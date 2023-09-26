Zeki Müren’in kayıp vasiyeti ve gerçek mirası

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Bütün yıldönümlerinde olduğu gibi sevenleri sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla ‘Sanat Güneşi’ni unutmadıklarını, onu ne kadar özlediklerini bir kez daha gösterdiler. ‘Kalpten kalbe akışlarla, alkışlarla yaşıyorum’ diyen büyük usta ebediyete intikal etse de yaydığı ışık hiç sönmedi. Bıraktığı vasiyetiyle de gelecek nesilleri aydınlatmaya devam ediyor. Tüm mal varlığını Türk Eğitim Vakfı ve Mehmetçik Vakfı’na bırakan Zeki Müren’in bu fikrinin yıllar öncesine dayandığını gösteren mektubu da tekrar gündeme geldi.

14 Mart 1980 yılında tedavi için gittiği Paris’te annesine yazdığı ve dostu Erkan Özerman’a teslim ettiği mektupta eğer kendisine bir şey olursa adına kurulacak bir vakıfla tüm mal varlığının yoksullar için kullanılmasını istiyor Zeki Müren:

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“Canım anneciğim Paristeyim ‘centre chirurgical’ kliniğindeyim. Biraz sonra sekiz saat sürecek bir ameliyata gireceğim.

Her şey biz insanlar için. Şayet uyanmazsam, 25 yıllık sanat hayatımda yüce halkımın bana layık gördüğü tüm maddi varlığımla bir (MÜREN VAKFI) kurmanızı ve bu vakfın yoksul insanlara şifa verecek yollarda kullanılmasını kesinlikle istiyorum.

Öperim.

Not: Şuurum yerindedir. Mektup arkadaşım Erkan Özerman’a teslim edilmiştir.”





Zeki Müren’in geçirdiği ve gerçekte beş buçuk saat süren bu operasyon o dönem Hürriyet gazetesinde ‘Zeki Müren gençleşti’ diye haber olmuş. Haberde, Paris’te bir estetik ameliyat geçiren Zeki Müren’in sargılar çıkartılırken çok heyecanlandığı, bir an önce sevgili seyircisine kavuşmak istediğini söylediği ve “İçim zaten gençti, şimdi yüzüm de gençleşti” diyerek duygularını dile getirdiği yazılmış.

Zeki Müren’in Erkan Özerman’a emanet ettiği o vasiyet mektubuna gelince...

Özerman, ‘İzmirli Dario’ kitabında bir başka ünlü ismin, Dario Moreno’nun kendisine emanet ettiği ve içinde çok özel fotoğraflarla el yazısı mektuplarının bulunduğu bir kutuyla birlikte bu vasiyet mektubunun da kaybolduğunu yazıyor.

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Dario Moreno’nun kayıp fotoğraflarının çalındığını da zaten Zeki Müren’in vasiyet mektubu basına düşünce anlıyor.

Cumhuriyet tarihinin en önemli müzisyenlerindendi Zeki Müren. Türkiye’nin yalnızca müzik hayatında değil, sosyal ve siyasal hayatında da en önemli figürlerden biri oldu.

Ses mirasını dedesinden aldığına inanıyordu. Ve kendi gerçek mirasını, kültür tarihimize dahil ettiği yüzlerce şarkı, beste ve filmle çok sevdiği halkına bıraktı.

BODRUM’DA ANILDI

- ‘Sanat Güneşi’ Zeki Müren, vefatının 27’nci yılında TSK Mehmetçik Vakfı ve Türk Eğitim Vakfı işbirliğinde Bodrum’da anıldı. Müren’in evinde halka açık mevlit okutulurken, aynı günün akşamı ise Antik Tiyatro’da anma konseri gerçekleştirildi.

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NEŞET ERTAŞ ANISINA

DÜN bir başka büyük sanatçının, Neşet Ertaş’ın on birinci ölüm yıldönümüydü. Yaşar Kemal’ın tanımlamasıyla ‘Bozkırın Tezenesi’ Neşet Ertaş Abdal geleneğinin en büyük temsilcilerinden biriydi.

Sanatçının ölüm yıldönümünde Kalan Müzik tarafından Neşet Ertaş anısına ‘Abdallar’a Kalan Müzik Projesi’ hazırlandı.

Kırşehir, 2022 yılında müziğin derin izlerini taşıyan son Abdallar’ın sesini ve görüntüsünü canlı bir şekilde kaydederek unutulmaz bir mirası yaşatma çabasına sahne oldu. Bu proje, Neşet Ertaş’ın ölüm yıldönümüne özel olarak hazırlandı ve Kalan Müzik etiketiyle Hüseyin Ertaş’ın proje koordinatörlüğünde gerçekleştirildi.

Muharrem Ertaş, Neşet Ertaş, Hacı Taşan gibi büyük usta müzisyenlerin yanı sıra, bölgede sevilen ezgilerin derlemeleri bu özel albümde yer alacak. Proje, dört cd’den oluşacak ve dinleyicilerle 2023 yılı içinde buluşacak. Toplamda 45 eser, Neşet Ertaş ve Abdal geleneğinin büyük ustalarının anısına bu uzun süren çalışma sonucu müzikseverlerle buluşacak.

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Proje, Anadolu derlemelerine değerli bir katkı sunacak ve bu eşsiz müzik mirasının korunmasına yardımcı olacak. Sanatın ve kültürel mirasın yaşatılması için önemli bir adım olarak öne çıkıyor. Neşet Ertaş anısına tüm ustaları bir araya getiren çalışma önümüzdeki aylarda Kalan Müzik tarafından yayınlanacak.

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