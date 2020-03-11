Neden ille de gazete

Mecralar alabildiğine çeşitlenmiş durumda, dijital almış başını gidiyor.
*
Böyle bir ortamda...
Özgün içerik üretimi yapan en önemli kaynak: GAZETE.
*
Bugünün medya ortamında...
Teyit edilmemiş haberler ortalıkta dolaşıyor, bilgi kirliliği alabildiğine artmış durumda.
*
Böyle bir ortamda...
Referans alınabilecek en önemli kaynak: GAZETE.
*
Bugünün medya ortamında...
Başka mecralar gündem oluşturma işini bir türlü başaramamakta.
*
Böyle bir ortamda...
Köşe yazılarıyla, özel haberleriyle gündem oluşturan en önemli kaynak: GAZETE.
FİLM TADINDA TANITIMLAR
GAZETECİLİĞİN sosyal medyayla, dijitalle bütünleşmeye başladığı bir dönemdeyiz. İşte böyle bir dönemde biz de Hürriyet olarak ilgi çekici denemeler yapmaya çalışıyoruz.
*
Hafta sonu eklerimizde yer alan ünlü söyleşileri ve insan hikâyeleri için film tadında videolar yayınlıyoruz. Sizlerin büyük ilgisini çeken bu videolar, yayınladığımız röportajlara ve insan hikâyelerine ilgiyi arttırıyor.
*
Bu videoların arkasındaki isim: Sibel Denizmen...
Sibel, bu alanda kendini kanıtlamış bir arkadaşımız. Daha önce Hürriyet internette çok izlenen işlere imza attı. Şimdi Hürriyet eklerin bünyesinde görev yapıyor. Tanıtımların çekimleri ve kurgusu ona ait.
*
Gazeteyi dijitalle, dijitali gazeteyle zenginleştiren adımlara devam edeceğiz.
ELİF ERGU
EKONOMİDE mucizeler gerçekleştiren kadınlar konusunda büyük heyecan duyan bir arkadaşımız var: Elif Ergu.
*
Elif Ergu, ekonomi dünyasında her türlü olumsuz koşula rağmen büyük başarılara imza atan kadınlarımıza kendisini adamış durumda.
O kadar ki adını “İlham Veren Kadınlar” koyduğu bir kitap bile yazdı.
*
Elif Ergu’nun “İlham Veren Kadınlar” köşesini, bir süredir Hürriyet ana gazetede yayınlıyoruz.
Bu röportajların bütün kadınlarımıza ilham vermesi temennisiyle...
HER YIL ORADAYIZ ORADA OLACAĞIZ
ESKİ genel yayın yönetmenlerimizden Çetin Emeç, şoförü Sinan Ercan’la birlikte bir suikasta kurban gitti bundan tam 30 yıl önce.
*
Hürriyet gazetesinde genel yayın yönetmenleri değişir ama bir tutum asla değişmez:
Çetin Emeç ve şoförü Sinan Ercan’ı mezarları başında anmak...
*
Kurumsal hafızamızın en önemli isimlerinden biridir Çetin Emeç...
Kurumsal hafızamızın en önemli olaylarından biridir Çetin Emeç’in suikasta kurban gitmesi...
*
İnsanlık vazifemizi yerine getirmek ve kurumsal hafızamızı her dem diri tutmak adına...
Her yıl hem Zincirlikuyu’da Çetin Emeç’i hem de Karacaahmet’te Sinan Ercan’ı anmaya devam edeceğiz.
FARKIN FARK EDİLİŞİ
HÜRRİYET’teki kıpırdanmanın, heyecanın, gelişimin, istikrarın, eğlencenin hemen fark edileceğini düşünmüyordum.
Bunun için uzun bir süreye ihtiyaç olduğunu sanıyordum.
Yanılmışım!
Görüyorum ki...
Fark, fark ediliyor!
*
İşin en güzel tarafı ise şu:
“İyi gidiyorsunuz” ya da “Bir şeyler değişti” diyenler, sadece bir kesimden insanlar değil.
Birbiriyle taban tabana zıt görüşlere sahip kişilerden duyuyorum bunu.
*
Eh, zaten biz de birbiriyle hiç anlaşamayan insanların ortak platformu olmayı istiyoruz.
