Bu Sese Dikkat: Emir Taha

Bir süredir yakından takip ettiğim Emir Taha için nihayet bir yazı yazmanın zamanı geldi. Yaptığı müziğe bir tür belirtmeye gerek var mı bilmiyorum, ama kesinlikle alternatif bir yönde olduğuna ve yaptığı şarkıların bünyede bir uyanış yarattığını belirtmeliyim.
Ben Emir Taha’yı muhtemelen geç keşfedenlerdenim. Emir Taha hakkında biraz araştırma yapınca özellikle Youtube’da sıkı bir hayran kitlesi olduğunu keşfettim. Yaptığı cover’larla bir süredir internette yakından takip edilen genç sanatçı, 2019 yılında ilk single’ı ‘Deep Sea Diving’i yayınlıyor. 2020’de arka arkaya yayımladığı single’ları ile ben de Emir Taha’dan haberdar oldum.
Benim dikkatimi çeken şarkısı ‘Kendine Gel’den sonrasında yayınladığı ‘Huyu Suyu’ single’ı oldu. ‘Huyu Suyu’ şarkısını o kadar tekrarla dinledim ki, yarattığı etkiyi başka bir şarkıyla tekrar yalayabilir miyim derken hemen arkasından ‘7 Cigs’ geldi. Fırat Tanış’ın ‘Yani’ şarkısından da sample’lar içeren 7 Cigs şarkısı bir diğer Emir Taha harikası. Son olarak yayınladığı ‘Cold’ single’ından sonra geçtiğimiz hafta Emir Taha’nın ‘Hoppa pt 1.’ albümü yayınlandı.
Kendi single’larını yayınlamadan önce yaptığı cover’lar hakkında o kadar çok yorum okudum ki tabi ki merak edip hepsini zor da olsa bulup dinlemeyi başardım. Özellikle Adele’in ‘Million Years Ago’ cover’ı ve The Weeknd Sidewalks cover’ı gerçekten övüldüğü kadar güzelmiş. Kendi şarkılarından önce yaptığı cover’lardaki akustik modu 2019 ve devamında yayınladığı şarkılarında müzikal açıdan daha zengin ve dikkat çekici bir sound’a dönüşmüş.
Emir Taha’nın vokali, özellikle de İngilizce şarkılarındaki aksanı ve müzikal alt yapısı dünya çapında kendisinden söz ettirecek başarıda çalışmalar. Diğer yandan şarkılarının henüz görsel anlamda bir video ile desteklenmemesi dikkatimi çekiyor. Bir strateji mi yoksa şimdilik sadece şarkılarla dikkati çekip daha sonra mı görsel olarak yeni çalışmalar gelecek elbette merak ediyorum. Albümün adından da anlaşılacağı üzere yolda gelecek olan ‘Hoppa pt 2.’ var. Emir Taha’nın yeni şarkılarını, albümünün devamında neler olacak diye elbette herkes gibi benim de gözüm kulağım artık hem dijital platformlarda ve kendisinin sosyal medyasında olacak.
Yüzüme Vurma
Gökhan Türkmen geçtiğimiz hafta yine dikkatleri üzerine çekecek nefis bir şarkı ve klip yayınladı. ‘Yüzüme Vurma’ adlı yeni şarkısının sözleri Ozan Turgut’a, bestesi Gökhan Türkmen’e, düzenlemesi ise Bora Çifterler’e ait. Söz konusu şarkı 8 dakikalık bir hikaye aslında. Şarkının müzikal altyapısı ve melodik kurgusu özellikle Serkan Emre Çiftçi’nin trompetiyle daha da güzel bir noktaya erişiyor.
‘Yüzüme Vurma’ şarkıda yaptığı etkisini esas video klibini izlediğinizde size kendisini hissettiriyor. Doğanın kendini bulma çabasını ve doğayla iç içe her gün yaşadığımız dünyayı gözler önüne seren bu özel klip Bora Çifterler ve Ozan Turgut’un kurgusuyla hayat bulmuş. Kolaj görüntülerin yer aldığı bu özel klipte Gökhan Türkmen’in vokali ve Serkan Emre Çiftçi’nin trompetiyle şarkının yarattığı duygular kat kat yoğunlaşıyor. Şarkının videosunu izlediğiniz de eminim siz de benimle aynı duyguları hissedeceksiniz, klip aslında kısa bir belgesel olmuş.
