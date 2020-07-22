Genç Cazcılar Hazır!

İKSV’nin 27. İstanbul Caz Festivali kapsamındaki Genç Caz konserlerinde sahne alacak müzisyenlerin elemeleri sonuçlandı.
Amatör veya profesyonel olarak müzikle ilgilenen genç müzisyen ve toplulukların festival programında yer alabilecekleri bir platform oluşturmasının yanı sıra onları motive edip, teşvik eden Genç Caz’ın Seçici Kurulu’nda bu sene Aycan Teztel, Ayşe Tütüncü, Cenk Erdoğan, Feridun Ertaşkan, Hülya Tunçağ, Kalben, Selen Gülün, Volkan Öktem, Yekta Kopan, Dr. Hakan Rauf Tüfekçi ve İstanbul Caz Festivali Direktörü Harun İzer yer alıyordu. Genç Caz’ın bu sene yapılan değerlendirme süreci COVID-19’a yönelik önlemler dikkate alınarak 11-12 Temmuz tarihlerinde Salon IKSV’de seyircisiz olarak gerçekleştirildi. Değerlendirme sürecindeki konserler IKSV’nin Youtube kanalından canlı olarak yayımlandı.
Genç Caz o kadar önemli bir platform ki, 17 yıl içinde 80’in üzerinde genç müzisyen ve topluluk dünyaca ünlü isimlerle aynı festivalde yer alma imkanı sağladı.
İstanbul Caz Festivali kapsamında bu yıl 18. kez düzenlenen Genç Caz konserleri için başvurda bulunan grup ve solo artistlerin 11-12 Temmuz’daki değerledirmeler sonucunda seçilen isimler: Afroloji, An Quartet, Büşra Kayıkçı, Deli Bakkal, Saynur Eren Duo Project ve Udgang Trio oldu. Seçilen grup ve solo projeler 27. İstanbul Caz Festivali’nin Parklarda Caz konserlerinde yer alacak. Büyük bir heyecanla konserleri bekliyorum.
Huysuz Virjin’e Veda
İnsanın çocukluğuna dair anıları yok olunca bunun duygusal olarak etkisi bir başka oluyor. Geçtiğimiz hafta Seyfi Dursunoğlu’nun vefatı beni bu anlamda derinden etkiledi. Seyfi Dursunoğlu’nun senelerce başarıyla canlandırdığı karakteri Huysuz Virjin’in televizyondaki şovunu yayınlandığı dönem herkes gibi ben de severek kahkahalarla izlerdim. Sadece ben değil, ailecek oturup birlikte izleyip kahkahalarla eğlenirdik.
O dönemler malum internet de olmadığı için, televizyon ve özel kanallar tek eğlence kaynağımızdı. Huysuz Virjin’in konuklarıyla her programda şakalaşması, kendine has dansı ve kantoları hep hafızamdaki güzellikleriydi. Dozunu bilerek iğneleyen ama her ne koşulda olursa olsun karşısındakini incitmeden eğlendiren çok özel bir anlatım dili vardı Huysuz Virjin’in.
Seyfi Dursunoğlu’nun vefatından sonra neredeyse yazılan her yazıyı okudum. Paylaşılan videoları tekrar tekrar izledim, yetmedi Youtube’dan yakalayabildiğim eski Huysuz Virjin bölümlerini izledim. Programında yaptıklarıyla izleyenleri ve konuklarını eğlendirirken aslında inceden inceye her zaman sahip olduğu hoşgörüyü bize aşıladığını bir kere daha fark ettim. Seyfi Dursunoğlu’nun vefatıyla duygularını paylaşan binlerce kişinin ortak yorumu Huysuz’un bizlere verdiği enerjisi, neşesi ve hoşgörü sahibi olmasıydı. Maalesef Seyfi Dursunoğlu’nun bu ansız gidişi çocukluk anılarımdan bir parçayı da beraberinde aldı götürdü. Nurlar içinde uyusun.
Yeni Çıkış
Bob Moses – Desire
Tom Howie ve Jimmy Vallance’den oluşan Bob Moses Ağustos’un sonunda yeni albümleri ‘Desire’ı yayınlanmaya hazırlanıyor. İkilinin aynı ismi taşıyan Zhu’nun eşlik ettiği single’I ise geçtiğimiz hafta yayınlandı. 28 Ağustos’ta yayınlanacak olan ‘Desire’ albümü kulüp dünyası için yazılmış bir aşk masalı olarak tanımlanıyor. Birbirine bağlanarak devam eden altı şarkıdan oluşan bu özel albüm dijital çağın insan ihtiyaçlarının olumlu olduğu kadar tuzaklarla da dolu olduğunu kendi anlatımıyla dinleyicilere ulaştırmayı hedefliyor. Albümün habercisi olan ‘Desire’ın Owen Brown’ın yönettiği ve Airplan Studio’nun animasyonlarının yer aldığı interaktif klibi de dikkat çekiyor.
