Yaşlılar, dilekler gerçekler

Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü büyüklerimizin, vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları engellendi.
En azından şu ana kadarki manzara, virüsün yaşı ilerlemiş olanlar için daha tehlikeli olduğunu kanıtlıyor; yani uygulama doğru...
Büyüklerimizin, yaş sınırına takılan büyüklerimizin ihtiyaçları için çeşitli kurumlar gerekli önlemleri aldığını duyurdu.
Aile bağları, komşuluk gibi güçlü sosyal müesseselerin de katkılarıyla yaşı ilerlemiş sevdiklerimizin bu süreci mümkün olduğunca kolay atlatmalarını umalım, dileyelim.
Bu süreçte Türkiye’de yaşlı olmanın, hayat mücadelesine devam etmek durumunda yaşlı bir birey olmanın güçlüklerini de unutmayalım.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yayımladığı “İstatistiklerde Yaşlılar” adlı çalışmasını “Yaşlıların gerçeği göründüğü gibi değil” başlığıyla haberleştirmişti Ozan Gündoğdu Birgün’de...
Rapora göre 7 milyon 550 bin kişi 65 yaş ve üzerinde; yani kabaca nüfusumuzun yüzde 10’u karantinaya alınmış oldu...
TÜİK raporuna göre 1 milyon 373 bin yaşlı kişi tek başına yaşıyor.
Şu anki karantina altında bakımından milletçe mesul olduğumuz bu 1 milyon 373 bin kişiye de layıkıyla bakmayı da umalım, dileyelim ve daha ötesi elbirliği yapalım...
Yaşlı olmak, hele ki yalnızsanız zaten manevi açıdan da yıpratıcı, ilgimizi, sevgimizi hiç eksik etmememiz gerekiyor...
Ama maddi açıdan nasıl yıpratıcı bir hayatları olduğunu da aklımızdan çıkarmayalım.
Mesela TÜİK raporu der ki: 2019 yılı itibarıyla 65 yaşın üzerinde 850 bin kişi istihdamda...
Bunların bir bölümü işinin sahibi, esnaf, üretici vb. Ücretlilerin durumu, hep olduğu gibi daha vahim elbette...
“Kayıt altında”, 65 yaş üzerinde 142 bin ücretli çalışan var ki, 5 yıl önce 80 bin iken 77.5 artarak bu noktaya geldiğimizi de unutmayalım.
65 yaş ve üstünde yaklaşık 10 bin kişi de İŞKUR’da kayıtlı olarak iş bekliyor... Çoğu ilkokul mezunu ve günden güne yaşıyor...
Sadece 2 yılda işçi ölümlerine baktığımızda 65 yaş ve üzerinde 213 vatandaşımızı kaybettiğimizi görüyoruz; ölümlerin çoğunun nedeni de kalp krizi olarak duyuruluyor...
Ne diyorduk?..
Yaşlıların zaten zor olan hayat şartları, herkesi virüs korkusunun sardığı günlerde daha da zorlaşıyor tecrit ortamında.
Kira, fatura, borç-harç, iş-güç konusunda herkes endişeli biliyorum ama bütün bunların üstüne bir de yalnız ve yaşlı olunca...
Yaşlılar, dilekler gerçekler
Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü büyüklerimizin, vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları engellendi.
En azından şu ana kadarki manzara, virüsün yaşı ilerlemiş olanlar için daha tehlikeli olduğunu kanıtlıyor; yani uygulama doğru...
Büyüklerimizin, yaş sınırına takılan büyüklerimizin ihtiyaçları için çeşitli kurumlar gerekli önlemleri aldığını duyurdu.
Aile bağları, komşuluk gibi güçlü sosyal müesseselerin de katkılarıyla yaşı ilerlemiş sevdiklerimizin bu süreci mümkün olduğunca kolay atlatmalarını umalım, dileyelim.
Bu süreçte Türkiye’de yaşlı olmanın, hayat mücadelesine devam etmek durumunda yaşlı bir birey olmanın güçlüklerini de unutmayalım.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yayımladığı “İstatistiklerde Yaşlılar” adlı çalışmasını “Yaşlıların gerçeği göründüğü gibi değil” başlığıyla haberleştirmişti Ozan Gündoğdu Birgün’de...
Rapora göre 7 milyon 550 bin kişi 65 yaş ve üzerinde; yani kabaca nüfusumuzun yüzde 10’u karantinaya alınmış oldu...
TÜİK raporuna göre 1 milyon 373 bin yaşlı kişi tek başına yaşıyor.
Şu anki karantina altında bakımından milletçe mesul olduğumuz bu 1 milyon 373 bin kişiye de layıkıyla bakmayı da umalım, dileyelim ve daha ötesi elbirliği yapalım...
Yaşlı olmak, hele ki yalnızsanız zaten manevi açıdan da yıpratıcı, ilgimizi, sevgimizi hiç eksik etmememiz gerekiyor...
Ama maddi açıdan nasıl yıpratıcı bir hayatları olduğunu da aklımızdan çıkarmayalım.
Mesela TÜİK raporu der ki: 2019 yılı itibarıyla 65 yaşın üzerinde 850 bin kişi istihdamda...
Bunların bir bölümü işinin sahibi, esnaf, üretici vb. Ücretlilerin durumu, hep olduğu gibi daha vahim elbette...
“Kayıt altında”, 65 yaş üzerinde 142 bin ücretli çalışan var ki, 5 yıl önce 80 bin iken 77.5 artarak bu noktaya geldiğimizi de unutmayalım.
65 yaş ve üstünde yaklaşık 10 bin kişi de İŞKUR’da kayıtlı olarak iş bekliyor... Çoğu ilkokul mezunu ve günden güne yaşıyor...
Sadece 2 yılda işçi ölümlerine baktığımızda 65 yaş ve üzerinde 213 vatandaşımızı kaybettiğimizi görüyoruz; ölümlerin çoğunun nedeni de kalp krizi olarak duyuruluyor...
Ne diyorduk?..
Yaşlıların zaten zor olan hayat şartları, herkesi virüs korkusunun sardığı günlerde daha da zorlaşıyor tecrit ortamında.
Kira, fatura, borç-harç, iş-güç konusunda herkes endişeli biliyorum ama bütün bunların üstüne bir de yalnız ve yaşlı olunca...