Bir diğer önemli detay da şarkının dijital geliri ‘Melis Özoysal Korusu’ için Ege Orman Vakfı’na bağışlanıyor olması. Gökhan Türkmen’in sanırım en çok da bu özelliğini seviyorum. Gündem ne kadar çalkantılı da olsa, o her seferinde kendi ifadesiyle olaylara farklı bir açıdan yaklaşıyor, müziğiyle hem dinleyiciye dokunuyor hem de görsel olarak bu etkiyi daha da yüksek bir notaya çıkartmasını çok iyi biliyor. Bu arada yeni single’ın görseline hayran olmamak da elde değil. Ekibin albüm/single kapaklarında her daim imzası olan Cihan Erel ve Güneş Arık’ın çalışması ‘Yüzüme Vurma’yı tablo gibi bir görsel ile bize ulaştırıyor.
Yeni Çıkışlar
Gökçe Güzel - Uç Artık
2018 senesinde yayınladığı ilk single çalışması ‘Kafam Bozuk’ yayınlandığında Gökçe Güzel ile bir araya gelmiştik. Müzikal geçmişi, müziğe verdiği emeklerini kendi şarkılarında yeniden canlandıracağı için çok heyecanlandıydı. 2 sene içinde 3 single daha yayınlayan Gökçe Güzel şimdi yeni şarkısıyla bizlerle.
Yeni single ‘Uç Artık’ GTR Müzik etiketiyle geçtiğimiz hafta yayınlandı. Bora Tosun ile birlikte çıktıkları müzikal yolda bu sefer biraz ters köşe yapıyorlar. Önceki single çalışmalarında akustik altyapılar arasında gezinirken, bu sefer deep house alt yapısına akustik gitar, elektrik gitar, analog synthesizer ve perküsyonlarla hareketlendirmişler. Şarkının anlattığı biraz melankoli koksa da, müzikal olarak verdikleri hareket çok hoşuma gitti.
‘Uç Artık’ bir aşk şarkısı olarak dinleyenlere uzanırken, ismini kara mizahın önemli figürlerinden Etgar Keret’in kitabından alıyor. Malumunuz şarkı pandemi döneminde hazırlandığı için, yarı ev stüdyosunda, yarı profesyonel bir ekipmanla ortaya çıkmış. Bir diğer önemli not ise klip için belirmek gerek. ‘Uç Artık’ın klibi özellikle pandemi döneminde en büyük zorluğu yaşayanlardan olan müzik emekçilerinin hikâyesine ışık tutuyor.
Efza – Şairin Kelimeleri
Efza’yı yayınladığı “Hüzün Kokar Bu şarkı”, “Isınsın Biraz” ve “Düzen” şarkılarıyla tanımıştık. Daha sonra yayınladığı “Gri”, “Gündüz Vakti Bir Caz” ve “Ruh” şarkılarının ardından şimdi yepyeni bir single var karşımızda.
Geçtiğimiz hafta yayınlanan ‘Şairin Kelimeleri’ yine Efza’nın kendi yazıp, bestlediği, düzenlediği ve mikslediği bir çalışma. Önceki şarkılarından tanıdık olduğumuz elektronik altyapılara yer yer canlı enstrümanlar, perküsyonlar ve bazen caz tadındaki donuşlar şarkıya ayrı bir hava katmış.
Efza ‘Şairin Kelimeleri’nde geçmişi ve geleceğiyle konuşurken, şarkının kendi içindeki sakin havadan daha elektrikli bir yola girişi bence yine kendi farkını gösterdiği özelliği olduğunu düşünüyorum.
Kulağımdaki Şarkılar
Bu haftanın listesini sizlerle baş başa bırakıyorum:
Emir Taha – Faydası yok
Efza- Şairin Kelimeleri
Gökhan Türkmen – Yüzüme Vurma
Gökçe Güzel – Uç Artık
Yalın – Oyunbaz
BEGE, Jako – Işımlarım ol 2.0
Can Bonomo – Güneş
Cihan Mürtezaoğlu – Kimse Aptal Değil
Ty Dolla Sign, Kanye West, FKA Twigs, Skrillex -Ego Death
Ellie Goulding, LAUV – Slow Grenade
Gus Dapperton – Post Humorous
Joel Corry, MNEK – Head & Heart
Glass Animals – Heat Waves
Jessie Ware – Step Into My Life
Eyes Of A Child – Christine And The Queens
HONNE – la la la that’s how it goes
Melanie C – Blame It On Me
Fontaines D.C. – Televised Mind
Bu Sese Dikkat: Emir Taha
Bir süredir yakından takip ettiğim Emir Taha için nihayet bir yazı yazmanın zamanı geldi. Yaptığı müziğe bir tür belirtmeye gerek var mı bilmiyorum, ama kesinlikle alternatif bir yönde olduğuna ve yaptığı şarkıların bünyede bir uyanış yarattığını belirtmeliyim.
