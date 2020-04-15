Andrea Bocelli milyonları ekrana kitledi!

Geçtiğimiz Pazar günü İtalyan tenor Andrea Bocelli muhtemelen kendi kariyerinin en farklı konserlerinden birine imza attı.
Milano’daki Duomo Katedrali’nde seyircisiz olarak düzenlenen bu özel konser tüm dünyaya Youtube üzerinden canlı yayınla ulaştırıldı.
Coronavirüs salgını döneminde tüm dünyaya ve insanlığa sevgi, sağlık, umut ve şifa mesajları sunan bu eşsiz performansta Andrea Bocelli, ‘Panis Angelicus’, ‘Ave Maria’, ‘Sancta Maria’, ‘Domine Deus’ ve kapanışta ‘Amazing Grace’ eserlerini seslendirdi. Burada bir dip not düşmek gerekebilir, Andrea Bocelli, Duomo Katedrali organisti Emanuele Vianelli eşliğinde özel hazırlanmış repertuarı solo vokal ve organ için özel olarak düzenlenmiş versiyonlarıyla söyledi
Bocelli bu özel performansın kendisi için de ne kadar değerli olduğunun altını çizmiş. Bu zor dönemde özellikle tüm dünya bir bütün olarak bu salgınla baş ederken, böylesine sevgi ve umut içeren bir etkinliğin içinde yer almaktan çok mutlu olduğunu belirtmiş. Tüm dünyanın bir bütün olarak aynı anda yalnız olma hissini en tepede yaşarken, milyonların dualarında olmanın kendisini ne kadar duygulandırdığını belirten sanatçı sevginin büyük bir lütuf olduğunu ve kendisinin hayata karşı bir kez daha borçlu hissettiğini söylemiş.
Universal Music Group ve Sugar Music prodüksiyonuyla Milano şehri ve Duomo katedrali tarafından düzenlenen bu etkinlik canlı yayınlandığı geçtiğimiz Pazar akşamı 2 milyon anlık izleyiciyi ekranları ve bilgisayarları başına kitledi. Şu ana kadar toplam izlemenin 33 milyon civarı olduğu bu performansı henüz izlemediyseniz kaçırmamanızı tavsiye ederim.
HER HAFTA BİR RADİOHEAD KONSERİNE NE DERSİNİZ?
Son haftalarda sosyal medyadaki canlı konserler yavaş yavaş yerini daha profesyonel konser kayıtlarının yayınlanmasına bırakıyor. Radiohead geçtiğimiz Ocak ayında ‘Radiohead Halk Kütüphanesi’ni açtığını duyurmuştu. Radiohead’in resmi websitesinden yayın yapan bu kütüphanede grubun şimdiye kadar yayınladığı tüm albümler, konser kayıtları, grup üyelreinin aldığı notlar, tasarladığı tişörtler fotoğraflar, çizimler ve posterler yer alıyordu.
Grup, kütüphanesinde açtığı konser kayıtlarını geçtiğimiz hafta itibariyle resmi Youtube kanallarından yayınlamaya başladı. İlk olarak en iyi canlı performanslarından biri olarak değerlendirilen 2000’deki Dublin konserleri ‘Live from a Tent in Dublin’i yayınladılar. Radiohead bu müthiş haberi sosyal medya hesaplarından duyururken her hafta bir başka konserlerini Youtube kanallarından yayına vereceklerini de müjdelediler. Karantina dönemindeki kısıtlamalar hafifleyene kadar her hafta bir başka konseri benzer şekilde yayına sunacaklarını belirten grup konser performansları arasında bir sıra gözetmediklerini, yayınlamadan kısa süre önce karar verdiklerini belirtmişler. Dünya gözüyle Radiohead’ canlı izleyemedim ama en azından bu dönemde böyle nefis kayıtları izleme imkânı olması bence harika.
ÇAĞLAN TEKİL’E VEDA
15 Şubat günü geçirdiği beyin kanaması sonrasında hastaneye kaldırılan Çağlan Tekil maalesef geçtiğimiz hafta hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti ve aramızdan ayrıldı.
