Mabel Matiz’in Yeni İncisi: Kavşaklar

Geçtiğimiz hafta Mabel Matiz’in yeni şarkısı ‘Kavşaklar’ yayımlandı. Sanatçının çalışmalarını sürdürdüğü 5. solo albümünden bize yepyeni bir ipucu olan ‘Kavşaklar’ yine yeniliklerle dolu bir bahçe sunuyor.
Sözü ve müziği Mabel Matiz’e ait olan yeni şarkının düzenlemesini Alaca üstlenmiş. Şarkının geçen haftaki lansman partisinde Alaca yani Ata Bornova ve Mehmet Mutlu ile çalışmaktan ötürü mutluluğunu dile getiren Mabel Matiz, dinleyicisine yine yepyeni bir ses ve tarz evreninden sesleniyor. Pose Records etiketiyle yayımlanan şarkının kapak çalışmasında ‘Hanfendi’ teklisinde olduğu gibi yine Şilili sanatçı Maria Jesus Contreas imzası yer alıyor.
‘Kavşaklar’ın video klip çalışması çekildiği mekân sebebiyle benim için ayrı bir anlam ifade ediyor. Eski Asmalı Mescit Babylon’un şimdilerde yeni adıyla Blind’da çekilen ‘Kavşaklar’ın video klibi daha önceleri bu mekânda onlarca anısı olanlara, izlediği ve unutamadığı konserlerin ev sahibi olmasından sebeple daha da özel hissettiriyor. Cenan Çelik’in yönetmenliğini üstlendiği, sanat yönetmenliğini ve styling’ini Anıl Can’ın yaptığı klipte Mabel özellikle giydiği nefis kıyafetlerle ışıl ışıl parlıyor.
Mabel Matiz’in yepyeni tarzlarda şarkılar üretmeye devam etmesi, müziğini yenileyerek hem de hiç tekrara düşmeden her zamanki kendine has hikâye anlatımını sürdürmesi, beni her yeni yayımladığı şarkısında yeniden büyülüyor.
Şimdiye dek yayımladığı albümleri bir yana özellikle Maya’dan sonra Mabel’in hikayesini anlatma biçimi çok daha modern ve özel bir yoldan devam ediyor. Son 1.5 senedir yayımladığı yeni şarkılarında kendi akımını yeniden yaratan sanatçı, sözleriyle hem kendi tarihini yeniden yazıyor hem de müziğiyle Türk pop müziğinde kendine ait çok özel bir yer inşa ediyor. Sanatçının henüz pişmekte olan yeni albümü, şimdiye kadar yayımladığı teklilere bakınca sunacağı yeni dünyasıyla bizleri yine çok şaşırtacağa benziyor.
Gökhan Türkmen – Mahşer
Gökhan Türkmen geçtiğimiz hafta nefis yeni şarkısı ‘Mahşer’i yayımladı. Sözleri müzisyen ve oyuncu Mert Carim’e, bestesi Gökhan Türkmen’e ve düzenlemesi Alper Anık’a ait şarkı duygusal açıdan sizi tek dinlemede kendi kontrolüne alıveriyor.
2021’de yayımladığı ‘7’ albümündeki dans dolu, funk dünyasından sonra Gökhan Türkmen şimdi bizi ustası olduğu duygusal, melankoli denizinde yüzdürüyor. Duygu yoğunluğu oldukça yüksek, aralarda arabesk ezgileri duyabildiğiniz, nostaljik dokunuşların yer aldığı ‘Mahşer’ sanatçının şarkıları arasında çok özel bir yere sahip olacağını düşünüyorum. Şarkının introsunu kaç kere dinlediğimi bilmiyorum ama gerçekten de bayıldığımı söylemeliyim.
Mahşer’in klibi Address Hotel’de 20 kişilik bir ekiple çekilmiş. Görüntü yönetmenliğinde Varol Şahin imzası yer alırken, klibin yönetmenliğini sanatçının birçok projesinde birlikte çalıştığı Murat Joker üstlenmiş. Klipte Gökhan Türkmen’e oyuncu Naz Çağla Irmak eşlik ediyor.
