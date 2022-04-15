Boğaz’da Normandiya baharı

İstanbul Boğazı’nın erguvanlarına mayıs ayında Normandiya’nın bahar renkleri karışacak. Dünyaca ünlü İngiliz sanatçı David Hockney’nin ‘Baharın Gelişi, Normandiya, 2020’ başlıklı sergisi 11 Mayıs tarihinde Sakıp Sabancı Müzesi’nde açılacak.
Hockney’nin bu sergisinin ilginç bir hikâyesi var.
Los Angeles’ta yaşayan David Hockney baharı resmetmek üzere iki yıl önce Normandiya’daki köy evine gidiyor. Aynı tarihlerde kimsenin aklına gelmeyen pandemi karantinası başlayınca Amerika’ya dönemiyor.
Kariyeri boyunca yeni teknolojileri ve sanat yapmanın farklı yöntemlerini araştıran Hockney, 2000’lerden itibaren iPhone ve iPad ile çizim yapıyor. Söz konusu teknolojik arayışının doruk noktası olan bu sergi, sanatçının baharın gelişini müjdeleyen iPad resimlerinin 116 tanesini içeriyor. Bunların tamamı 2020’de, COVID-19 salgınının ilk dönemi sırasında, karantinayı geçirdiği Normandiya’daki evinde üretildi.
David Hockney köpeği Rubi ile resim çiziyor. 29 Nisan 2019
İlk kez geçen yıl Londra’daki Royal Academy’de ve ardından Brüksel’deki Bozar’da sanatseverlerle buluşan serginin üçüncü durağı Akbank’ın desteğiyle Sakıp Sabancı Müzesi olacak. Eserler SSM’den hemen sonra Chicago Art İnstitute’te sergilenecek.
Hockney’nin baharın başından sonuna kadar bütün evrelerini yansıttığı resimleri meyve ağaçları, çalılar, çiçek bahçeleri, gölet ve nehirler, tarlalar ve uzak tepelere uzanan bir manzarayı yansıtıyor. Sanatçının, baharın senelik yolculuğunu çıplak ağaçlardan tomurcuk ve çiçeklere, bol yeşil yapraklara kadar yakaladığını gösteriyor.
Boğaz’da başka bir baharı yaşatacak olan sergi 29 Temmuz’a kadar görülebilecek.
2018’DE DÜNYANIN YAŞAYAN EN PAHALI RESSAMI OLMUŞTU
DÜNYANIN en pahalı yaşayan sanatçısı unvanı son yıllarda David Hockney ve Amerikalı heykeltıraş Jeff Koons arasında sürekli gidip geliyor.
David Hockney’nin 1972 yılında yaptığı ironik resmi ‘Bir Sanatçının Portresi-İki Yüzlü Havuz’, 2018 yılında Christie’s müzayede evi tarafından New York’ta düzenlenen açık artırmada 90.3 milyon dolara satılarak yaşayan bir sanatçıya ait en pahalı sanat eseri unvanını elde etmişti.
‘Bir Sanatçının Portresi-İki Yüzlü Havuz’
Bu unvan daha önce 2013 yılında 58.4 milyon dolara satılan Jeff Koons’un ‘Balon Köpek’ (Baloon Dog) adlı heykelindeydi.
Ancak Jeff Koons unvanı bir yıl sonra 1986’da paslanmaz çelikten yaptığı tavşan heykelinin 91 milyon 75 bin dolara satılmasıyla geri almıştı.
Rekor şu anda Christie’s Müzayede Evi tarafından 20’nci yüzyılın en ikonik eserleri arasında gösterilen Jeff Koons’un 91 santimetre boyundaki tavşan heykelinde.
