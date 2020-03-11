Korona günlerinde sanat

Koronavirüs hayatımızı her geçen gün daha da derinden etkilemeye devam ediyor. Bir felaket filminden fragmanlar izliyor gibiyiz. Sanat dünyasına etkilerinden kısa bir derleme yaptım bugün.
Koronavirüsten en çok etkilenen ülkelerin başında İtalya geliyor. Tüm ülkede karantina ilan edilmiş durumda. Dünyanın önde gelen mimarlık etkinliklerinden Venedik Bienali 17. Uluslararası Mimarlık Sergisi 23 Mayıs-29 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecekti. Bienal şimdilik ağustos ayına ertelendi. Bu yıl Türkiye Pavyonu’nda Neyran Turan’ın küratörlüğünü yaptığı ‘Ölçü Olarak Mimarlık’ projesi yer alacaktı.
Venedik Bienali Mimarlık Ana Sergisi’nin katılımcıları arasına bu yıl ilk kez bir Türk mimar seçildi. Dünyanın dört bir yanından seçilen 114 ismin arasında ünlü mimar Han Tümertekin de yer alıyor. Han Tümertekin’in projesi, Arsenale’de sergilenecekti.
ABD’nin California eyaletinde her yıl yapılan dünyanın en büyük müzik festivallerinden Coachella, koronavirüs önlemleri kapsamında ekim ayına ertelendi. 10-12 ve 17-19 Nisan tarihlerinde gerçekleşmesi beklenen festivalde Travis Scott, Rage Against The Machine, Calvin Harris, Thom Yorke, 21 Savages gibi isimler sahne alacaktı. Türkiye’den Altın Gün de performans sergileyecek isimler arasındaydı.
Geçtiğimiz haftalarda kapılarını kısa süreliğine kapatan Paris’teki Louvre Müzesi, ziyaretçi sayısına sınırlama getirerek açıldı. Müzeye sadece önceden bilet alan ziyaretçiler kabul ediliyor.
Pearl Jam, 2020 Kuzey Amerika turnesini erteledi.
La Scala’daki gösterimler iptal edildi.
Madonna, 10-11 Mart Paris konserlerini iptal etti.
Kanadalı pop şarkıcısı Avril Lavigne; Şanghay, Filipinler, Tokyo, Hong Kong ve Tayvan’ın da dahil olduğu Asya turnesindeki 12 konseri iptal etti.
Mariah Carey, 10 Mart’ta gerçekleşmesi planlanan Honolulu konserini 28 Kasım’a erteledi.
Foals, 3 Mart’ta başlaması planlanan üç konserlik Japonya turnesini iptal etti.
The National, Tokyo’da 18-19 Mart’ta gerçekleşmesi planlanan iki konserini iptal etti.
Miley Cyrus ve Lil Nas X, 13 Mart Melbourne konserini erteledi.
ABD’li rock grubu The Pixies, Çin’deki şubat ve mart konserlerini iptal etti ama Japonya turnesi hâlâ gündemde.
Son James Bond filmi ‘No Time To Die’ın prömiyeri nisandan kasıma alındı.
Animasyon filmi ‘Tavşan Peter 2’nin (Peter Rabbit 2) gösterimi mart sonundan ağustosa ertelendi.
Mission Impossible VII filminin Venedik’te üç hafta sürmesi planlanan çekimleri 25 Şubat’ta durduruldu.
Pekin Uluslararası Film Festivali ertelendi.
Cannes Film Festivali’nin geleceği konusunda henüz bir karar alınmış değil. 12-23 Mayıs’ta yapılacak festivalle ilgili henüz iptal yok ama festival komitesi gelişmeleri takip ettiklerini söyledi.
Suudi Arabistan’daki Kızıldeniz Film Festivali bu perşembe Cidde’de kapılarını açıyordu, o da ertelendi. Henüz yeni
tarihe ilişkin bilgi yok.
VENEDİK’TEN ÇIKTI
İTALYA’da karantina ilan edilen ilk yerlerden biri Venedik olmuştu. Garip bir rastlantı ama ‘karantina’ uygulamasının çıkış yeri de aynı zamanda Venedik. Kelimenin kökeni de İtalyanca. Ekonomisi ticarete dayanan Venedik Cumhuriyeti’nde, 1348-1357 yılları arasında yaşanan kara veba zamanında, Venedik yönetimi tedbir olarak kent dışından gelen gemileri kırk gün açıkta bekletirmiş. Karantina (quaranta giorni/kırk gün) kelimesi buradan geliyor.
KORONA TOPLANTISI
TÜRKİYE’deki festivallerde ve sanat etkinliklerinde şimdilik ciddi bir iptal yok. Dün sektörün önde gelen temsilcileri bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptı. Toplantıya Zorlu PSM Genel Müdürü Murat Abbas, BKM CEO’su Zümrüt Arol Bekçe, Pozitif yöneticisi Ayşegül Turfan, İKSV Genel Müdürü Görgün Taner, İKSV Genel Müdür Yardımcısı Yeşim Gürer Oymak, İKSV Caz Festivali Direktörü Harun İzer ve İKSV Salon Direktörü Deniz Kuzuoğlu katıldı. Yurtdışında ve içindeki gelişmeleri yakın takip edip birlikte hareket etme kararı alan kurum yöneticileri, etkinlikler sırasında alınacak önlemleri de belirlediler.