Salon Sessions: Barış Demirel, Echo, Tomer Katz
Geçtiğimiz hafta sonu Salon İKSV’de çok özel bir konsere davetliydim. Barış Demirel, Echo ve Tomer Katz ‘Salon Sessions’ gecesinde muhteşem bir performans sergilediler. Üçlü geçtiğimiz hafta boyunca her gün Salon’u stüdyo olarak kullanarak yeni şarkılar üretip, cumartesi günkü konsere hazırlanmışlardı. Konserdeki enerji o kadar yüksekti ki, Salon’u dolduran kalabalık bir dakika olsun yerinde durmadan şarkılarda dans etti. Barış’ın Salon’un sahnesine çıktığı ilk dakikadan yaydığı sempatik enerjisi, Echo’nun ve Tomer’in nefis uyumu, üçlünün birlikte ahengi gerçekten de kaçırılmaması gereken bir konser yaşattı. Gece boyunca yaklaşık 20 şarkı seslendiren üçlü ayrıca birlikte ürettikleri ve yakında EP olarak yayımlayacakları yeni şarkılarını da ilk defa seslendirdiler.
Yeni Çıkış
Oğulçet – Gölgeler
Oğulcan Çetin İzmirli genç bir müzisyen, şarkıcı. Yayımladığı 3 albüm ve birçok teklisiyle Oğulçet’in dünyasına girip biraz zaman geçirmek onu çok daha yakından tanımanıza imkân veriyor. Önceki hafta ‘Avrupa Müzik’ etiketiyle yayımladığı ‘Gölgeler’ Türkçe dark soul tarzda, dinleyicisini özel bir atmosfere ışınlayan bir şarkı olmuş. Gölgeler’in sözü, müziği ve düzenlemesi Oğulçet’e ait. Sanatçının üçlemenin son halkası olarak açıkladığı ‘Gölgeler’ hayatını karıştırarak, istediği gibi yön vermeye çalışıp sonra da uzaktan kendisini izlerken dinlediği bir şarkı olarak vurguluyor.
Aydilge – Kendimi Kırdım Ben
Aydilge’den yine kendisine has özel bir şarkı geldi. ‘Kendimi Kırdım Ben’in sözü ve müziği Aydilge’ye, düzenlemesi, mix ve mastering’i Dorukhan Yalnız’a ait. Rock temasıyla, elektronik ve doğu motiflerinin harmanlandığı yeni şarkıda Aydilge dünyanın geldiği durumu konu ediyor. Savaşlar, ekonomik sıkıntılar, sosyal medyanın yarattığı zorbalıklar gibi pek çok meselenin insanlara yaşattığı hayal kırıklığını ve parçalanmışlığı şarkısında dile getiriyor.
‘Kendimi Kırdım Ben’in klibinde Cihan Nacar’ın tasarladığı özel kostümleri giyen Aydilge, klibin senaryosunu da kendisi kaleme almış. Mustafa Özen’in yönetmenliğinde çekilen klipte, sanatçı fenomenlerin sanal dünyasına ve insanların ekran bağımlılığına dikkat çekiyor.
Dilhan Şeşen – Olta
Bu satırları okuyan herkes elindeki işi bırakıp hemen Dilhan Şeşen’in yeni şarkısı ‘Olta’yı açsın lütfen. Şarkının düzenlemesine tek kelimeyle hayran kaldım. Sözü ve müziği Dilhan Şeşen’e ait olan şarkının düzenlemesi Kaan Ceylani ve Emir Rauf Ülkü’nün ellerinden çıkmış. Miks ve ses tasarımı Barış Ergün’e, mastering’i ise Marcin Bocinski imzasıyla bize ulaşıyor. Şarkının tek planda çekilmiş, duygusunu harika şekilde anlatan lyric videosu ise Lilacnoia’ya ait.