RESMİN ‘BÜYÜCÜSÜNE’ VEDA
GÜNÜMÜZ sanatının önemli isimlerinden biriydi Balkan Naci İslimyeli. Sanatçı ve eğitmen olarak pek çok öğrenci yetiştirdi, 60’ın üzerinde sergi açtı. Dün 74 yaşında hayata veda etti. 1947 yılında Adapazarı’nda doğmuş, şimdiki adıyla Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi olan dönemin İstanbul Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu’nu bitirmişti. Başta İtalya ve Amerika olmak üzere yurtdışında çeşitli üniversitelerde çalıştı. Uzun yıllar Marmara Üniversitesi’nde kendi adıyla resim atölyesinde dersler verdi. Son olarak Işık Üniversitesi’nde öğretim üyeliği yapıyordu. Resim dışında sanatın diğer alanlarıyla da ilgilenmiş, şiir ve öyküleri Dost, Oluşum, Yazı, Gösteri, Argos, Kitaplık dergilerinde yayımlanmıştı.
Enis Batur, “Balkan Naci Türk sanatçısının önünde yarım yüzyıldır kader gibi dikilmiş bir karabasanın, doğu-batı ikileminin doğurduğu düğümü çözmüş ender sanatçılarımızdan biridir... O bir büyücü” diye yazmıştı. O büyücüyü kaybettik.
ÇALLI SERGİSİNİ 114 BİN KİŞİ GEZDİ
İZMİR Folkart Gallery’deki ‘Türk Resminin Bohem ve Asi Fırçası: İbrahim Çallı Sergisi’ 17 Nisan Pazar günü sona eriyor. Hazırlık süreci beş yıl süren sergiyi, bugüne kadar 114 bin kişi ziyaret etti.
Bugüne kadar gerçekleştirilmiş en kapsamlı İbrahim Çallı sergisi olarak tarihe geçen sergi, ressamın 80 eserinden oluşuyor. Sergi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Ticaret Odası, Yapı Kredi Bankası, Türkiye İş Bankası, Ziraat Bankası başta olmak üzere birçok kurum ve özel koleksiyonerin elindeki eserlerden derlenerek hazırlandı.
Boğaz’da Normandiya baharı
İstanbul Boğazı’nın erguvanlarına mayıs ayında Normandiya’nın bahar renkleri karışacak. Dünyaca ünlü İngiliz sanatçı David Hockney’nin ‘Baharın Gelişi, Normandiya, 2020’ başlıklı sergisi 11 Mayıs tarihinde Sakıp Sabancı Müzesi’nde açılacak.
Hockney’nin bu sergisinin ilginç bir hikâyesi var.
Los Angeles’ta yaşayan David Hockney baharı resmetmek üzere iki yıl önce Normandiya’daki köy evine gidiyor. Aynı tarihlerde kimsenin aklına gelmeyen pandemi karantinası başlayınca Amerika’ya dönemiyor.
Kariyeri boyunca yeni teknolojileri ve sanat yapmanın farklı yöntemlerini araştıran Hockney, 2000’lerden itibaren iPhone ve iPad ile çizim yapıyor. Söz konusu teknolojik arayışının doruk noktası olan bu sergi, sanatçının baharın gelişini müjdeleyen iPad resimlerinin 116 tanesini içeriyor. Bunların tamamı 2020’de, COVID-19 salgınının ilk dönemi sırasında, karantinayı geçirdiği Normandiya’daki evinde üretildi.
David Hockney köpeği Rubi ile resim çiziyor. 29 Nisan 2019
İlk kez geçen yıl Londra’daki Royal Academy’de ve ardından Brüksel’deki Bozar’da sanatseverlerle buluşan serginin üçüncü durağı Akbank’ın desteğiyle Sakıp Sabancı Müzesi olacak. Eserler SSM’den hemen sonra Chicago Art İnstitute’te sergilenecek.
