Sanat eserine dönüşen gazete

“Boş, beyaz bir kâğıt, tıpkı sanatta olduğu gibi gazetenin de maddesel ve düşünsel başlangıç noktası... Boş bir kâğıt her gün, her an dünyayı yeniden icat etmek için sonsuz bir alan sunar.”
Basının varoluş şekli, toplum üzerindeki etkisi başından beri meşgul etti sanatçıları ve bir yol arkadaşlığı içine girdiler. Kimi etkisini, gücünü sorgulayıp eleştirirken kimi aynı malzemeyi sanatının öznesi haline getirdi. Başta aynı olan malzemeydi, sonrasında amaç da aynı oldu.
‘Basın Sanatı’nın oluşumuna tanıklık eden ve yaklaşık 150 yıllık bu ilişkiyi gözler önüne seren bir sergi yarın Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi’nde açılıyor.
Annette ve Peter Nobel’in koleksiyonundan eserlerle oluşturulan ‘Ve Şimdi İyi Haberler’ sergisi, matbaanın icadıyla birlikte 18’inci yüzyıl sonlarında düzenli gazetecilik faaliyetinin oluşması, 19’uncu yüzyılda resimli dergilerin basılmasından yola çıkarak kitleselleşen iletişim araçları ve sanat arasındaki diyaloğa odaklanıyor.
Medya tarihinde son 150 yılın bilim, kültür ve siyasetteki en can alıcı meselelerini gözler önüne seren sergi, geçtiğimiz 20 yılda yaşanan büyük değişimlere ve bu değişimlerin medya sanatındaki etkilerine ilişkin de önemli ipuçları veriyor.
Serginin tanıtımı için düzenlenen basın toplantısında Suna ve İnan Kıraç Vakfı Kültür ve Sanat İşletmesi Genel Müdürü M. Özalp Birol ile koleksiyonun sahipleri Annette ve Peter Nobel de vardı.
Eric Bachmann, ‘Zürih Tren İstasyonu’
Ciddi bir trafik kazası geçirdiği için açılışa katılamayan küratör Christoph Doswald yazdığı metinde sergiye dair şunları söylüyor:
“Burada ‘Basın Sanatı’ kapsamında, en geniş anlamıyla basılı metin ve görselle ilişkisi olan sanat eserleri sergileniyor. Ki bunlar aslında ucuz, her gün yenilenen bir tüketim nesnesini, pahalı bir münferit parçaya dönüştürüyor. Sergilenen eserler arasında gazete kâğıdından kolajlar, basında çıkmış bir görselin model olarak kullanıldığı resimler, gazete kâğıdı üzerine uygulanmış guaşlar, ünlüleri konu alan resimli magazin dergisinde çıkmış fotoğraflardan hareketle üretilmiş serigrafik baskılar yer alıyor. Annette ve Peter Nobel’in koleksiyonundaki resimler, kolajlar, asamblajlar, desenler ve baskılar, orijinal ile medyadaki kopyası arasında hâlâ bir ilişkinin bulunduğu zamana ait.”
164 SANATÇI 300 ESER
‘Ve Şimdi İyi Haberler’ sergisinde Alberto Giacometti, Aleksandr Rodchenko, Andy Warhol, Andreas Gursky, Jenny Holzer, Barbara Kruger, Christo, David Hockney, Dennis Hopper, Elmgreen&Dragset, Fernand Légér, Georges Braque, Henri Cartier-Bresson, Joseph Beuys, Özlem Günyol&Mustafa Kunt, Le Corbusier, Malevich, Man Ray, Mayakovski gibi Türkiye’den ve dünyadan önemli isimlerin aralarında bulunduğu 164 sanatçının resim, fotoğraf, kolaj, yerleştirme, video gibi farklı araçlarla ürettiği 300’e yakın eser yer alıyor.
Bedri Baykam’ın; aralarında 1994 imzalı ‘Kalbe Yolculuk’ adlı, Atatürk’ün naaşının İstanbul’dan Ankara’ya 1938’deki uğurlanışını tasvir ettiği tablosunun da olduğu beş eseri de koleksiyon dahilinde görülebiliyor.
Basın Sanatı’na saygı duruşu niteliğindeki ‘Ve Şimdi İyi Haberler’ sergisine bir de gazete eşlik ediyor. “Böyle bir serginin bilgilerin yine basın yoluyla verilmesi gerekir” düşüncesinden yola çıkılarak hazırlanan gazetede Ahu Antmen, Süreyyya Evren, Esra Özdoğan, Ece Temelkuran, Evren Savcı ve Erkan Saka’nın metinleri yer alıyor.