‘YUNAN’ DERKEN AMAN DİKKAT!
TEK bir Yunan yok ki...
Sınırda mültecilere gaddarca, zalimce davranan, insanlıktan çıkmış olanlar da Yunan... Atina ve Selanik sokaklarına dökülüp bu yapılanlara net biçimde karşı çıkıp “Kapıları açın” diye bağıranlar da Yunan.
*
Geçen hafta Hürriyet’te bu ayrımı net biçimde ortaya koyduk.
Aynı gün manşetimizde şu iki başlık dikkat çekiyordu: “İnsanlık utandı” ve “İnsanlık umutlandı”.
*
Biz üzerimize düşeni yaptık, yapıyoruz.
Türk medyasının da böyle bir bilinçle hareket etmesi şart...
*
“Yunan” diyerek yapılan her türlü olumsuz genellemenin, hem hakikati yansıtmadığı, hem de işi ırkçılığa vardırdığı artık görülmeli.
OTOMOBİL VE TEKNOLOJİYİ BİR ARADA YAZACAK
ZAMANIMIZIN otomobilleri, birer teknoloji üssüne dönüşmüş durumda.
Bu durum otomotiv dünyası ile teknoloji dünyasını iç içe geçirdi. O kadar ki fuarları bile beraber yapıyorlar.
Bu süreci dikkate alarak...
Hürriyet’te yepyeni bir sayfayı başlattık: OTOTEKNO.
*
Otomobil ve teknoloji alanında baş döndüren yeniliklerin yer alacağı sayfayı, aramıza yeni katılan Cem Özenen hazırlıyor.
Cem hem televizyonda, hem internette otomotiv gazeteciliği alanında başarılı işlere imza atmış bir isim... Üstelik otomotiv gazeteciliği, onun için “baba mesleği”...
*
Aynı zamanda bir motosiklet tutkunu olan Cem, bundan böyle hem hafta içi haberleriyle, hem de OTOTEKNO sayfasıyla Hürriyet’e çok kıymetli katkılar sunacak.
Neden ille de gazete
BUGÜNÜN medya ortamında...
Mecralar alabildiğine çeşitlenmiş durumda, dijital almış başını gidiyor.
*
Böyle bir ortamda...
Özgün içerik üretimi yapan en önemli kaynak: GAZETE.
*
Bugünün medya ortamında...
Teyit edilmemiş haberler ortalıkta dolaşıyor, bilgi kirliliği alabildiğine artmış durumda.
*
Böyle bir ortamda...
Referans alınabilecek en önemli kaynak: GAZETE.
*
Bugünün medya ortamında...
Başka mecralar gündem oluşturma işini bir türlü başaramamakta.
*
Böyle bir ortamda...
Köşe yazılarıyla, özel haberleriyle gündem oluşturan en önemli kaynak: GAZETE.
FİLM TADINDA TANITIMLAR
GAZETECİLİĞİN sosyal medyayla, dijitalle bütünleşmeye başladığı bir dönemdeyiz. İşte böyle bir dönemde biz de Hürriyet olarak ilgi çekici denemeler yapmaya çalışıyoruz.
*
Hafta sonu eklerimizde yer alan ünlü söyleşileri ve insan hikâyeleri için film tadında videolar yayınlıyoruz. Sizlerin büyük ilgisini çeken bu videolar, yayınladığımız röportajlara ve insan hikâyelerine ilgiyi arttırıyor.
*
Bu videoların arkasındaki isim: Sibel Denizmen...
Sibel, bu alanda kendini kanıtlamış bir arkadaşımız. Daha önce Hürriyet internette çok izlenen işlere imza attı. Şimdi Hürriyet eklerin bünyesinde görev yapıyor. Tanıtımların çekimleri ve kurgusu ona ait.
*
Gazeteyi dijitalle, dijitali gazeteyle zenginleştiren adımlara devam edeceğiz.
ELİF ERGU
EKONOMİDE mucizeler gerçekleştiren kadınlar konusunda büyük heyecan duyan bir arkadaşımız var: Elif Ergu.
