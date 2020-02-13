VERGİLERİMİZDEN harcanan paraya mı, yutulan canım ormana mı, gündemde kapladığı yere mi, yargının harcadığı mesaiye mi acırsınız bilemem...
Bana sorarsanız hepsine birden acıyalım ve hesabını da bir zahmet soralım...
Ankapark’tan bahsediyorum...
Bir “mega proje” olarak gündeme paldır küldür giren ve Atatürk Orman Çiftliği’ne babasının çiftliği gibi dalan zihniyet tarafından 1.3 milyon metrekare alana kurulan Ankapark’ın kapısına kilit vuruldu.
Yavuz Alatan imzasıyla, “750 milyon dolar harcanan Ankapark kapatıldı” başlığıyla dünkü Sözcü’de yayınlanan haber “Bunun adı Hebapark olmalıydı” dedirtecek türdendi.
Dönemin belediye başkanı Melih Gökçek’in “Yılda 10 milyon turist getirecek” diyerek savunduğu Hebapark’ın macerasını hatırlamak ister misiniz?
2013’te gündeme yerleşti Ankapark projesi. Avrupa’nın, belki dünyanın, belki Samanyolu’nun, belki uzay boşluğunun en ama en büyük eğlence parkı olacaktı.
65 metrelik bir dinozor heykeli vardı mesela, Guinness Rekorlar Kitabı’na aday gösterilen...
15 adet “roller coaster” olacaktı ki; dünyada görülmüş şey değildi. Hoş açılışın ardından “roller coaster” havada kaldı; binenler kendi imkânlarıyla indiler ya, neyse...
1217 adet oyuncak olacaktı ki; yansın Disney heyt be yavru...
Gökçek’e göre kısa vadede 3 milyon, uzun vadede 10 milyon turist gelecekti Ankara’ya Hebapark’ı ziyarete...
Başladığı günden itibaren itirazlar da yükseldi...
Atatürk Orman Çiftliği’nin bu uçuk proje için harcanmaması gerektiği, zeminin uygun olmadığı, masrafın asla karşılanamayacağı söylendi fakat elbette dinleyen çıkmadı.
Hadise yargıya intikal etti... Defalarca durdurma kararı çıktı ama dinleyen çıkmadı... Türlü numaralarla kararlar “baypas” edildi, torba yasa vesaire iş kılıfına uyduruldu hep...
Maliyeti çok tartışıldı...
2015’te Ankapark yetkilileri “500 milyon harcadık, 150 milyon daha harcarsak bu iş tamamdır” dediler...
2017’de Gökçek’in ardından göreve gelen Mustafa Tuna “Yaklaşık 2 milyar TL harcandı” dedi...
2018’de Gökçek “1 milyar 450 milyon TL’ye, 450 milyon dolara mal olmuştur” dedi...
20 Mart 2019’da açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan “Toplam maliyeti 1 milyar 396 milyon TL’yi bulan Ankapark’tan Ankara Belediyesi kira geliri ve diğer kazançlarla birlikte 50 milyon TL gelir elde edecek” dedi...
Bugün başkanlık koltuğunda oturan Mansur Yavaş da “700, 750 milyon dolar harcandığını” öne sürdü...
Bittikten sonra 5 kere ihaleye çıkıldı ve nihayet bir konsorsiyum yıllık 26 milyon 400 bin TL karşılığında 29 yıllığına kiraladı Hebapark’ı...
Sonra ne oldu?
Umulan fayda sağlanamadı... Giriş ücretleri düşürülse de olduğu yerde doğal ölümü gerçekleşti Hebapark’ın.
20 Mart 2019’da açılan Hebapark, Eylül 2019’da 2 milyon TL’lik elektrik borcunu ödemeyince kararıverdi. Sonra borcun bir kısmı ödendi, “elektrikler geldi” fakat, yaşatmak mümkün olmadı...
Son haber şöyle geldi işte dün: “Demir yığını haline dönüşen Ankapark’a gelen giden olmayınca gişeler kapatıldı, parkın girişine de bariyerler çekildi. 100’ü aşkın personel ise işten ayrıldı. Bir bekçi dışında kimse kalmadı...”
Paraya mı acırsın, “Ben yaparım olur” zihniyetine verilen prime mi, harcanan emek ve zamana mı, yutulan Atatürk Orman Çiftliği’ne mi?...
Hebapark’ın girişine “Enayi yerine konmuş vatandaş heykeli” dikelim ki, bu macerayı hep hatırlayalım derim ben...
Durum bundan ibarettir ey vatandaş...