Sony Music Türkiye etiketiyle yayımlanan ‘Olta’nın demosunu akustik gitarla yapan Dilhan Şeşen, çalışmasını Kaan Ceylani ile paylaştıktan sonra şarkı kendi evriminde ilerleyeme başlamış. Miks ve mastering aşamalarındaki teknik ve estetik kararlar şarkının gelişimini yepyeni bir forma kavuşturmuş. Hem Dilhan Şeşen’i hem de bu prodüksiyonda emeği geçen herkesi böylesine özel ve yenilikçi bir bakışla bir şarkı ortaya çıkarttıkları için tebrik etmek gerek.
Anıl Durmuş – Giden Herkesin Yerine
Anıl Durmuş’un sesine, yorumuna bayılıyorum. ‘Kafayı Yaktım’ yayımlandığı dönemde kendisiyle All Access Youtube çekimi yapmıştık. Şarkılarına kattığı ruhu ve duyguyu bu söyleşide çok daha yakından tanıma şansına sahip olmuştum. Sanatçı şimdi yepyeni bir şarkı ile karşımızda. ‘Giden Herkesin Yerine’ Universal Müzik Türkiye etiketiyle geçtiğimiz hafta yayımlandı. Sözü ve müziği Tarık Tırıl’a ait şarkının düzenlemesinde yine Mert Demir’i görüyoruz. ‘Kafayı Yaktım’ın ardından gelen yine alaturka havasının hâkim olduğu yeni şarkıda kitlendiğim yer yine Anıl’ın güçlü ve etkileyici vokali. Şarkının video klibinin yönetmen koltuğunda ‘Kafayı Yaktım’da olduğu gibi Barış Fert’i görüyoruz. Bence ‘Kafayı Yaktım’ ve Giden Herkesin Yerine’ hemen ardından bir şarkı da istiyor ve üçlemeyle tamamlanmayı hakkediyor.
Mabel Matiz’in Yeni İncisi: Kavşaklar
Geçtiğimiz hafta Mabel Matiz’in yeni şarkısı ‘Kavşaklar’ yayımlandı. Sanatçının çalışmalarını sürdürdüğü 5. solo albümünden bize yepyeni bir ipucu olan ‘Kavşaklar’ yine yeniliklerle dolu bir bahçe sunuyor.
Sözü ve müziği Mabel Matiz’e ait olan yeni şarkının düzenlemesini Alaca üstlenmiş. Şarkının geçen haftaki lansman partisinde Alaca yani Ata Bornova ve Mehmet Mutlu ile çalışmaktan ötürü mutluluğunu dile getiren Mabel Matiz, dinleyicisine yine yepyeni bir ses ve tarz evreninden sesleniyor. Pose Records etiketiyle yayımlanan şarkının kapak çalışmasında ‘Hanfendi’ teklisinde olduğu gibi yine Şilili sanatçı Maria Jesus Contreas imzası yer alıyor.
‘Kavşaklar’ın video klip çalışması çekildiği mekân sebebiyle benim için ayrı bir anlam ifade ediyor. Eski Asmalı Mescit Babylon’un şimdilerde yeni adıyla Blind’da çekilen ‘Kavşaklar’ın video klibi daha önceleri bu mekânda onlarca anısı olanlara, izlediği ve unutamadığı konserlerin ev sahibi olmasından sebeple daha da özel hissettiriyor. Cenan Çelik’in yönetmenliğini üstlendiği, sanat yönetmenliğini ve styling’ini Anıl Can’ın yaptığı klipte Mabel özellikle giydiği nefis kıyafetlerle ışıl ışıl parlıyor.
Mabel Matiz’in yepyeni tarzlarda şarkılar üretmeye devam etmesi, müziğini yenileyerek hem de hiç tekrara düşmeden her zamanki kendine has hikâye anlatımını sürdürmesi, beni her yeni yayımladığı şarkısında yeniden büyülüyor.