Ben Emir Taha’yı muhtemelen geç keşfedenlerdenim. Emir Taha hakkında biraz araştırma yapınca özellikle Youtube’da sıkı bir hayran kitlesi olduğunu keşfettim. Yaptığı cover’larla bir süredir internette yakından takip edilen genç sanatçı, 2019 yılında ilk single’ı ‘Deep Sea Diving’i yayınlıyor. 2020’de arka arkaya yayımladığı single’ları ile ben de Emir Taha’dan haberdar oldum.
Benim dikkatimi çeken şarkısı ‘Kendine Gel’den sonrasında yayınladığı ‘Huyu Suyu’ single’ı oldu. ‘Huyu Suyu’ şarkısını o kadar tekrarla dinledim ki, yarattığı etkiyi başka bir şarkıyla tekrar yalayabilir miyim derken hemen arkasından ‘7 Cigs’ geldi. Fırat Tanış’ın ‘Yani’ şarkısından da sample’lar içeren 7 Cigs şarkısı bir diğer Emir Taha harikası. Son olarak yayınladığı ‘Cold’ single’ından sonra geçtiğimiz hafta Emir Taha’nın ‘Hoppa pt 1.’ albümü yayınlandı.
Kendi single’larını yayınlamadan önce yaptığı cover’lar hakkında o kadar çok yorum okudum ki tabi ki merak edip hepsini zor da olsa bulup dinlemeyi başardım. Özellikle Adele’in ‘Million Years Ago’ cover’ı ve The Weeknd Sidewalks cover’ı gerçekten övüldüğü kadar güzelmiş. Kendi şarkılarından önce yaptığı cover’lardaki akustik modu 2019 ve devamında yayınladığı şarkılarında müzikal açıdan daha zengin ve dikkat çekici bir sound’a dönüşmüş.
Emir Taha’nın vokali, özellikle de İngilizce şarkılarındaki aksanı ve müzikal alt yapısı dünya çapında kendisinden söz ettirecek başarıda çalışmalar. Diğer yandan şarkılarının henüz görsel anlamda bir video ile desteklenmemesi dikkatimi çekiyor. Bir strateji mi yoksa şimdilik sadece şarkılarla dikkati çekip daha sonra mı görsel olarak yeni çalışmalar gelecek elbette merak ediyorum. Albümün adından da anlaşılacağı üzere yolda gelecek olan ‘Hoppa pt 2.’ var. Emir Taha’nın yeni şarkılarını, albümünün devamında neler olacak diye elbette herkes gibi benim de gözüm kulağım artık hem dijital platformlarda ve kendisinin sosyal medyasında olacak.
Yüzüme Vurma
Gökhan Türkmen geçtiğimiz hafta yine dikkatleri üzerine çekecek nefis bir şarkı ve klip yayınladı. ‘Yüzüme Vurma’ adlı yeni şarkısının sözleri Ozan Turgut’a, bestesi Gökhan Türkmen’e, düzenlemesi ise Bora Çifterler’e ait. Söz konusu şarkı 8 dakikalık bir hikaye aslında. Şarkının müzikal altyapısı ve melodik kurgusu özellikle Serkan Emre Çiftçi’nin trompetiyle daha da güzel bir noktaya erişiyor.
‘Yüzüme Vurma’ şarkıda yaptığı etkisini esas video klibini izlediğinizde size kendisini hissettiriyor. Doğanın kendini bulma çabasını ve doğayla iç içe her gün yaşadığımız dünyayı gözler önüne seren bu özel klip Bora Çifterler ve Ozan Turgut’un kurgusuyla hayat bulmuş. Kolaj görüntülerin yer aldığı bu özel klipte Gökhan Türkmen’in vokali ve Serkan Emre Çiftçi’nin trompetiyle şarkının yarattığı duygular kat kat yoğunlaşıyor. Şarkının videosunu izlediğiniz de eminim siz de benimle aynı duyguları hissedeceksiniz, klip aslında kısa bir belgesel olmuş.