Laneth, Blue Jean, Radyo Eksen gibi önemli mecralarda metal müziğinin gelişimine uzun yıllar katkı sağlayan, birçok grubun bilinmesine ve benimsenmesine imkân sağlayan çok önemli bir müzik insanıydı. Sohbetinden ve bilgilerinden keşke daha çok faydalansaydım diyeceğim biriydi Çağlan. Vefatının ardından sadece müzik çevrelerinin değil, sanat dünyasından ve de dışından birçok insanın hakkında yazdıklarını görüp duygulanmamak imkansız. Tanıdığı ve dokunduğu herkesin hayatını güzelleştiren, gülümseten, varlığıyla çevresindekilere güç veren özel biriydi Çağlan Tekil. Kaybı maalesef çok büyük bir acı. Ne yazsam, ne söylesem yine de kelimeler yetersiz. Tüm sevenlerine ve yakınlarına sabır dilemekten başka elden bir şey gelmiyor.
YENİ ÇIKIŞLAR
Geçtiğimiz hafta yayınlanan yeni şarkılardan bir tutam buraya da bırakmak istedim.
Gülce - Kırmızı
Gülce, O Ses Türkiye 2019’da finale yükselerek geniş kitlelere ulaşmış, yarışma sonrasında ‘Sana Bir Şey Olmasın’ şarkısını yayımlamıştı. Şimdi ise Gürsel Çelik prodüktörlüğünde nefis bir şarkıya imza atmış. ‘Kırmızı’ single’ında Gülce’nin vokali daha çok öne çıkarken, şarkının sözleri ve bestesi Ayselin Arslan (Medusa) aitmiş.
Can Kazaz – Sabahlar
Geçen hafta en çok dinlediğim şarkı Can Kazaz’ın yeni single’ı ‘Sabahlar’ olabilir. Son yayınladığı ‘Yuken’ albümüyle RnB tarzında şarkılar yayınlayan Can Kazaz şimdi ise yeni single’I ile bizi şaşırtıyor. Yeni şarkının enerjisi çok hoşuma gitti. Kazaz yeni şarkısında her şeye rağmen hayatta keyiflenecek, dans edebilecek anlar olduğunu bize gösteriyor. Söz konusu yeni single sanatçının önümüzdeki aylarda çıkacak olan ‘Kızılgerdan’ albümünde de yer alacakmış. Yeni albümün havasını bir nebze de olsa bu şarkıyla deneyimlemek çok iyi geldi. ‘Sabahlar’a bakınca sanırım bizi daha temposu yüksek bir albüm bekliyor.
Cihan Mürtezaoğlu – Zulmün Buysa
Biraz melankoli her zaman iyidir. Cihan Mürtezaoğlu’nun yeni şarkısı ‘Zulmün Buysa’ bizi alıp uzaklara götürüyor. ‘Zulmün Buysa’ sözleri Cihan Mürtezaoğlu ve Burcu Tatlıses imzası taşırken, şarkının bestesinde Cihan Mürtezaoğlu’nu görüyoruz. Miks ve mastering’ıI Ali Rıza Şahenk’e ait olan yeni şarkının duyguları nefis yansıtan klibi ise Ali İhsan Terzi yönetmenliğinde çekilmiş. Klibin kurgusu Cihan Mürtezaoğlu ve Kaan Açıkgöz tarafından yapılırken, nefis single kapağı ise İkra Kılıç çalışması ile bizlere ulaşıyor.
Kulağımdaki Şarkılar
Geçen haftadan beri tekrar kaleme aldığım ‘bu sıralar neler dinliyorum?’ listesini bu yazıda sizlerle paylaşıyorum.