Şimdiye dek yayımladığı albümleri bir yana özellikle Maya’dan sonra Mabel’in hikayesini anlatma biçimi çok daha modern ve özel bir yoldan devam ediyor. Son 1.5 senedir yayımladığı yeni şarkılarında kendi akımını yeniden yaratan sanatçı, sözleriyle hem kendi tarihini yeniden yazıyor hem de müziğiyle Türk pop müziğinde kendine ait çok özel bir yer inşa ediyor. Sanatçının henüz pişmekte olan yeni albümü, şimdiye kadar yayımladığı teklilere bakınca sunacağı yeni dünyasıyla bizleri yine çok şaşırtacağa benziyor.
Gökhan Türkmen – Mahşer
Gökhan Türkmen geçtiğimiz hafta nefis yeni şarkısı ‘Mahşer’i yayımladı. Sözleri müzisyen ve oyuncu Mert Carim’e, bestesi Gökhan Türkmen’e ve düzenlemesi Alper Anık’a ait şarkı duygusal açıdan sizi tek dinlemede kendi kontrolüne alıveriyor.
2021’de yayımladığı ‘7’ albümündeki dans dolu, funk dünyasından sonra Gökhan Türkmen şimdi bizi ustası olduğu duygusal, melankoli denizinde yüzdürüyor. Duygu yoğunluğu oldukça yüksek, aralarda arabesk ezgileri duyabildiğiniz, nostaljik dokunuşların yer aldığı ‘Mahşer’ sanatçının şarkıları arasında çok özel bir yere sahip olacağını düşünüyorum. Şarkının introsunu kaç kere dinlediğimi bilmiyorum ama gerçekten de bayıldığımı söylemeliyim.
Mahşer’in klibi Address Hotel’de 20 kişilik bir ekiple çekilmiş. Görüntü yönetmenliğinde Varol Şahin imzası yer alırken, klibin yönetmenliğini sanatçının birçok projesinde birlikte çalıştığı Murat Joker üstlenmiş. Klipte Gökhan Türkmen’e oyuncu Naz Çağla Irmak eşlik ediyor.
Salon Sessions: Barış Demirel, Echo, Tomer Katz
Geçtiğimiz hafta sonu Salon İKSV’de çok özel bir konsere davetliydim. Barış Demirel, Echo ve Tomer Katz ‘Salon Sessions’ gecesinde muhteşem bir performans sergilediler. Üçlü geçtiğimiz hafta boyunca her gün Salon’u stüdyo olarak kullanarak yeni şarkılar üretip, cumartesi günkü konsere hazırlanmışlardı. Konserdeki enerji o kadar yüksekti ki, Salon’u dolduran kalabalık bir dakika olsun yerinde durmadan şarkılarda dans etti. Barış’ın Salon’un sahnesine çıktığı ilk dakikadan yaydığı sempatik enerjisi, Echo’nun ve Tomer’in nefis uyumu, üçlünün birlikte ahengi gerçekten de kaçırılmaması gereken bir konser yaşattı. Gece boyunca yaklaşık 20 şarkı seslendiren üçlü ayrıca birlikte ürettikleri ve yakında EP olarak yayımlayacakları yeni şarkılarını da ilk defa seslendirdiler.
Yeni Çıkış
Oğulçet – Gölgeler
Oğulcan Çetin İzmirli genç bir müzisyen, şarkıcı. Yayımladığı 3 albüm ve birçok teklisiyle Oğulçet’in dünyasına girip biraz zaman geçirmek onu çok daha yakından tanımanıza imkân veriyor. Önceki hafta ‘Avrupa Müzik’ etiketiyle yayımladığı ‘Gölgeler’ Türkçe dark soul tarzda, dinleyicisini özel bir atmosfere ışınlayan bir şarkı olmuş. Gölgeler’in sözü, müziği ve düzenlemesi Oğulçet’e ait. Sanatçının üçlemenin son halkası olarak açıkladığı ‘Gölgeler’ hayatını karıştırarak, istediği gibi yön vermeye çalışıp sonra da uzaktan kendisini izlerken dinlediği bir şarkı olarak vurguluyor.
