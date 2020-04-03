X ülkesi, yıl 2020

Dünya büyük bir salgın tehlikesinin içinde. Virüs tüm dünyada hızla yayılıyor. Ortada aşı yok, tedavisi kanıtlanmış ilaç yok. Yok da yok. Her ülkeden peş peşe ölüm haberleri geliyor. Vaka sayısı da ölüm sayısı da her gün artıyor. Dünya eve hapsolmuş. Ne hastaneler yetiyor ne de sağlık çalışanları. Sağlık çalışanları da hastalanıyor, onlar da ölüyor.
Dünya altı ay önce insanların evlerinden rahat rahat izledikleri bir bilimkurgu-korku filminin seti haline geldi. Ve izleyici kalmadı, herkes o filmde oynuyor. Filmin süresi ya da dizinin kaç sezon süreceği belli değil. Üstelik dünyanın ekonomisi de çöküyor; herkes iş, para, geçim, ekmek korkusunda, derdinde.
YER X ÜLKESİ
X ülkesine geç giren virüs, geç kalmasından öç alırcasına hızla yayılmaktadır. X ülkesinin vatandaşları da dünyanın geri kalanı gibi hem endişeli hem de sevdiklerinin, hayatının, işinin, geleceğinin derdindedir.
X ÜLKESİNDE VİRÜSE KARŞI BİRLİKTELİK
X ülkesinin içişleri bakanının telefonu çalar. Arayan rakip partiden, ülkenin en büyük şehrinin belediye başkanıdır. Belediye başkanı, bakana “Zor günlerden geçiyoruz, ekonomideki zorlukların farkındayız. Biz yardım kampanyası başlatalım diyoruz. Ne dersiniz?” diye sorar.
YA DA
X ülkesinin içişleri bakanı, rakip partinin ve ülkenin en büyük şehrinin belediye başkanını arar ve biraz sitem ederek şöyle der:
“Yardım kampanyası başlatmışsınız, keşke arasaydınız. Zaman birlik zamanı. Ayrı gayri olmaz, bu işi tek çatı altında yapalım.”
YA DA
X ülkesinin hükümetinin rakip partisi ile hükümet arasında öyle ya da böyle bir diyalog kurulur. O konuşmada şu cümleler konuşulur ve kararlar alınır: “Salgın var, kavga ve tartışma zamanı değil. Ne yapacaksak beraber yapacağız, kampanya başlatacaksak tek bir kampanyamız olacak. Kalem kalem giderler, ihtiyaçlar açıklanacak.”
HATTA
Yukarıdaki konuşmaların -siz hangisini seçerseniz- ardından ertesi gün olur.
Toplantılar, grup toplantıları, her gün konuşan siyasetçiler ‘VÖ’ (virüsten önceki dönemi anlatır) dönemine aittir. ‘VS’ (virüsten sonra) dönemde siyaset de değişir. Konuşmak isteyen siyasetçi evinden, çalışma ofisinden yayınlara bağlanır.
Yukarıdaki konuşmaların yapıldığının ertesi günü, X ülkesinde büyük umut veren bir şey daha olur. Devlet başkanı ile rakip partinin genel başkanı, videokonferans ile konuşurlar. O görüntüler de ekrana verilir. Kadim kavgaları en azından şimdilik geride kalmıştır. Ve ertesi gün virüs yayılmaya devam ederken hiç kimse kavga etmez. Virüs yayılmaktadır ama X ülkesinin insanları eskiye göre daha umutlu, daha huzurlu, daha özgüvenlidir.
Olmaz demeyin, X ülkesi bu.
Not 1: Bu yazıdaki ülke, yöneticiler, siyasetçiler, aralarındaki diyaloglar tamamen umut ürünüdür!
Not 2: Umut ürünü X ülkesini sevdim ben. Bir kere de bir belada kavgasız, tartışmasız, bölünmeden, siz-biz-onlar olmadan, varsa farklı hesaplar hepsini en azından şimdilik bir kenara bırakarak hareket etmek güzel olmalı. Siz-biz-onlar, kim olursak olalım, ne hesap yaparsak yapalım koskoca bir bilinmezlikle karşı karşıyayız.
Gidişat gerçekten VÖ ve VS şeklinde iki dönem olacağını gösteriyor. Dünya virüsten önceki dünya olmayacak. Bizler de...
Umalım ki bu beladan yarınlar için iyi dersler çıkaralım. Umalım ki kendi hesaplarımızdan önce çocuklarımızın yarınlarını düşünebilelim. Bir bakarsınız bir gün X ülkesi olmuşuz. Ve ertesi gün çok daha umutlu hissetmişiz.
