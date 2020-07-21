Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Kanat ATKAYA>Argümanlar, argümanlarımız
"Kanat Atkaya" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Kanat Atkaya" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Kanat Atkaya

Kanat Atkaya

katkaya@hurriyet.com.tr

Argümanlar, argümanlarımız

21 Temmuz 2020

Mart 2018’de pilot olarak başlayan, kısa süre içinde herkesin erişimine açılan KADES (Kadın Acil Destek) uygulaması, İçişleri Bakanlığı’nın sahiplendiği, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün yürüttüğü bir proje.

Akıllı telefonuna uygulamayı indiren kadınlar, kendilerini tehdit altında hissettiklerinde, bir saldırıya uğradıklarında uygulama sayesinde direkt polis yardımı alabilecekti.

Kadına yönelik şiddet, Türkiye’nin büyük ve derinleşmeyi sürdüren problemlerinden...

KADES’in mobil uygulamasına dair veriler yayınlandı bir soru önergesi vesilesiyle.

İçişleri Bakanlığı, CHP’li Gamze Akkuş İlgezdi’nin önergesine verdiği cevapta “24 Mart 2018 tarihinde hayata geçirilen KADES uygulamasını 02.06.2020 tarihi itibari ile indiren kişi sayısı 453 bin 12 olup, 30 bin 601 kadın ihbarda bulunmuştur...” dedi.

Yani günde 38 kadın... Yani saatte 1.5 kadın...

Bu rakamın buzdağının görünen kısmı olduğunu görmemek mümkün değil. Akıllı telefon kullanan, bu uygulamayı telefonuna indirmiş ve bir tehdit anında kullanabilmiş kurban sayısı 453 bin 12 ise bu imkâna sahip olmayanları siz hesap edin...

Kamuoyunda “İstanbul Sözleşmesi” olarak bilinen, “Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi”ni 11 Mayıs 2011’de ilk imzalayan ülke Türkiye olmuştu.

Zaten o yüzden İstanbul Sözleşmesi, malumunuz...

Özeti, kadınlara yönelik şiddet konusunda yasal düzenlemelerden eğitime uzanan bir mücadele planıdır.

Farklı dünya görüşlerinden kadınların uğrunda mücadele ettikleri önemli bir sözleşmedir.

Dönem dönem itirazcıların gönlünü hoş tutmak için kaldırılabilir mi diye zemin yoklanır hale geldi, içinden geçtiğimiz şu kaotik günlerde yeniden vitrinde öne çıkarılıyor.

İktidar partisinde özellikle kadın milletvekillerinden gelen itiraz haberlerini daha önce okumuştuk.

Bu kez “Araştırmalar ortada, toplum İstanbul Sözleşmesi’ni tanımıyor, çoğunluğun zaten haberi yok” argümanı belirdi bir de.

Toplum tanımıyor diye sözleşme kaldırmak bir yöntem olarak görülürse “Açık Semalar Antlaşması”ndan “Avrupa Peyzaj Sözleşmesi”ne yüzlerce antlaşma, sözleşme var...

Onları ne yapacağız?

Kadınları koruyan çok önemli bir uluslararası sözleşmeyi kaldırmak için sadece ahlak bariyerleri ve sözleşme tanınırlığı argümanlarını sunmak da, ne bileyim?..

X
Kanat ATKAYA Kanat ATKAYATüm yazıları
DİĞER YENİ YAZILAR
Evden Üretkenlik HalleriŞahap Bayram TOKGÖZ Evden Üretkenlik Halleri20.07.2020
Günün karikatürüM.Kutlukhan Perker Günün karikatürü20.07.2020
Paşinyan sıkıştı ama niyeMusa KESLERPaşinyan sıkıştı ama niye?20.07.2020
Bodrum’da, Torba – Gündoğan Hattı’ndaMurat GüloğluBodrum’da, Torba – Gündoğan Hattı’nda20.07.2020
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2020 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2020
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.