Korona günlerinde sanat
Koronavirüs hayatımızı her geçen gün daha da derinden etkilemeye devam ediyor. Bir felaket filminden fragmanlar izliyor gibiyiz. Sanat dünyasına etkilerinden kısa bir derleme yaptım bugün.
Koronavirüsten en çok etkilenen ülkelerin başında İtalya geliyor. Tüm ülkede karantina ilan edilmiş durumda. Dünyanın önde gelen mimarlık etkinliklerinden Venedik Bienali 17. Uluslararası Mimarlık Sergisi 23 Mayıs-29 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecekti. Bienal şimdilik ağustos ayına ertelendi. Bu yıl Türkiye Pavyonu’nda Neyran Turan’ın küratörlüğünü yaptığı ‘Ölçü Olarak Mimarlık’ projesi yer alacaktı.
Venedik Bienali Mimarlık Ana Sergisi’nin katılımcıları arasına bu yıl ilk kez bir Türk mimar seçildi. Dünyanın dört bir yanından seçilen 114 ismin arasında ünlü mimar Han Tümertekin de yer alıyor. Han Tümertekin’in projesi, Arsenale’de sergilenecekti.
ABD’nin California eyaletinde her yıl yapılan dünyanın en büyük müzik festivallerinden Coachella, koronavirüs önlemleri kapsamında ekim ayına ertelendi. 10-12 ve 17-19 Nisan tarihlerinde gerçekleşmesi beklenen festivalde Travis Scott, Rage Against The Machine, Calvin Harris, Thom Yorke, 21 Savages gibi isimler sahne alacaktı. Türkiye’den Altın Gün de performans sergileyecek isimler arasındaydı.
Geçtiğimiz haftalarda kapılarını kısa süreliğine kapatan Paris’teki Louvre Müzesi, ziyaretçi sayısına sınırlama getirerek açıldı. Müzeye sadece önceden bilet alan ziyaretçiler kabul ediliyor.
Pearl Jam, 2020 Kuzey Amerika turnesini erteledi.
La Scala’daki gösterimler iptal edildi.
Madonna, 10-11 Mart Paris konserlerini iptal etti.
Kanadalı pop şarkıcısı Avril Lavigne; Şanghay, Filipinler, Tokyo, Hong Kong ve Tayvan’ın da dahil olduğu Asya turnesindeki 12 konseri iptal etti.
Mariah Carey, 10 Mart’ta gerçekleşmesi planlanan Honolulu konserini 28 Kasım’a erteledi.
Foals, 3 Mart’ta başlaması planlanan üç konserlik Japonya turnesini iptal etti.
The National, Tokyo’da 18-19 Mart’ta gerçekleşmesi planlanan iki konserini iptal etti.
Miley Cyrus ve Lil Nas X, 13 Mart Melbourne konserini erteledi.
ABD’li rock grubu The Pixies, Çin’deki şubat ve mart konserlerini iptal etti ama Japonya turnesi hâlâ gündemde.
Son James Bond filmi ‘No Time To Die’ın prömiyeri nisandan kasıma alındı.
Animasyon filmi ‘Tavşan Peter 2’nin (Peter Rabbit 2) gösterimi mart sonundan ağustosa ertelendi.
Mission Impossible VII filminin Venedik’te üç hafta sürmesi planlanan çekimleri 25 Şubat’ta durduruldu.
Pekin Uluslararası Film Festivali ertelendi.
Cannes Film Festivali’nin geleceği konusunda henüz bir karar alınmış değil. 12-23 Mayıs’ta yapılacak festivalle ilgili henüz iptal yok ama festival komitesi gelişmeleri takip ettiklerini söyledi.
Suudi Arabistan’daki Kızıldeniz Film Festivali bu perşembe Cidde’de kapılarını açıyordu, o da ertelendi. Henüz yeni
tarihe ilişkin bilgi yok.
VENEDİK’TEN ÇIKTI
İTALYA’da karantina ilan edilen ilk yerlerden biri Venedik olmuştu. Garip bir rastlantı ama ‘karantina’ uygulamasının çıkış yeri de aynı zamanda Venedik. Kelimenin kökeni de İtalyanca. Ekonomisi ticarete dayanan Venedik Cumhuriyeti’nde, 1348-1357 yılları arasında yaşanan kara veba zamanında, Venedik yönetimi tedbir olarak kent dışından gelen gemileri kırk gün açıkta bekletirmiş. Karantina (quaranta giorni/kırk gün) kelimesi buradan geliyor.
KORONA TOPLANTISI
TÜRKİYE’deki festivallerde ve sanat etkinliklerinde şimdilik ciddi bir iptal yok. Dün sektörün önde gelen temsilcileri bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptı. Toplantıya Zorlu PSM Genel Müdürü Murat Abbas, BKM CEO’su Zümrüt Arol Bekçe, Pozitif yöneticisi Ayşegül Turfan, İKSV Genel Müdürü Görgün Taner, İKSV Genel Müdür Yardımcısı Yeşim Gürer Oymak, İKSV Caz Festivali Direktörü Harun İzer ve İKSV Salon Direktörü Deniz Kuzuoğlu katıldı. Yurtdışında ve içindeki gelişmeleri yakın takip edip birlikte hareket etme kararı alan kurum yöneticileri, etkinlikler sırasında alınacak önlemleri de belirlediler.