Zeynep Bastık – Bir Daha
Bu yaz önceki senelere pek benzemiyor. Pandemi dönemi alıştığımız her şeyi sil baştan kuruyor. Birçok sanatçı ve grup bu yazı daha farklı hayal ederken, belki de uzun zamandır üzerinde çalıştığı şarkılarını yayınlamaktansa daha ileride yayınlamayı tercih ediyor. Stratejiler baştan aşağı değişirken, neyin doğru çıkış planı olduğunu artık kimseler bilmezken, Zeynep Bastık yazın şarkısını yayınladı.
Söz ve müziği Çağrı Telkıvıran ve Oğuzhan Koç’a ait yeni Zeynep Bastık şarkısı ‘Bir Daha’nın düzenlemesi Serhat Şensesli’ye ait. Şarkının klibi de oldukça sade ama odağında ritme kendini bırakan ve dans eden Zeynep Bastık’ı yerleştirmiş. Mali Ergin ve Tolga Akış’ın yönetmenliğini üstlendiği neonlarla dolu, canlı, enerjik klip şarkının bize aktarmak istediği pozitifliği net bir şekilde ulaştırıyor. Zeynep Bastık için ‘cover yaparak nereye kadar? diyenler artık bu yorumlarını revize ediyorlardır diye düşünüyorum. Son aylarda Zeynep Bastık’ın pandemiye rağmen istikrarlı şekilde yayınladığı şarkılarla emin adımlarla çıktığı zirveden pek de ineceğe benzemiyor.
Kulağımdaki Şarkılar
Bu haftanın listesi yine birbirinden güzel yeni şarkılarla dolu:
Zeynep Bastık – Bir Daha
Burakbey- Uyurgezer
Sezen Aksu – Karşıyım
Eda Baba – Mucize
Düşün – Bir Kere
Elanur – Sakin
Cihan Mürtezaoğlu – Yüzü Roman
Sagopa Kajmer, Faruk Sabancı – Bu sen değilsin
Murat Güçlü – O, bazen
Ellie Goulding – Woman
Zedd, Jasmine Thompson– Funny
Kygo, Tina Turner – What’s Love Got To Do With It
Troye Sivan – Easy
Blackbear – I Feel Bad
Anne – Marie feat. Doja Cat – To Be Young
Aluna, Princess Nokia - Get Paid
The Chicks – Sleep At Night
YUNGBLUD- Strawberry Lipstick
Oliver Tree - Jerk
Genç Cazcılar Hazır!
İKSV’nin 27. İstanbul Caz Festivali kapsamındaki Genç Caz konserlerinde sahne alacak müzisyenlerin elemeleri sonuçlandı.
Amatör veya profesyonel olarak müzikle ilgilenen genç müzisyen ve toplulukların festival programında yer alabilecekleri bir platform oluşturmasının yanı sıra onları motive edip, teşvik eden Genç Caz’ın Seçici Kurulu’nda bu sene Aycan Teztel, Ayşe Tütüncü, Cenk Erdoğan, Feridun Ertaşkan, Hülya Tunçağ, Kalben, Selen Gülün, Volkan Öktem, Yekta Kopan, Dr. Hakan Rauf Tüfekçi ve İstanbul Caz Festivali Direktörü Harun İzer yer alıyordu. Genç Caz’ın bu sene yapılan değerlendirme süreci COVID-19’a yönelik önlemler dikkate alınarak 11-12 Temmuz tarihlerinde Salon IKSV’de seyircisiz olarak gerçekleştirildi. Değerlendirme sürecindeki konserler IKSV’nin Youtube kanalından canlı olarak yayımlandı.
Genç Caz o kadar önemli bir platform ki, 17 yıl içinde 80’in üzerinde genç müzisyen ve topluluk dünyaca ünlü isimlerle aynı festivalde yer alma imkanı sağladı.
İstanbul Caz Festivali kapsamında bu yıl 18. kez düzenlenen Genç Caz konserleri için başvurda bulunan grup ve solo artistlerin 11-12 Temmuz’daki değerledirmeler sonucunda seçilen isimler: Afroloji, An Quartet, Büşra Kayıkçı, Deli Bakkal, Saynur Eren Duo Project ve Udgang Trio oldu. Seçilen grup ve solo projeler 27. İstanbul Caz Festivali’nin Parklarda Caz konserlerinde yer alacak. Büyük bir heyecanla konserleri bekliyorum.
Huysuz Virjin’e Veda
İnsanın çocukluğuna dair anıları yok olunca bunun duygusal olarak etkisi bir başka oluyor. Geçtiğimiz hafta Seyfi Dursunoğlu’nun vefatı beni bu anlamda derinden etkiledi. Seyfi Dursunoğlu’nun senelerce başarıyla canlandırdığı karakteri Huysuz Virjin’in televizyondaki şovunu yayınlandığı dönem herkes gibi ben de severek kahkahalarla izlerdim. Sadece ben değil, ailecek oturup birlikte izleyip kahkahalarla eğlenirdik.
