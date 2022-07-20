Geline, ilk baskı 'Saatleri Ayarlama Enstitüsü' kitabını taktı

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Kokoreç, pastırma, sucuk gibi şarküteri ürünlerinden cep telefonuna, lastik jantına kadar envayi çeşit takı haberlerini okuduğumu hatırlıyorum. Evlenen çiftin şakacı arkadaşlarının mesleklerine göre değişiyor hediye takılar.

Bu kez ilginç ama bir o kadar da hoşuma giden bir takı töreni görüntüsü düştü önüme.

Sahaf dünyasının duayen isimlerinden, Beyoğlu’ndaki Turkuaz Sahaf’ın sahibi Emin Nedret İşli paylaştı Instagram hesabından.







Hukukçu ve senarist Lara Bulut Tecim ile işinsanı Arkın Tecim çiftinin düğününe katılan ve çiftle poz veren İşli, fotoğrafın üzerine “Tarihte bir ilk, sahaf geline kitap takıyor. Ama ne kitap” diye yazmış.

Takipçilerinin hediye edilen kitabı merak edeceklerini çok iyi bildiği için altına açıklamasını da yazmış:

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“Takı takma töreninde kıdemli bir sahaf olarak geline kitap takısı yaptım. Gelin ve damat kitap kurdu olunca havaya uçtular. Böylelikle düğün tarihinde bir ilk gerçekleşmiş oldu.

Meraklısına not: Takılan(!) kitap Tanpınar, Saatleri Ayarlama Enstitüsü ilk baskı.”

Gelin Lara Bulut’un Ahmet Hamdi Tanpınar’a olan hayranlığı ve sevgisi nedeniyle ilk baskı ‘Saatleri Ayarlama Enstitüsü’nü armağan ettiğini söyleyen Emin Nedret İşli, kitaba artan ilk baskı fiyatları nedeniyle çiftlere “ihtiyacınız olursa satabilirsiniz” kaydını da düşmüş.

Hem maddi hem manevi değeri yüksek bir hediye.



Bir de Ahmet Hamdi Tanpınar tarafından imzalı olsaydı sırf bu hediye için hemen evlenecek pek çok kitapsever çıkardı ortaya.

YAZIN SERGİSİ JEFF KOONS’TAN



BU yaza damgasını vuran sergi, yaşayan en pahalı sanatçı unvanını taşıyan Jeff Koons’un Yunanistan’ın Hydra adasında açtığı ‘Apollo’ sergisi oldu. Herkesin dilinde bu sergi var. Pek çok sanatçının ve sanat izleyicisinin sosyal medya hesabında Koons’un Apollo suratlı ‘Rüzgârgülü’nü görüyorum.







Sanatın küçük bir adayı bir anda nasıl cazibe merkezi haline getirdiğinin en çarpıcı örneği.

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Koleksiyoner Dakis Joannou’nun Atina merkezli Deste Vakfı tarafından Hydra adasındaki bir uçurumun üzerine kurulu proje alanı olan Slaughterhouse’da (Mezbaha) açılan sergi dünya sanat sosyetesinin bir araya geldiği bir parti ile açılmıştı.



20 yıl sonra Yunanistan’da sergi açan Koons, tabanını fresklerle döşediği mekânı bir tapınağa dönüştürerek merkeze Yunan tanrısı Apollo’yu kitarı ve albino yılanıyla koymuş. Günlük hayattan nesneler ve sanat tarihine, antik çağlara gönderme yapan işleri bir araya getiren sergi 31 Ekim tarihine kadar açık kalacak.

2021’DE KÜLTÜRE 11.2 MİLYAR DOLAR YATIRIM YAPILDI



DÜNYADA koronavirüs pandemisine rağmen son iki yılda kültüre yapılan yatırımın arttığı ortaya çıktı. AEA Consulting tarafından hazırlanan ve dünya çapında kültür sektöründeki projelere yapılan yatırımları ölçen yıllık rapora göre 2021’de toplam değeri 11.2 milyar dolar olan 211 büyük ölçekli proje tamamlandı. Bir önceki yıl ise 5.7 milyar dolar değerinde 104 projeye imza atılmıştı. Aynı zamanda bir önceki yıla göre yüzde 34’lük bir artışla 2021’de 174 yeni proje duyuruldu.

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Artam.com sitesinde yer alan habere göre 2021’deki büyüme, hem tamamlanmış hem de duyurulan projelerde sırasıyla yüzde 118 ve yüzde 200 oranında kâr amacı gütmeyen ve özel girişimler tarafından yönetildi. Buna karşılık, kamu projelerine yapılan yatırım yüzde 21 düştü.



2021’de tamamlanan en yüksek değere sahip üç proje şöyle sıralandı: 760 milyon dolarlık bütçeyle Hong Kong, West Kowloon Kültür Bölgesi’ndeki M+ Müzesi; 632 milyon dolar ile MUNCH, Oslo, Norveç ve 482 milyon dolarla Los Angeles, Kaliforniya’daki Academy Museum of Motion Pictures.

AKM HEYKELİNİ ARIYOR







ATATÜRK Kültür Merkezi’nin yeni binasını kalıcı sanat eserleri ile zenginleştirerek yarınlara taşımak amacıyla düzenlenen ulusal heykel yarışmasına katılmak için son şans. Yarışmaya başvurular 25 Temmuz’da sona eriyor. AKM’nin mimarisiyle ön plana çıkan ve Taksim Meydanı’ndan da görünür olacak olan eser; mimar, sanatçı ve akademisyenlerden oluşan bir jürinin değerlendirmeleri sonucunda belirlenecek. Celaleddin Çelik, Günseli Kato, Hüsamettin Koçan, Murat Tabanlıoğlu, Osman Dinç, Seçkin Pirim ve Şakir Gökçebağ gibi alanının önde gelen isimlerinden oluşan jürinin birinciliğe layık gördüğü sanatçı 150 bin TL, ikinciliğe layık gördüğü sanatçı 100 bin TL, üçüncülüğe layık gördüğü sanatçı ise 50 bin TL para ödülü kazanacak. Mansiyona değer görülen üç sanatçı ise 20 bin TL ile ödüllendirilecek.

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Yarışmayla ilgili detaylı bilgi için: bit.ly/heykel-yarismasi