Hockney’nin baharın başından sonuna kadar bütün evrelerini yansıttığı resimleri meyve ağaçları, çalılar, çiçek bahçeleri, gölet ve nehirler, tarlalar ve uzak tepelere uzanan bir manzarayı yansıtıyor. Sanatçının, baharın senelik yolculuğunu çıplak ağaçlardan tomurcuk ve çiçeklere, bol yeşil yapraklara kadar yakaladığını gösteriyor.
Boğaz’da başka bir baharı yaşatacak olan sergi 29 Temmuz’a kadar görülebilecek.
2018’DE DÜNYANIN YAŞAYAN EN PAHALI RESSAMI OLMUŞTU
DÜNYANIN en pahalı yaşayan sanatçısı unvanı son yıllarda David Hockney ve Amerikalı heykeltıraş Jeff Koons arasında sürekli gidip geliyor.
David Hockney’nin 1972 yılında yaptığı ironik resmi ‘Bir Sanatçının Portresi-İki Yüzlü Havuz’, 2018 yılında Christie’s müzayede evi tarafından New York’ta düzenlenen açık artırmada 90.3 milyon dolara satılarak yaşayan bir sanatçıya ait en pahalı sanat eseri unvanını elde etmişti.
‘Bir Sanatçının Portresi-İki Yüzlü Havuz’
Bu unvan daha önce 2013 yılında 58.4 milyon dolara satılan Jeff Koons’un ‘Balon Köpek’ (Baloon Dog) adlı heykelindeydi.
Ancak Jeff Koons unvanı bir yıl sonra 1986’da paslanmaz çelikten yaptığı tavşan heykelinin 91 milyon 75 bin dolara satılmasıyla geri almıştı.
Rekor şu anda Christie’s Müzayede Evi tarafından 20’nci yüzyılın en ikonik eserleri arasında gösterilen Jeff Koons’un 91 santimetre boyundaki tavşan heykelinde.
RESMİN ‘BÜYÜCÜSÜNE’ VEDA
GÜNÜMÜZ sanatının önemli isimlerinden biriydi Balkan Naci İslimyeli. Sanatçı ve eğitmen olarak pek çok öğrenci yetiştirdi, 60’ın üzerinde sergi açtı. Dün 74 yaşında hayata veda etti. 1947 yılında Adapazarı’nda doğmuş, şimdiki adıyla Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi olan dönemin İstanbul Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu’nu bitirmişti. Başta İtalya ve Amerika olmak üzere yurtdışında çeşitli üniversitelerde çalıştı. Uzun yıllar Marmara Üniversitesi’nde kendi adıyla resim atölyesinde dersler verdi. Son olarak Işık Üniversitesi’nde öğretim üyeliği yapıyordu. Resim dışında sanatın diğer alanlarıyla da ilgilenmiş, şiir ve öyküleri Dost, Oluşum, Yazı, Gösteri, Argos, Kitaplık dergilerinde yayımlanmıştı.
Enis Batur, “Balkan Naci Türk sanatçısının önünde yarım yüzyıldır kader gibi dikilmiş bir karabasanın, doğu-batı ikileminin doğurduğu düğümü çözmüş ender sanatçılarımızdan biridir... O bir büyücü” diye yazmıştı. O büyücüyü kaybettik.
ÇALLI SERGİSİNİ 114 BİN KİŞİ GEZDİ
İZMİR Folkart Gallery’deki ‘Türk Resminin Bohem ve Asi Fırçası: İbrahim Çallı Sergisi’ 17 Nisan Pazar günü sona eriyor. Hazırlık süreci beş yıl süren sergiyi, bugüne kadar 114 bin kişi ziyaret etti.
Bugüne kadar gerçekleştirilmiş en kapsamlı İbrahim Çallı sergisi olarak tarihe geçen sergi, ressamın 80 eserinden oluşuyor. Sergi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Ticaret Odası, Yapı Kredi Bankası, Türkiye İş Bankası, Ziraat Bankası başta olmak üzere birçok kurum ve özel koleksiyonerin elindeki eserlerden derlenerek hazırlandı.