- Oliver Tree – Let Me Down
- Shallou, Daya – Older
- SONIA- Joyride
- Selena Gomez – Boyfriend
- The Strokes – Brooklyn Bridge To Chorus
- Sabrina Claudio feat. ZAYN – Rumors
- Washed Out – Too Late
- Hakan Kalgıdım – Derin Hatıra
- Can Kazaz – Sabahlar
- Gülce – Kırmızı
- Cihan Mürtezaoğlu – Zulmün Buysa
- Edis – Perişanım
- Gülinler – Teker Teker
- NEPTÜN’De- Gökkuşağı
- Grace Carter – Amnesia
- ORKN feat. İmer Demirer – Gidersen
- 6iant – Savaş
- Can Güngör – Bahçeden Çocuk Sesi Gelmiyor
- 40Gece – Bir Dünya Yarattım
- Çiğdem Erken – Yeniden Doğar Mıyım?
- Grace Abrams - 21
Andrea Bocelli milyonları ekrana kitledi!
Geçtiğimiz Pazar günü İtalyan tenor Andrea Bocelli muhtemelen kendi kariyerinin en farklı konserlerinden birine imza attı.
Milano’daki Duomo Katedrali’nde seyircisiz olarak düzenlenen bu özel konser tüm dünyaya Youtube üzerinden canlı yayınla ulaştırıldı.
Coronavirüs salgını döneminde tüm dünyaya ve insanlığa sevgi, sağlık, umut ve şifa mesajları sunan bu eşsiz performansta Andrea Bocelli, ‘Panis Angelicus’, ‘Ave Maria’, ‘Sancta Maria’, ‘Domine Deus’ ve kapanışta ‘Amazing Grace’ eserlerini seslendirdi. Burada bir dip not düşmek gerekebilir, Andrea Bocelli, Duomo Katedrali organisti Emanuele Vianelli eşliğinde özel hazırlanmış repertuarı solo vokal ve organ için özel olarak düzenlenmiş versiyonlarıyla söyledi
Bocelli bu özel performansın kendisi için de ne kadar değerli olduğunun altını çizmiş. Bu zor dönemde özellikle tüm dünya bir bütün olarak bu salgınla baş ederken, böylesine sevgi ve umut içeren bir etkinliğin içinde yer almaktan çok mutlu olduğunu belirtmiş. Tüm dünyanın bir bütün olarak aynı anda yalnız olma hissini en tepede yaşarken, milyonların dualarında olmanın kendisini ne kadar duygulandırdığını belirten sanatçı sevginin büyük bir lütuf olduğunu ve kendisinin hayata karşı bir kez daha borçlu hissettiğini söylemiş.
Universal Music Group ve Sugar Music prodüksiyonuyla Milano şehri ve Duomo katedrali tarafından düzenlenen bu etkinlik canlı yayınlandığı geçtiğimiz Pazar akşamı 2 milyon anlık izleyiciyi ekranları ve bilgisayarları başına kitledi. Şu ana kadar toplam izlemenin 33 milyon civarı olduğu bu performansı henüz izlemediyseniz kaçırmamanızı tavsiye ederim.
HER HAFTA BİR RADİOHEAD KONSERİNE NE DERSİNİZ?
Son haftalarda sosyal medyadaki canlı konserler yavaş yavaş yerini daha profesyonel konser kayıtlarının yayınlanmasına bırakıyor. Radiohead geçtiğimiz Ocak ayında ‘Radiohead Halk Kütüphanesi’ni açtığını duyurmuştu. Radiohead’in resmi websitesinden yayın yapan bu kütüphanede grubun şimdiye kadar yayınladığı tüm albümler, konser kayıtları, grup üyelreinin aldığı notlar, tasarladığı tişörtler fotoğraflar, çizimler ve posterler yer alıyordu.
Grup, kütüphanesinde açtığı konser kayıtlarını geçtiğimiz hafta itibariyle resmi Youtube kanallarından yayınlamaya başladı. İlk olarak en iyi canlı performanslarından biri olarak değerlendirilen 2000’deki Dublin konserleri ‘Live from a Tent in Dublin’i yayınladılar. Radiohead bu müthiş haberi sosyal medya hesaplarından duyururken her hafta bir başka konserlerini Youtube kanallarından yayına vereceklerini de müjdelediler. Karantina dönemindeki kısıtlamalar hafifleyene kadar her hafta bir başka konseri benzer şekilde yayına sunacaklarını belirten grup konser performansları arasında bir sıra gözetmediklerini, yayınlamadan kısa süre önce karar verdiklerini belirtmişler. Dünya gözüyle Radiohead’ canlı izleyemedim ama en azından bu dönemde böyle nefis kayıtları izleme imkânı olması bence harika.
