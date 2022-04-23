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Hande Fırat
Hande Fırat
Hande FıratYazarın Tüm Yazıları

Yeni bir Türkiye hikâyesi mi? 'Türkiye'nin önemi artacak'

#Türkiye#Washington#Önem

GEORGE Friedman, “Gelecek 100 Yıl - 21.Yüzyıl İçin Öngörüler” kitabında 21. yüzyıl için daha güçlü ve iddialı bazı güçlerin ortaya çıkacağına inandığını söyler. Üç ülke sayar. Japonya, Polonya ve Türkiye... Türkiye için en dikkat çeken gerekçesini ise “Kaoslar ortasında sağlam bir platforma sahip olması” ifadesiyle açıklar.

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Bugün çevredeki kaoslara, pandemi ve sonuçları, savaş, dünya ekonomisindeki olumsuzluklar ve kendi ekonomisindeki ağır sorunlar eklenmiş durumda. Tüm bunlara rağmen eğer fırsatlar iyi değerlendirilir, doğru kararlar verilirse Friedman’ın öngörüsü gerçekleşebilir. Bir süre önce Türkiye hakkında sosyal medyada olumsuz değerlendirmeler yapan yabancı ekonomistlerin değişen tavır ve mesajları da buna işaret ediyor. Örneğin, Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) Başekonomisti Robin Brooks, “Türkiye’nin öneminin artacağı” değerlendirmesinde bulundu.

Yeni bir Türkiye hikâyesi mi Türkiyenin önemi artacak

WASHINGTON TOPLANTILARI

Türkiye yeni bir hikâye yazabilir mi? Kaos fırsata çevrilir mi? Vatandaş haklı olarak, “pahalılık ve geçim derdi” sorununu yaşarken bu iki sorunun yanıtı için ekonomi yönetimi ne yapıyor? Gelelim soruların yanıtlarına... Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı ile uluslararası kuruluşların Bahar Toplantıları’ndaki görüşmelerin perde arkasını merak ettim. Çünkü içeride, hukuktan insan haklarına, ekonomiye kadar atılması gereken adımlar kadar “güven yaratmak, jeopolitik dengeler” de önem taşıyor. Doğru adımlar, güven, istikrar ve yabancı sermaye adeta bir bütün. Gelelim Nureddin Nebati’nin görüşmelerine... Üst düzey kaynaklarla yaptığım görüşmeler çerçevesinde madde madde özetleyeceğim.

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Yeni bir Türkiye hikâyesi mi Türkiyenin önemi artacak

YATIRIMCILAR TÜRKİYE’YE İLGİ DUYUYOR

- Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Washington’da hem resmi toplantılara katıldı hem de çok sayıda ikili görüşme yaptı.

- Yabancı yatırımcıların talebiyle Amerikan Ticaret Odası (AmCham), Uluslararası Mutabakat için İş Konseyi (BCIU) ve JP Morgan’ın düzenlediği üç farklı yatırımcı toplantısında reel sektör ve portföy yatırımcıları ile bir araya geldi.

- Toplantılarda küresel görünüm ayrıntılı konuşuldu. Sektörler özelinde değerlendirmeler yapıldı. Bakan, Türkiye ekonomisindeki son gelişmeler ve yatırım fırsatlarına ilişkin kapsamlı bilgi verdi.

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- Toplantılarda Bakan ve ekibi güçlü kamu maliyesine, bankacılık sektörüne, düşük borçluluğa, son yıllardaki dengeli büyüme görünümüne ve özellikle ihracatta gözlenen güçlü performansa dikkat çekti.

- Türkiye’nin sahip olduğu genç ve dinamik nüfus, nitelikli işgücü, zengin üretim ekosistemi anlatıldı. Türkiye’nin küresel ve bölgesel zorluklarla mücadele kapasitesinin arttığını ifade etti.

- Yatırımcılar, Türkiye’nin potansiyeline olan güçlü inançlarını ve Türkiye’deki yatırımlarını artırmak istediklerini dile getirdiler.

Son yapılan sukuk ihracının başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğini ifade ettiler.

- Washington toplantılarında alınan geri bildirimler, uluslararası yatırımcılar ve ekonomistler nezdinde Türkiye algısının önemli ölçüde iyileştiğine ve Türkiye’ye yönelik sermaye girişlerinin artacağına işaret ediyor.

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- Son jeopolitik gelişmelerin etkisiyle Türkiye’nin küresel arenada rolünün daha da ön plana çıktığını ifade eden yatırımcılar ve ekonomistler, “Türkiye hikâyesinin” daha fazla dikkat çekeceğine ve kabul göreceğine inanıyor.

Üst düzey ekonomi yönetiminin toplantılardan çıkarttıkları sonuçlar bunlar. Türkiye içinde vatandaşların yaşadıkları sorunlar karşısında, ekonomi yönetimi kaosu fırsata çevirip yeni bir hikâye yazabilirse Friedman haklı çıkar. Hepsinden önemlisi, Türkiye kazanır!

#Türkiye#Washington#Önem
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