Aydilge – Kendimi Kırdım Ben
Aydilge’den yine kendisine has özel bir şarkı geldi. ‘Kendimi Kırdım Ben’in sözü ve müziği Aydilge’ye, düzenlemesi, mix ve mastering’i Dorukhan Yalnız’a ait. Rock temasıyla, elektronik ve doğu motiflerinin harmanlandığı yeni şarkıda Aydilge dünyanın geldiği durumu konu ediyor. Savaşlar, ekonomik sıkıntılar, sosyal medyanın yarattığı zorbalıklar gibi pek çok meselenin insanlara yaşattığı hayal kırıklığını ve parçalanmışlığı şarkısında dile getiriyor.
‘Kendimi Kırdım Ben’in klibinde Cihan Nacar’ın tasarladığı özel kostümleri giyen Aydilge, klibin senaryosunu da kendisi kaleme almış. Mustafa Özen’in yönetmenliğinde çekilen klipte, sanatçı fenomenlerin sanal dünyasına ve insanların ekran bağımlılığına dikkat çekiyor.
Dilhan Şeşen – Olta
Bu satırları okuyan herkes elindeki işi bırakıp hemen Dilhan Şeşen’in yeni şarkısı ‘Olta’yı açsın lütfen. Şarkının düzenlemesine tek kelimeyle hayran kaldım. Sözü ve müziği Dilhan Şeşen’e ait olan şarkının düzenlemesi Kaan Ceylani ve Emir Rauf Ülkü’nün ellerinden çıkmış. Miks ve ses tasarımı Barış Ergün’e, mastering’i ise Marcin Bocinski imzasıyla bize ulaşıyor. Şarkının tek planda çekilmiş, duygusunu harika şekilde anlatan lyric videosu ise Lilacnoia’ya ait.
Sony Music Türkiye etiketiyle yayımlanan ‘Olta’nın demosunu akustik gitarla yapan Dilhan Şeşen, çalışmasını Kaan Ceylani ile paylaştıktan sonra şarkı kendi evriminde ilerleyeme başlamış. Miks ve mastering aşamalarındaki teknik ve estetik kararlar şarkının gelişimini yepyeni bir forma kavuşturmuş. Hem Dilhan Şeşen’i hem de bu prodüksiyonda emeği geçen herkesi böylesine özel ve yenilikçi bir bakışla bir şarkı ortaya çıkarttıkları için tebrik etmek gerek.
Anıl Durmuş – Giden Herkesin Yerine
Anıl Durmuş’un sesine, yorumuna bayılıyorum. ‘Kafayı Yaktım’ yayımlandığı dönemde kendisiyle All Access Youtube çekimi yapmıştık. Şarkılarına kattığı ruhu ve duyguyu bu söyleşide çok daha yakından tanıma şansına sahip olmuştum. Sanatçı şimdi yepyeni bir şarkı ile karşımızda. ‘Giden Herkesin Yerine’ Universal Müzik Türkiye etiketiyle geçtiğimiz hafta yayımlandı. Sözü ve müziği Tarık Tırıl’a ait şarkının düzenlemesinde yine Mert Demir’i görüyoruz. ‘Kafayı Yaktım’ın ardından gelen yine alaturka havasının hâkim olduğu yeni şarkıda kitlendiğim yer yine Anıl’ın güçlü ve etkileyici vokali. Şarkının video klibinin yönetmen koltuğunda ‘Kafayı Yaktım’da olduğu gibi Barış Fert’i görüyoruz. Bence ‘Kafayı Yaktım’ ve Giden Herkesin Yerine’ hemen ardından bir şarkı da istiyor ve üçlemeyle tamamlanmayı hakkediyor.