Hebapark
VERGİLERİMİZDEN harcanan paraya mı, yutulan canım ormana mı, gündemde kapladığı yere mi, yargının harcadığı mesaiye mi acırsınız bilemem...
Bana sorarsanız hepsine birden acıyalım ve hesabını da bir zahmet soralım...
Ankapark’tan bahsediyorum...
Bir “mega proje” olarak gündeme paldır küldür giren ve Atatürk Orman Çiftliği’ne babasının çiftliği gibi dalan zihniyet tarafından 1.3 milyon metrekare alana kurulan Ankapark’ın kapısına kilit vuruldu.
Yavuz Alatan imzasıyla, “750 milyon dolar harcanan Ankapark kapatıldı” başlığıyla dünkü Sözcü’de yayınlanan haber “Bunun adı Hebapark olmalıydı” dedirtecek türdendi.
Dönemin belediye başkanı Melih Gökçek’in “Yılda 10 milyon turist getirecek” diyerek savunduğu Hebapark’ın macerasını hatırlamak ister misiniz?
2013’te gündeme yerleşti Ankapark projesi. Avrupa’nın, belki dünyanın, belki Samanyolu’nun, belki uzay boşluğunun en ama en büyük eğlence parkı olacaktı.
65 metrelik bir dinozor heykeli vardı mesela, Guinness Rekorlar Kitabı’na aday gösterilen...
15 adet “roller coaster” olacaktı ki; dünyada görülmüş şey değildi. Hoş açılışın ardından “roller coaster” havada kaldı; binenler kendi imkânlarıyla indiler ya, neyse...
1217 adet oyuncak olacaktı ki; yansın Disney heyt be yavru...
Gökçek’e göre kısa vadede 3 milyon, uzun vadede 10 milyon turist gelecekti Ankara’ya Hebapark’ı ziyarete...
Başladığı günden itibaren itirazlar da yükseldi...
Atatürk Orman Çiftliği’nin bu uçuk proje için harcanmaması gerektiği, zeminin uygun olmadığı, masrafın asla karşılanamayacağı söylendi fakat elbette dinleyen çıkmadı.
Hadise yargıya intikal etti... Defalarca durdurma kararı çıktı ama dinleyen çıkmadı... Türlü numaralarla kararlar “baypas” edildi, torba yasa vesaire iş kılıfına uyduruldu hep...
Maliyeti çok tartışıldı...
2015’te Ankapark yetkilileri “500 milyon harcadık, 150 milyon daha harcarsak bu iş tamamdır” dediler...
2017’de Gökçek’in ardından göreve gelen Mustafa Tuna “Yaklaşık 2 milyar TL harcandı” dedi...
2018’de Gökçek “1 milyar 450 milyon TL’ye, 450 milyon dolara mal olmuştur” dedi...
20 Mart 2019’da açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan “Toplam maliyeti 1 milyar 396 milyon TL’yi bulan Ankapark’tan Ankara Belediyesi kira geliri ve diğer kazançlarla birlikte 50 milyon TL gelir elde edecek” dedi...
Bugün başkanlık koltuğunda oturan Mansur Yavaş da “700, 750 milyon dolar harcandığını” öne sürdü...
Bittikten sonra 5 kere ihaleye çıkıldı ve nihayet bir konsorsiyum yıllık 26 milyon 400 bin TL karşılığında 29 yıllığına kiraladı Hebapark’ı...
Sonra ne oldu?
Umulan fayda sağlanamadı... Giriş ücretleri düşürülse de olduğu yerde doğal ölümü gerçekleşti Hebapark’ın.
20 Mart 2019’da açılan Hebapark, Eylül 2019’da 2 milyon TL’lik elektrik borcunu ödemeyince kararıverdi. Sonra borcun bir kısmı ödendi, “elektrikler geldi” fakat, yaşatmak mümkün olmadı...
Son haber şöyle geldi işte dün: “Demir yığını haline dönüşen Ankapark’a gelen giden olmayınca gişeler kapatıldı, parkın girişine de bariyerler çekildi. 100’ü aşkın personel ise işten ayrıldı. Bir bekçi dışında kimse kalmadı...”
Paraya mı acırsın, “Ben yaparım olur” zihniyetine verilen prime mi, harcanan emek ve zamana mı, yutulan Atatürk Orman Çiftliği’ne mi?...
Hebapark’ın girişine “Enayi yerine konmuş vatandaş heykeli” dikelim ki, bu macerayı hep hatırlayalım derim ben...
Durum bundan ibarettir ey vatandaş...