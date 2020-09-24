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Kanat Atkaya

Kanat Atkaya

katkaya@hurriyet.com.tr

Bu harbin zenginleri

24 Eylül 2020

Sahte maske, sahte dezenfektan haberlerini okudunuz mu?..

Fırsatçıda, muhtekirde, tağşiş veya taklit ürün yapanda ahlak veya vicdan arayacak halimiz yok, olsa zaten yapmazlardı bu alçaklığı.

Eskiden “harp zengini” olarak anılan şeref yoksunlarından bahsederken kullanılan bir ifade “muhtekir”, “ihtikâr yapan kimse” demek.

İhtikâr nedir diye soracak olursanız, Ferit Devellioğlu’nun sözlüğü şöyle tarif eder mesela: “Halkın zaruri ihtiyaçlarını ucuz ucuz toplayıp fırsat bulunca pahalı satma, vurgunculuk,  boğuntu, madrabazlık...”

Eski bir ifade ama özü eskimemiş, varlığı hâlâ halkı, özellikle de yoksulları kemiriyor...

Çoğu İttihat ve Terakki’nin “milli iktisat” çabasının ürünü olan “harp zenginleri” Birinci Dünya Savaşı ve İkinci Dünya Savaşı’nda palazlanmış bir tip...

Millet canının derdindeyken türlü numaralarla istifçilik, sahtecilik, vurgunculuk yapan harp zenginleriyle bugünküler arasında bir fark var mıdır allasen?

Birinci Dünya Savaşı’nda enflasyonun yüzde 400’e ulaştığı dönemler yaşanmıştı Osmanlı’da.

Araştırmalar zahiredeki fiyat artışlarının o dönemde Berlin’de yüzde 124’e, Viyana’da yüzde 178’e ulaşırken, İstanbul’daki artış oranı yüzde 1970’e ulaşmıştır. Varın siz hesaplayın bizim vurguncuların hırsını ve ahlakını...

Eskiden ekmeğe saman karıştıranla bugün insanların hayatlarını korumak için taktıkları maskelerde, güvenip kullandıkları dezenfektanlarda sahtecilik yapanın farkı var mıdır?

Sadece hangisi daha alçak bir yerde duruyor diye tartışabiliriz...

Okuyoruz işte... 3 kat maskelerde maliyeti arttırdığı gerekçesiyle esas koruyucu özelliğe sahip “meltblown” ifade edilen parça kullanılmıyor.

Dezenfektan desen aynı hikâye...

Hatırı sayılır bir ilaç üreticisi, aynı zamanda eczacı olan Mehmet Şapçı, sesini duyurmak için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya yazdığı mektupta hastanelerde kullanılan bazı antiseptik dezenfektanın da sahte ve koruma özelliğinden yoksun olduğunu belirtiyor, 33 sahte ürünün listesini de ekliyor...

Af buyurun, merdiven altında üretilip mahalle pazarında garibana kazıklanan bir üründen bahsedilmiyor, “Hastanelerde bile sahte dezenfektan var” deniyor...

“Krizden fırsat çıkarmanın” bir beceri olarak algılandığı çağda, o yaratılan fırsatın başkalarının hayatlarında yarattığı depremleri, büyük acıları anlamalarını beklemek saflık olur...

Ama “bu devrin harp zenginleri”, ayıplarıyla, günahlarıyla, alçaklıklarıyla zenginleşirken daha sıkı bir denetim ve daha ağır yaptırımlar beklemek de haktır...

Yediğimizden, içtiğimizden pislikle para kazandıkları yetmedi şimdi de maskelere, dezenfektanlara el atmışlar...

Vay kardeşim vay...

 

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