Bir diğer önemli detay da şarkının dijital geliri ‘Melis Özoysal Korusu’ için Ege Orman Vakfı’na bağışlanıyor olması. Gökhan Türkmen’in sanırım en çok da bu özelliğini seviyorum. Gündem ne kadar çalkantılı da olsa, o her seferinde kendi ifadesiyle olaylara farklı bir açıdan yaklaşıyor, müziğiyle hem dinleyiciye dokunuyor hem de görsel olarak bu etkiyi daha da yüksek bir notaya çıkartmasını çok iyi biliyor. Bu arada yeni single’ın görseline hayran olmamak da elde değil. Ekibin albüm/single kapaklarında her daim imzası olan Cihan Erel ve Güneş Arık’ın çalışması ‘Yüzüme Vurma’yı tablo gibi bir görsel ile bize ulaştırıyor.
Yeni Çıkışlar
Gökçe Güzel - Uç Artık
2018 senesinde yayınladığı ilk single çalışması ‘Kafam Bozuk’ yayınlandığında Gökçe Güzel ile bir araya gelmiştik. Müzikal geçmişi, müziğe verdiği emeklerini kendi şarkılarında yeniden canlandıracağı için çok heyecanlandıydı. 2 sene içinde 3 single daha yayınlayan Gökçe Güzel şimdi yeni şarkısıyla bizlerle.
Yeni single ‘Uç Artık’ GTR Müzik etiketiyle geçtiğimiz hafta yayınlandı. Bora Tosun ile birlikte çıktıkları müzikal yolda bu sefer biraz ters köşe yapıyorlar. Önceki single çalışmalarında akustik altyapılar arasında gezinirken, bu sefer deep house alt yapısına akustik gitar, elektrik gitar, analog synthesizer ve perküsyonlarla hareketlendirmişler. Şarkının anlattığı biraz melankoli koksa da, müzikal olarak verdikleri hareket çok hoşuma gitti.
‘Uç Artık’ bir aşk şarkısı olarak dinleyenlere uzanırken, ismini kara mizahın önemli figürlerinden Etgar Keret’in kitabından alıyor. Malumunuz şarkı pandemi döneminde hazırlandığı için, yarı ev stüdyosunda, yarı profesyonel bir ekipmanla ortaya çıkmış. Bir diğer önemli not ise klip için belirmek gerek. ‘Uç Artık’ın klibi özellikle pandemi döneminde en büyük zorluğu yaşayanlardan olan müzik emekçilerinin hikâyesine ışık tutuyor.
Efza – Şairin Kelimeleri
Efza’yı yayınladığı “Hüzün Kokar Bu şarkı”, “Isınsın Biraz” ve “Düzen” şarkılarıyla tanımıştık. Daha sonra yayınladığı “Gri”, “Gündüz Vakti Bir Caz” ve “Ruh” şarkılarının ardından şimdi yepyeni bir single var karşımızda.
Geçtiğimiz hafta yayınlanan ‘Şairin Kelimeleri’ yine Efza’nın kendi yazıp, bestlediği, düzenlediği ve mikslediği bir çalışma. Önceki şarkılarından tanıdık olduğumuz elektronik altyapılara yer yer canlı enstrümanlar, perküsyonlar ve bazen caz tadındaki donuşlar şarkıya ayrı bir hava katmış.
Efza ‘Şairin Kelimeleri’nde geçmişi ve geleceğiyle konuşurken, şarkının kendi içindeki sakin havadan daha elektrikli bir yola girişi bence yine kendi farkını gösterdiği özelliği olduğunu düşünüyorum.
Kulağımdaki Şarkılar
Bu haftanın listesini sizlerle baş başa bırakıyorum:
Emir Taha – Faydası yok
Efza- Şairin Kelimeleri
Gökhan Türkmen – Yüzüme Vurma
Gökçe Güzel – Uç Artık
Yalın – Oyunbaz
BEGE, Jako – Işımlarım ol 2.0
Can Bonomo – Güneş
Cihan Mürtezaoğlu – Kimse Aptal Değil
Ty Dolla Sign, Kanye West, FKA Twigs, Skrillex -Ego Death
Ellie Goulding, LAUV – Slow Grenade
Gus Dapperton – Post Humorous
Joel Corry, MNEK – Head & Heart
Glass Animals – Heat Waves
Jessie Ware – Step Into My Life
Eyes Of A Child – Christine And The Queens
HONNE – la la la that’s how it goes
Melanie C – Blame It On Me
Fontaines D.C. – Televised Mind