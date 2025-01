Yaşar Kemal ve dostları

Haberin Devamı

Yaşar Kemal Vakfı’nın bu yıl beşincisini hazırladığı Yaşar Kemal Takvimi onun bu yönünü öne çıkartıyor.

Takvimin 2025 yılı teması “Yaşar Kemal’in Dostları” olarak belirlenmiş. Takvimdeki her güne bir dost fotoğrafı ve usta yazarın onun hakkındaki görüşleri ya da o konuda yazılmış bir yazıdan alıntı eşlik ediyor.

Takvimin 1 Ocak tarihli ilk sayfası Güneş Karabuda’nın çektiği Yaşar Kemal fotoğrafıyla ve onun ‘Binbir Çiçekli Bahçe’ kitabından dostluk üzerine yazdığı cümleleriyle başlıyor:

“Ben dost canlısı, dünyada dostluktan ve sevgiden başka bir şey tanımak istemeyen birçok insanla dostluk yaptım ve bu insanları epeyce tanıdığımı sanıyorum. Bu dünya, karamsar, savaşsever, zalim, sevgisiz insanlarla doluyken dostsuz, sevgisiz yaşanmayacağını biliyordu bu insanlar.”

Takvim için vakıftan yapılan açıklamada “2025 yılı takvimi aynı zamanda Yaşar Kemal dostlarına bir çağrıdır. Dostluk sıcaklığını yaşamış ve yaşatmış olan Yaşar Kemal’in, vakıf arşivimizdeki fotoğraflarından bir anı demeti sunuyoruz” deniliyor.

2021 yılından bu yana yasarkemalvakfi.org sitesinde çevrimiçi yayınlanan Yaşar Kemal Takvimi, her yıl farklı bir temadan oluşuyor.

2021 yılında ‘Edebiyatın Gücü’, 2022 yılında ‘Doğa’, 2023 yılında ‘Demokrasi, barış, gençlik ve eğitim’ ve 2024 yılında ‘Gazeteci Yaşar Kemal’ temaları alıntı konuları olarak seçilmişti.

Bu yılı Yaşar Kemal ve onun dostlarıyla geçirebileceğiniz gibi pek bilinmeyen fotoğraflar eşliğinde kültür ve edebiyat tarihinde de özel bir yolculuğa çıkabilirsiniz.

2025 Yaşar Kemal Takvimi yasarkemalvakfi.org/takvim adresinden indirilebilir.

TÜRK edebiyatının ulu çınarı Yaşar Kemal sıcak insan ilişkileri ve sağlam dostluklarıyla da bilinirdi.

TAKVİMDEN YAPRAKLAR

9 OCAK PERŞEMBE CEVAT ŞAKİR KABAAĞAÇLI

“Halikarnas Balıkçısı’na gelinceye kadar edebiyatımızda pek öyle yaşayan doğa yoktu. Balıkçı, kişi olarak gümbür gümbür bir insandı. O, doğanın bir parçası gibiydi... Bizim edebiyatımıza sağlıklı, gördüğümüz, güzel olan doğayı getirdi. Yunmuş arınmış yıldızları, yıkıntıları, ağaçları, yürüyen taşan gökyüzünü, akarsuları, bir uçtan bir uca akan karanlıkları, kuşları, balıkları, toptan denizi getirdi.”

17 OCAK CUMA SAİT FAİK

“Sait Faik’in hikâyelerini okuyanlar adam öldüremezler. İnsanlara kötülük edemezler. Sömürücü olamazlar, sömürücülerle birlik olamazlar, insanlar nerede aşağılanıyorsa ona karşı koyarlar. Ama gerçekten, yürekten insanca okuyanlar.”

18 OCAK CUMARTESİ AŞIK VEYSEL

“Veysel için her ses, her söz nereden, kimden gelirse gelsin önemliydi. O her sese her söze candan kulak verir, kendini oluştururdu. Veysel’i tanıyanlar bilirler, sonsuz bir şiir bilgisi vardı. Kendinden önce gelen ustaları derinlemesine bilirdi. Bir Yunus’u, bir Pir Sultan, Karacaoğlan’ı o kadar bilen insan belki çağımızda yoktu.”

GENÇ YILDIZLARDAN ‘BARIŞ KONSERİ’

KLASİK müzik alanında üstün yetenekli genç sanatçıların eğitimlerini destekleyerek onların dünya sahnelerinde parlamalarına imkân tanıyan Çağdaş Eğitim Vakfı (ÇEV) Sanat’ın geleneksel yeni yıl konseri 13 Ocak Pazartesi akşamı Zorlu PSM’de gerçekleştirilecek.

Şef İbrahim Yazıcı’nın yöneteceği konserde ünlü çellist Pablo Ferrandez ve genç sanatçılar Defne Güngör (keman), İdil Bursa (çello) Tarık Kaan Alkan (piano) sahne alacak.

Bu özel konserin dikkat çeken anlarından biri, ÇEV Sanat mezunlarından ve Berklee College of Music’te akademisyen olan Prof. Utar Artun’un konsere özel yazdığı ‘Barışa Çağrı’ adlı eserin ilk defa seslendirilecek olması. Bu prömiyeri de vakfın desteklediği, Hochschule für Musik Hannover’de müzik eğitimine devam eden Şef Kerem Tunçer yönetecek.

ÇEV Sanat Başkanı Berrin Yoleri’nin organize ettiği konserin sunuculuğunu ise Ceyda Düvenci yapacak.

Genç yıldızlarımızın sahne performanslarının gelişimini görmek ve onlara destek olmak için orada olmak gerek.

Yazıyı yazdığım sırada büyük keman sanatçımız Ayla Erduran’ın vefat haberi geldi. Türkiye’nin en önemli keman sanatçılarından Erduran, aralarında Londra Senfoni ve Çek Filarmoni Orkestrası’nın da bulunduğu pek çok önemli orkestrayla konserler vermişti.

Pasartesi akşamı konser verecek gençlerin de ilham kaynaklarından biriydi. Müzik tarihinde bir yıldız olarak hep parlayacak.