*
Elif Ergu, ekonomi dünyasında her türlü olumsuz koşula rağmen büyük başarılara imza atan kadınlarımıza kendisini adamış durumda.
O kadar ki adını “İlham Veren Kadınlar” koyduğu bir kitap bile yazdı.
*
Elif Ergu’nun “İlham Veren Kadınlar” köşesini, bir süredir Hürriyet ana gazetede yayınlıyoruz.
Bu röportajların bütün kadınlarımıza ilham vermesi temennisiyle...
HER YIL ORADAYIZ ORADA OLACAĞIZ
ESKİ genel yayın yönetmenlerimizden Çetin Emeç, şoförü Sinan Ercan’la birlikte bir suikasta kurban gitti bundan tam 30 yıl önce.
*
Hürriyet gazetesinde genel yayın yönetmenleri değişir ama bir tutum asla değişmez:
Çetin Emeç ve şoförü Sinan Ercan’ı mezarları başında anmak...
*
Kurumsal hafızamızın en önemli isimlerinden biridir Çetin Emeç...
Kurumsal hafızamızın en önemli olaylarından biridir Çetin Emeç’in suikasta kurban gitmesi...
*
İnsanlık vazifemizi yerine getirmek ve kurumsal hafızamızı her dem diri tutmak adına...
Her yıl hem Zincirlikuyu’da Çetin Emeç’i hem de Karacaahmet’te Sinan Ercan’ı anmaya devam edeceğiz.
FARKIN FARK EDİLİŞİ
HÜRRİYET’teki kıpırdanmanın, heyecanın, gelişimin, istikrarın, eğlencenin hemen fark edileceğini düşünmüyordum.
Bunun için uzun bir süreye ihtiyaç olduğunu sanıyordum.
Yanılmışım!
Görüyorum ki...
Fark, fark ediliyor!
*
İşin en güzel tarafı ise şu:
“İyi gidiyorsunuz” ya da “Bir şeyler değişti” diyenler, sadece bir kesimden insanlar değil.
Birbiriyle taban tabana zıt görüşlere sahip kişilerden duyuyorum bunu.
*
Eh, zaten biz de birbiriyle hiç anlaşamayan insanların ortak platformu olmayı istiyoruz.
‘YUNAN’ DERKEN AMAN DİKKAT!
TEK bir Yunan yok ki...
Sınırda mültecilere gaddarca, zalimce davranan, insanlıktan çıkmış olanlar da Yunan... Atina ve Selanik sokaklarına dökülüp bu yapılanlara net biçimde karşı çıkıp “Kapıları açın” diye bağıranlar da Yunan.
*
Geçen hafta Hürriyet’te bu ayrımı net biçimde ortaya koyduk.
Aynı gün manşetimizde şu iki başlık dikkat çekiyordu: “İnsanlık utandı” ve “İnsanlık umutlandı”.
*
Biz üzerimize düşeni yaptık, yapıyoruz.
Türk medyasının da böyle bir bilinçle hareket etmesi şart...
*
“Yunan” diyerek yapılan her türlü olumsuz genellemenin, hem hakikati yansıtmadığı, hem de işi ırkçılığa vardırdığı artık görülmeli.
OTOMOBİL VE TEKNOLOJİYİ BİR ARADA YAZACAK
ZAMANIMIZIN otomobilleri, birer teknoloji üssüne dönüşmüş durumda.
Bu durum otomotiv dünyası ile teknoloji dünyasını iç içe geçirdi. O kadar ki fuarları bile beraber yapıyorlar.
Bu süreci dikkate alarak...
Hürriyet’te yepyeni bir sayfayı başlattık: OTOTEKNO.
*
Otomobil ve teknoloji alanında baş döndüren yeniliklerin yer alacağı sayfayı, aramıza yeni katılan Cem Özenen hazırlıyor.
Cem hem televizyonda, hem internette otomotiv gazeteciliği alanında başarılı işlere imza atmış bir isim... Üstelik otomotiv gazeteciliği, onun için “baba mesleği”...
*
Aynı zamanda bir motosiklet tutkunu olan Cem, bundan böyle hem hafta içi haberleriyle, hem de OTOTEKNO sayfasıyla Hürriyet’e çok kıymetli katkılar sunacak.