O dönemler malum internet de olmadığı için, televizyon ve özel kanallar tek eğlence kaynağımızdı. Huysuz Virjin’in konuklarıyla her programda şakalaşması, kendine has dansı ve kantoları hep hafızamdaki güzellikleriydi. Dozunu bilerek iğneleyen ama her ne koşulda olursa olsun karşısındakini incitmeden eğlendiren çok özel bir anlatım dili vardı Huysuz Virjin’in.
Seyfi Dursunoğlu’nun vefatından sonra neredeyse yazılan her yazıyı okudum. Paylaşılan videoları tekrar tekrar izledim, yetmedi Youtube’dan yakalayabildiğim eski Huysuz Virjin bölümlerini izledim. Programında yaptıklarıyla izleyenleri ve konuklarını eğlendirirken aslında inceden inceye her zaman sahip olduğu hoşgörüyü bize aşıladığını bir kere daha fark ettim. Seyfi Dursunoğlu’nun vefatıyla duygularını paylaşan binlerce kişinin ortak yorumu Huysuz’un bizlere verdiği enerjisi, neşesi ve hoşgörü sahibi olmasıydı. Maalesef Seyfi Dursunoğlu’nun bu ansız gidişi çocukluk anılarımdan bir parçayı da beraberinde aldı götürdü. Nurlar içinde uyusun.
Yeni Çıkış
Bob Moses – Desire
Tom Howie ve Jimmy Vallance’den oluşan Bob Moses Ağustos’un sonunda yeni albümleri ‘Desire’ı yayınlanmaya hazırlanıyor. İkilinin aynı ismi taşıyan Zhu’nun eşlik ettiği single’I ise geçtiğimiz hafta yayınlandı. 28 Ağustos’ta yayınlanacak olan ‘Desire’ albümü kulüp dünyası için yazılmış bir aşk masalı olarak tanımlanıyor. Birbirine bağlanarak devam eden altı şarkıdan oluşan bu özel albüm dijital çağın insan ihtiyaçlarının olumlu olduğu kadar tuzaklarla da dolu olduğunu kendi anlatımıyla dinleyicilere ulaştırmayı hedefliyor. Albümün habercisi olan ‘Desire’ın Owen Brown’ın yönettiği ve Airplan Studio’nun animasyonlarının yer aldığı interaktif klibi de dikkat çekiyor.
Zeynep Bastık – Bir Daha
Bu yaz önceki senelere pek benzemiyor. Pandemi dönemi alıştığımız her şeyi sil baştan kuruyor. Birçok sanatçı ve grup bu yazı daha farklı hayal ederken, belki de uzun zamandır üzerinde çalıştığı şarkılarını yayınlamaktansa daha ileride yayınlamayı tercih ediyor. Stratejiler baştan aşağı değişirken, neyin doğru çıkış planı olduğunu artık kimseler bilmezken, Zeynep Bastık yazın şarkısını yayınladı.
Söz ve müziği Çağrı Telkıvıran ve Oğuzhan Koç’a ait yeni Zeynep Bastık şarkısı ‘Bir Daha’nın düzenlemesi Serhat Şensesli’ye ait. Şarkının klibi de oldukça sade ama odağında ritme kendini bırakan ve dans eden Zeynep Bastık’ı yerleştirmiş. Mali Ergin ve Tolga Akış’ın yönetmenliğini üstlendiği neonlarla dolu, canlı, enerjik klip şarkının bize aktarmak istediği pozitifliği net bir şekilde ulaştırıyor. Zeynep Bastık için ‘cover yaparak nereye kadar? diyenler artık bu yorumlarını revize ediyorlardır diye düşünüyorum. Son aylarda Zeynep Bastık’ın pandemiye rağmen istikrarlı şekilde yayınladığı şarkılarla emin adımlarla çıktığı zirveden pek de ineceğe benzemiyor.
Kulağımdaki Şarkılar
Bu haftanın listesi yine birbirinden güzel yeni şarkılarla dolu:
Zeynep Bastık – Bir Daha
Burakbey- Uyurgezer
Sezen Aksu – Karşıyım
Eda Baba – Mucize
Düşün – Bir Kere
Elanur – Sakin
Cihan Mürtezaoğlu – Yüzü Roman
Sagopa Kajmer, Faruk Sabancı – Bu sen değilsin
Murat Güçlü – O, bazen
Ellie Goulding – Woman
Zedd, Jasmine Thompson– Funny
Kygo, Tina Turner – What’s Love Got To Do With It
Troye Sivan – Easy
Blackbear – I Feel Bad
Anne – Marie feat. Doja Cat – To Be Young
Aluna, Princess Nokia - Get Paid
The Chicks – Sleep At Night
YUNGBLUD- Strawberry Lipstick
Oliver Tree - Jerk