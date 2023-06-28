Depremzede müzisyenler için ‘Umut Notaları’

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Geliri bu fona aktarılmak üzere Fransız Metz Grand Est Ulusal Orkestrası, Institut Français girişimi ile İstanbul’a konser vermek için geliyor.

Orkestra ‘Umut Notaları’ projesi kapsamında, İstanbul’da 6 Temmuz Perşembe akşamı saat 20.00’de Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda özel bir konser verecek.



Metz Grand Est Ulusal Orkestrası





Müzik direktörü ve şef David Reiland tarafından yönetilen orkestra, Japonya Hamamatsu yarışmasının galibi genç Türk piyanist Can Çakmur ile Debussy, Beethoven ve Saint-Saëns eserlerini yorumlayacak. Orkestra, ayrıca konuk şef Murat Cem Orhan yönetiminde büyük Türk bestecisi Ahmed Adnan Saygun’un Orkestra İçin Süit eserini de seslendirecek.

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Bu özel konserin tüm geliri, depremde enstrümanını kaybetmiş müzik öğrencilerine ve öğretmenlerine enstrüman temini için başlatılan İKSV Enstrüman Destek Fonu’na aktarılacak. Fondan yararlanmak isteyen yüzlerce öğrenci ve öğretmen Mayıs 2023 sonuna kadar enstrüman talep başvurusunda bulundu.

Orkestra ayrıca, deprem nedeniyle şehir değiştirmek zorunda kalmış çocuklara ve İstanbullu çocuklara yönelik olarak düzenlenen bir ücretsiz konser, bir de genç Türk orkestra şeflerine yönelik bir günlük bir ustalık sınıfı (masterclass) düzenleyecek.

Can Çakmur



İKSV ve Institut Français Türkiye’nin, Fransa’nın önde gelen çok sayıda kültür kurumunun desteği ile gerçekleştireceği ‘Umut Notaları’ projesi kapsamında enstrüman bağışının yanı sıra deprem bölgesindeki müzik öğrenci ve öğretmenlerine 2024 ve 2025 yıllarında Fransa’da pedagojik ve müzikal formasyon almaları için olanaklar yaratılarak Fransa’nın çeşitli müzik kurumları tarafından eşlik edilecek. Bölge orkestralarının yeniden yapılanmalarına destek verilecek ve düzenlenecek ustalık sınıfları, atölyeler ve mesleki hareketlilik ile uzun vadeli bir işbirliği ve destek köprüsü kurulacak.

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ANADOLU KADINLARI ANTİK KENTTE



TÜRK tiyatrosunun büyük ustası Yıldız Kenter’le bütünleşmiş bir oyun ‘Ben Anadolu’. Güngör Dilmen’in kaleminden çıkan bu kült eser, antik çağlardan itibaren Anadolu topraklarında yaşamış farklı kadın kahramanları sahneye taşıyor.









İzleyiciyi 6 bin yıl öncesine götürerek başlayan oyun, geçen yıl içeriğine uygun olarak Patara ve Teos antik kentlerinde sahnelenmişti.

‘Ben Anadolu’, İş Sanat Antik Sahne kapsamında bu kez 8 Temmuz Cumartesi akşamı Helenistik dönem kentlerinden Nysa antik kentinde izleyicileriyle buluşacak.

Oyunun bir diğer özelliği ise Yıldız Kenter’in öğrencilerinin oyunu bir miras olarak alıp devam ettirmesi.

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Kenter’in öğrencisi Ayça Bingöl sahnede farklı kadın karakterlerini canlandırırken, eserin yönetmen koltuğunda bir başka öğrencisi Görkem Yeltan oturuyor.

Kibele, Artemis, Kassandra, Zeliha, Ihlamur Hanım, Sofia Schliemann, Theodora, Salmakis, Lamassi, Nilüfer Hatun, Ayşe Sultan, Niyobe... Anadolu’nun farklı çağlarına tanıklık eden bu zamansız kadınlarıyla Nysa’nın büyüleyici atmosferinde buluşmak eşsiz bir deneyim sunacaktır.



Aydın ilinin Sultanhisar ilçesi sınırlarında bulunan Nysa antik kentindeki gösterim ücretsiz ancak www.biletix.com adresinden yapılacak rezervasyonla katılım sağlanabilir.

NEHİR SÖYLEŞİLERİN FİKİR BABASIYDI



KÜLTÜR dünyasının üretken ve yaratıcı isimlerinden birini, Mürşit Balabanlılar’ı kaybettik geçen hafta. Tedavi gördüğü hastanede akciğer kanserine bağlı olarak hayata veda etti ve İzmir Seferihisar’da sonsuzluğa uğurlandı.

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15 Ekim 1949’da doğan Mürşit Balabanlılar 1981 yılında Cumhuriyet Gazetesi’nde gazeteciliğe başladı. İletişim Yayınları’nda bir süre editörlük yaptıktan sonra haftalık Tempo dergisinin kültür editörlüğünü üstlendi.









1990’lı yıllarda Tempo’da yeni çıkan kitapları tanıttığım köşe sayesinde tanımıştım kendisini. Daha sonra İş Bankası Kültür Yayınları’nın yönetimini üstlendi ve yayınevinin canlandırılmasında önemli bir katkı sağladı. Orada başlattığı ‘Nehir Söyleşi’ serisiyle bu türü yayın dünyasında popüler bir hale getirdi. Pek çok kitabın editörlüğünü üstlenen Balabanlılar, başta ‘Türk Romanında Kurtuluş Savaşı’ olmak üzere araştırma ve inceleme kitaplarına imza attı.

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Bir süre bağımsız yayıncılık da yapan Mürşit Balabanlılar sakin kişiliği, mütevazılığı ve bilgi birikimiyle kültür dünyasının saygın adlarından biri oldu. Hep öyle hatırlanacak.