ÇAĞLAN TEKİL’E VEDA
15 Şubat günü geçirdiği beyin kanaması sonrasında hastaneye kaldırılan Çağlan Tekil maalesef geçtiğimiz hafta hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti ve aramızdan ayrıldı.
Laneth, Blue Jean, Radyo Eksen gibi önemli mecralarda metal müziğinin gelişimine uzun yıllar katkı sağlayan, birçok grubun bilinmesine ve benimsenmesine imkân sağlayan çok önemli bir müzik insanıydı. Sohbetinden ve bilgilerinden keşke daha çok faydalansaydım diyeceğim biriydi Çağlan. Vefatının ardından sadece müzik çevrelerinin değil, sanat dünyasından ve de dışından birçok insanın hakkında yazdıklarını görüp duygulanmamak imkansız. Tanıdığı ve dokunduğu herkesin hayatını güzelleştiren, gülümseten, varlığıyla çevresindekilere güç veren özel biriydi Çağlan Tekil. Kaybı maalesef çok büyük bir acı. Ne yazsam, ne söylesem yine de kelimeler yetersiz. Tüm sevenlerine ve yakınlarına sabır dilemekten başka elden bir şey gelmiyor.
YENİ ÇIKIŞLAR
Geçtiğimiz hafta yayınlanan yeni şarkılardan bir tutam buraya da bırakmak istedim.
Gülce - Kırmızı
Gülce, O Ses Türkiye 2019’da finale yükselerek geniş kitlelere ulaşmış, yarışma sonrasında ‘Sana Bir Şey Olmasın’ şarkısını yayımlamıştı. Şimdi ise Gürsel Çelik prodüktörlüğünde nefis bir şarkıya imza atmış. ‘Kırmızı’ single’ında Gülce’nin vokali daha çok öne çıkarken, şarkının sözleri ve bestesi Ayselin Arslan (Medusa) aitmiş.
Can Kazaz – Sabahlar
Geçen hafta en çok dinlediğim şarkı Can Kazaz’ın yeni single’ı ‘Sabahlar’ olabilir. Son yayınladığı ‘Yuken’ albümüyle RnB tarzında şarkılar yayınlayan Can Kazaz şimdi ise yeni single’I ile bizi şaşırtıyor. Yeni şarkının enerjisi çok hoşuma gitti. Kazaz yeni şarkısında her şeye rağmen hayatta keyiflenecek, dans edebilecek anlar olduğunu bize gösteriyor. Söz konusu yeni single sanatçının önümüzdeki aylarda çıkacak olan ‘Kızılgerdan’ albümünde de yer alacakmış. Yeni albümün havasını bir nebze de olsa bu şarkıyla deneyimlemek çok iyi geldi. ‘Sabahlar’a bakınca sanırım bizi daha temposu yüksek bir albüm bekliyor.
Cihan Mürtezaoğlu – Zulmün Buysa
Biraz melankoli her zaman iyidir. Cihan Mürtezaoğlu’nun yeni şarkısı ‘Zulmün Buysa’ bizi alıp uzaklara götürüyor. ‘Zulmün Buysa’ sözleri Cihan Mürtezaoğlu ve Burcu Tatlıses imzası taşırken, şarkının bestesinde Cihan Mürtezaoğlu’nu görüyoruz. Miks ve mastering’ıI Ali Rıza Şahenk’e ait olan yeni şarkının duyguları nefis yansıtan klibi ise Ali İhsan Terzi yönetmenliğinde çekilmiş. Klibin kurgusu Cihan Mürtezaoğlu ve Kaan Açıkgöz tarafından yapılırken, nefis single kapağı ise İkra Kılıç çalışması ile bizlere ulaşıyor.
Kulağımdaki Şarkılar
Geçen haftadan beri tekrar kaleme aldığım ‘bu sıralar neler dinliyorum?’ listesini bu yazıda sizlerle paylaşıyorum.