Bir koleksiyonun özel bir alana nasıl odaklanması gerektiğini gösteren, medya ve sanat ilişkisi üzerine kurgulanmış zihin açıcı bir sergi. Görmek için 7 Ağustos’a kadar zamanınız var.
ERKEN GİDEN BİR ROMANTİK
EDEBİYAT dünyasından bir erken ölüm haberi daha geldi. 2016 yılında yayımladıkları ‘Kopuklar’ romanının genç yazarı B. Güney Ulutaş’ın hayatını kaybettiğini duyurdu Can Yayınları sosyal medya hesabından. “Sevgili yazarımız Güney Ulutaş’ı genç yaşta kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz” deniyordu mesajda.
2017 yılında Hürriyet Kitap Sanat ekinde yayınladığımız ‘Geleceğin 10 Yazarı’ listesindeki isimlerden biriydi.
Usta eleştirmen A. Ömer Türkeş ilk romanı üzerine yazdığı yazısının girişinde şöyle diyordu: “B. Güney Ulutaş, ilk romanı ‘Kopuklar’da, hiç görmediği annesinin yazdığı bir romanın ve geçmişin sırlarının izini süren genç bir adamın merak dolu hikâyesini anlatıyor. Kitabı okurken hayatın sanatı taklit ettiğini düşüneceksiniz...”
1 Ocak 1981’de Manisa’nın Akhisar ilçesinde doğmuş, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları/Tiyatro-Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’nda okumuştu.
Mezuniyet tezi, ‘Tezer Özlü’nün yaşamı, sanatı ve bir oyun - Erken Ölmüş Romantiklerin Gölgesinde’ başlığını taşıyormuş.
Tezer Özlü kanser hastalığına bağlı olarak hayata veda ettiğinde 43 yaşındaydı. Yine kanser nedeniyle 41 yaşında aramızdan ayrılarak ‘Erken ölmüş romantiklerin’ yaş ortalamasını aşağıya çekti Güney Ulutaş.
Şimdi gölgelerden biri de ona ait.
Sanat eserine dönüşen gazete
“Boş, beyaz bir kâğıt, tıpkı sanatta olduğu gibi gazetenin de maddesel ve düşünsel başlangıç noktası... Boş bir kâğıt her gün, her an dünyayı yeniden icat etmek için sonsuz bir alan sunar.”
Basının varoluş şekli, toplum üzerindeki etkisi başından beri meşgul etti sanatçıları ve bir yol arkadaşlığı içine girdiler. Kimi etkisini, gücünü sorgulayıp eleştirirken kimi aynı malzemeyi sanatının öznesi haline getirdi. Başta aynı olan malzemeydi, sonrasında amaç da aynı oldu.
‘Basın Sanatı’nın oluşumuna tanıklık eden ve yaklaşık 150 yıllık bu ilişkiyi gözler önüne seren bir sergi yarın Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi’nde açılıyor.
Annette ve Peter Nobel’in koleksiyonundan eserlerle oluşturulan ‘Ve Şimdi İyi Haberler’ sergisi, matbaanın icadıyla birlikte 18’inci yüzyıl sonlarında düzenli gazetecilik faaliyetinin oluşması, 19’uncu yüzyılda resimli dergilerin basılmasından yola çıkarak kitleselleşen iletişim araçları ve sanat arasındaki diyaloğa odaklanıyor.
Medya tarihinde son 150 yılın bilim, kültür ve siyasetteki en can alıcı meselelerini gözler önüne seren sergi, geçtiğimiz 20 yılda yaşanan büyük değişimlere ve bu değişimlerin medya sanatındaki etkilerine ilişkin de önemli ipuçları veriyor.
Serginin tanıtımı için düzenlenen basın toplantısında Suna ve İnan Kıraç Vakfı Kültür ve Sanat İşletmesi Genel Müdürü M. Özalp Birol ile koleksiyonun sahipleri Annette ve Peter Nobel de vardı.
