorsunuz.

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Ne saçmalıyor bu diye düşünmeyin ben ‘sosyal medya’nın yalancısıyım.

Sirkenin tüm bunları ve daha fazlasını yaptığına ilişkin iddialar çeşitli internet sitelerinde kimlerin yazdığı belli olmayan makalelerin baş konusu.

Makale olunca da bu hurafelere inandırıcılık daha da artıyor.