X ülkesi, yıl 2020
Dünya büyük bir salgın tehlikesinin içinde. Virüs tüm dünyada hızla yayılıyor. Ortada aşı yok, tedavisi kanıtlanmış ilaç yok. Yok da yok. Her ülkeden peş peşe ölüm haberleri geliyor. Vaka sayısı da ölüm sayısı da her gün artıyor. Dünya eve hapsolmuş. Ne hastaneler yetiyor ne de sağlık çalışanları. Sağlık çalışanları da hastalanıyor, onlar da ölüyor.
Dünya altı ay önce insanların evlerinden rahat rahat izledikleri bir bilimkurgu-korku filminin seti haline geldi. Ve izleyici kalmadı, herkes o filmde oynuyor. Filmin süresi ya da dizinin kaç sezon süreceği belli değil. Üstelik dünyanın ekonomisi de çöküyor; herkes iş, para, geçim, ekmek korkusunda, derdinde.
YER X ÜLKESİ
X ülkesine geç giren virüs, geç kalmasından öç alırcasına hızla yayılmaktadır. X ülkesinin vatandaşları da dünyanın geri kalanı gibi hem endişeli hem de sevdiklerinin, hayatının, işinin, geleceğinin derdindedir.
X ÜLKESİNDE VİRÜSE KARŞI BİRLİKTELİK
X ülkesinin içişleri bakanının telefonu çalar. Arayan rakip partiden, ülkenin en büyük şehrinin belediye başkanıdır. Belediye başkanı, bakana “Zor günlerden geçiyoruz, ekonomideki zorlukların farkındayız. Biz yardım kampanyası başlatalım diyoruz. Ne dersiniz?” diye sorar.
YA DA
X ülkesinin içişleri bakanı, rakip partinin ve ülkenin en büyük şehrinin belediye başkanını arar ve biraz sitem ederek şöyle der:
“Yardım kampanyası başlatmışsınız, keşke arasaydınız. Zaman birlik zamanı. Ayrı gayri olmaz, bu işi tek çatı altında yapalım.”
YA DA
X ülkesinin hükümetinin rakip partisi ile hükümet arasında öyle ya da böyle bir diyalog kurulur. O konuşmada şu cümleler konuşulur ve kararlar alınır: “Salgın var, kavga ve tartışma zamanı değil. Ne yapacaksak beraber yapacağız, kampanya başlatacaksak tek bir kampanyamız olacak. Kalem kalem giderler, ihtiyaçlar açıklanacak.”
HATTA
Yukarıdaki konuşmaların -siz hangisini seçerseniz- ardından ertesi gün olur.
Toplantılar, grup toplantıları, her gün konuşan siyasetçiler ‘VÖ’ (virüsten önceki dönemi anlatır) dönemine aittir. ‘VS’ (virüsten sonra) dönemde siyaset de değişir. Konuşmak isteyen siyasetçi evinden, çalışma ofisinden yayınlara bağlanır.
Yukarıdaki konuşmaların yapıldığının ertesi günü, X ülkesinde büyük umut veren bir şey daha olur. Devlet başkanı ile rakip partinin genel başkanı, videokonferans ile konuşurlar. O görüntüler de ekrana verilir. Kadim kavgaları en azından şimdilik geride kalmıştır. Ve ertesi gün virüs yayılmaya devam ederken hiç kimse kavga etmez. Virüs yayılmaktadır ama X ülkesinin insanları eskiye göre daha umutlu, daha huzurlu, daha özgüvenlidir.
Olmaz demeyin, X ülkesi bu.
Not 1: Bu yazıdaki ülke, yöneticiler, siyasetçiler, aralarındaki diyaloglar tamamen umut ürünüdür!
Not 2: Umut ürünü X ülkesini sevdim ben. Bir kere de bir belada kavgasız, tartışmasız, bölünmeden, siz-biz-onlar olmadan, varsa farklı hesaplar hepsini en azından şimdilik bir kenara bırakarak hareket etmek güzel olmalı. Siz-biz-onlar, kim olursak olalım, ne hesap yaparsak yapalım koskoca bir bilinmezlikle karşı karşıyayız.
Gidişat gerçekten VÖ ve VS şeklinde iki dönem olacağını gösteriyor. Dünya virüsten önceki dünya olmayacak. Bizler de...
Umalım ki bu beladan yarınlar için iyi dersler çıkaralım. Umalım ki kendi hesaplarımızdan önce çocuklarımızın yarınlarını düşünebilelim. Bir bakarsınız bir gün X ülkesi olmuşuz. Ve ertesi gün çok daha umutlu hissetmişiz.