Eric Bachmann, ‘Zürih Tren İstasyonu’
Ciddi bir trafik kazası geçirdiği için açılışa katılamayan küratör Christoph Doswald yazdığı metinde sergiye dair şunları söylüyor:
“Burada ‘Basın Sanatı’ kapsamında, en geniş anlamıyla basılı metin ve görselle ilişkisi olan sanat eserleri sergileniyor. Ki bunlar aslında ucuz, her gün yenilenen bir tüketim nesnesini, pahalı bir münferit parçaya dönüştürüyor. Sergilenen eserler arasında gazete kâğıdından kolajlar, basında çıkmış bir görselin model olarak kullanıldığı resimler, gazete kâğıdı üzerine uygulanmış guaşlar, ünlüleri konu alan resimli magazin dergisinde çıkmış fotoğraflardan hareketle üretilmiş serigrafik baskılar yer alıyor. Annette ve Peter Nobel’in koleksiyonundaki resimler, kolajlar, asamblajlar, desenler ve baskılar, orijinal ile medyadaki kopyası arasında hâlâ bir ilişkinin bulunduğu zamana ait.”
164 SANATÇI 300 ESER
‘Ve Şimdi İyi Haberler’ sergisinde Alberto Giacometti, Aleksandr Rodchenko, Andy Warhol, Andreas Gursky, Jenny Holzer, Barbara Kruger, Christo, David Hockney, Dennis Hopper, Elmgreen&Dragset, Fernand Légér, Georges Braque, Henri Cartier-Bresson, Joseph Beuys, Özlem Günyol&Mustafa Kunt, Le Corbusier, Malevich, Man Ray, Mayakovski gibi Türkiye’den ve dünyadan önemli isimlerin aralarında bulunduğu 164 sanatçının resim, fotoğraf, kolaj, yerleştirme, video gibi farklı araçlarla ürettiği 300’e yakın eser yer alıyor.
Bedri Baykam’ın; aralarında 1994 imzalı ‘Kalbe Yolculuk’ adlı, Atatürk’ün naaşının İstanbul’dan Ankara’ya 1938’deki uğurlanışını tasvir ettiği tablosunun da olduğu beş eseri de koleksiyon dahilinde görülebiliyor.
Basın Sanatı’na saygı duruşu niteliğindeki ‘Ve Şimdi İyi Haberler’ sergisine bir de gazete eşlik ediyor. “Böyle bir serginin bilgilerin yine basın yoluyla verilmesi gerekir” düşüncesinden yola çıkılarak hazırlanan gazetede Ahu Antmen, Süreyyya Evren, Esra Özdoğan, Ece Temelkuran, Evren Savcı ve Erkan Saka’nın metinleri yer alıyor.
Bir koleksiyonun özel bir alana nasıl odaklanması gerektiğini gösteren, medya ve sanat ilişkisi üzerine kurgulanmış zihin açıcı bir sergi. Görmek için 7 Ağustos’a kadar zamanınız var.
ERKEN GİDEN BİR ROMANTİK
EDEBİYAT dünyasından bir erken ölüm haberi daha geldi. 2016 yılında yayımladıkları ‘Kopuklar’ romanının genç yazarı B. Güney Ulutaş’ın hayatını kaybettiğini duyurdu Can Yayınları sosyal medya hesabından. “Sevgili yazarımız Güney Ulutaş’ı genç yaşta kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz” deniyordu mesajda.
2017 yılında Hürriyet Kitap Sanat ekinde yayınladığımız ‘Geleceğin 10 Yazarı’ listesindeki isimlerden biriydi.
Usta eleştirmen A. Ömer Türkeş ilk romanı üzerine yazdığı yazısının girişinde şöyle diyordu: “B. Güney Ulutaş, ilk romanı ‘Kopuklar’da, hiç görmediği annesinin yazdığı bir romanın ve geçmişin sırlarının izini süren genç bir adamın merak dolu hikâyesini anlatıyor. Kitabı okurken hayatın sanatı taklit ettiğini düşüneceksiniz...”
1 Ocak 1981’de Manisa’nın Akhisar ilçesinde doğmuş, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları/Tiyatro-Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’nda okumuştu.
Mezuniyet tezi, ‘Tezer Özlü’nün yaşamı, sanatı ve bir oyun - Erken Ölmüş Romantiklerin Gölgesinde’ başlığını taşıyormuş.
Tezer Özlü kanser hastalığına bağlı olarak hayata veda ettiğinde 43 yaşındaydı. Yine kanser nedeniyle 41 yaşında aramızdan ayrılarak ‘Erken ölmüş romantiklerin’ yaş ortalamasını aşağıya çekti Güney Ulutaş.
Şimdi gölgelerden biri de ona ait.