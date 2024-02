Türk-Yunan gençlerine ortak yarışma

Haberin Devamı

YUNANİSTAN ekonomi diplomasisinden sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Kostas Frangoyannis Türkiye-Yunanistan İş Forumu için geldiği Türkiye’de Hürriyet’e konuştu. Türkiye ve Yunanistan arasındaki ticaretin artmasıyla üçüncü ülkelerde ortak projeler üstlenilebileceğini belirten Frangoyannis gençlere yönelik yeni bir yarışma açılması konusunda anlaştıklarını açıkladı. Frangoyannis “7 Aralık 2023’te Atina’da yaptığımız son toplantıda mevkidaşım Burak Akçapar ile gençlere yönelik yeni bir fikri tartıştık. Her iki taraf da her iki ülkeden 16-28 yaş arasındaki orta ve yüksek öğrenimdeki öğrencilerin, start-up’ların, ticaret ve sanayi odalarının aktif katılımıyla hackathon olarak bilinen çevrimiçi bir yarışma düzenlemeyi kabul etti. Katılımcılar üç spesifik konu hakkında fikir ve teklif sunmaya davet edilecek: Çevrenin korunması, iklim krizi ve akıllı şehirler. Bu teklifler, Türk tekliflerini değerlendiren bir Yunan komitesi ve Yunan tekliflerini değerlendiren bir Türk komitesince değerlendirilecek. Kazanan teklifler, ortak projeler olarak uygulanmak üzere her iki ülkeden teknik ve mali destek alacak” diye konuştu. Frangoyannis’le yaptığımız sohbetin ana hatları şöyle:

Haberin Devamı

İLİŞKİLERİMİZDE ‘SAKİN SÜREÇTEYİZ’

Son dönemde Türkiye ile Yunanistan arasında güven artırıcı adımlar gündemde. Hangi adımlar atıldı ve nasıl bir ilerleme sağlandı?

Tarihsel ve jeopolitik bağları olan fakat aynı zamanda belirgin farklılıklara sahip iki komşu arasındaki ilişkilerin “inişler ve çıkışlar” yaşadığı yaygın olarak bilinir. Son dönemde ilişkilerimizde sakin bir süreçte olduğumuz da doğrudur. Geçtiğimiz altı ay içinde Başbakan Miçotakis ve Cumhurbaşkanı Erdoğan üç kez bir araya geldi ve işbirliği fırsatlarını araştırma konusunda mutabakata vardı. Bu çabanın bir parçası olarak her iki ülkenin dışişleri bakanları, Siyasi Diyalog, Pozitif Gündem ve Güven Artırıcı Tedbirler olmak üzere üç bileşenden oluşan bir yol haritasını da onayladı.

Haberin Devamı

2021’de başlatılan bir girişim olan Pozitif Gündem’e aktif olarak katılıyorum. Pozitif Gündem, Yunanistan ile Türkiye arasındaki gelişmiş işbirliğinin karşılıklı olarak faydalı olabileceği ekonomik çıkar alanlarına odaklanıyor. Şu anda Pozitif Gündem’de 29 madde tartışılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 7 Aralık 2023’te Atina’ya yaptığı ziyarette girişime ilişkin 15 anlaşma ve mutabakat zaptı imzalandı. Ayrıca tarım sektöründe ortak anlayış ve en iyi uygulamaların paylaşımını teşvik etme, araştırma ve yenilik alanında genç bilim insanları arasında işbirliğini teşvik etme ve her iki ülkede ihracat ve yatırım ortamını güçlendirme konusunda da mutabakata vardık.

Haberin Devamı

Pozitif Gündem sürecinin sorunlarımızın çözümünü kolaylaştıracağını düşünüyor musunuz?

“Pozitif Gündem”in, ikili ilişkilerimizdeki atmosferin iyileşmesine önemli katkı sağladığına inanıyorum. 2021’de kabul edilmesinden bu yana bağlantı, altyapı, sivil koruma, ticaretin kolaylaştırılması ve turizm akışları gibi alanlarda daha fazla işbirliği ve ilerlemeler sağlandı. Ancak en önemli başarısı, gerilim dönemlerinde bile her iki taraf arasında açık iletişim ve işbirliği kanallarının sürdürülmesi oldu. Ayrıca, Pozitif Gündemin dinamik ve kurumsallaşmış bir sürece evrildiğini, her iki ülkedeki vatandaşların günlük yaşamlarında ve genel ekonomide somut sonuçlar doğurduğunu da vurgulamak isterim.

Haberin Devamı

HEDEF 10 MİLYAR EURO

Gümrük Birliği Anlaşması’nın güncellenmesinin Türk-Yunan ekonomik ilişkilerine katkı sağladığını düşünüyor musunuz?

Türkiye ile AB arasındaki Gümrük Birliği Anlaşması’nın gözden geçirilmesi, öncelikle Türkiye’yi ve bir AB ülkesi olarak Yunanistan dahil olmak üzere AB’yi ilgilendiren bir konu. AB-Türkiye ekonomik işbirliğinin yeniden canlandırılması ve kapsamının genişletilmesi ortak çıkarımıza olabilir. Yunanistan’ın bu süreçte ilerlemeyi desteklediğine dair sizi temin ederim.

İki ülke arasında ticarette ne gibi adımlar atılacak ve ticaret hacmi konusunda hedefiniz nedir?

İkili ekonomik ilişkilerimizde muazzam bir potansiyel olduğuna kesinlikle inanıyorum. Bunun bir göstergesi olarak, her iki ülkeden çok sayıda firmanın katılımıyla gerçekleşen İş Forumu’nu bugün (önceki gün) İstanbul’da düzenledik. Yunan şirketlerinin iş heyetine ve foruma katılmaya gösterdiği yoğun ilgiden özellikle memnuniyet duyuyorum ve aynı heyecan Türk şirketleri tarafından da mevcut. Şu anda ikili ticaretimiz 5 milyar Euro’yu aşıyor. Gerçekçi olduğunu düşündüğüm hedefimiz önümüzdeki beş yıl içinde 10 milyar Euro’ya ulaşmak. Bu ticaretin artmasıyla, bilgi, uzmanlık ve kaynak alışverişiyle, Yunanistan’da, Türkiye’de, hatta üçüncü ülkelerde ortak projeler üstlenilmesiyle sağlanabilir.

Haberin Devamı

Yunanistan’dan Türkiye’de faaliyet gösteren 61 Yunan şirketi var. Yeni dönemde bu sayının artacağını düşünüyor musunuz?

Bu hedef aynı zamanda İstanbul İş Heyetimizin de temel odak noktası. Örnek olarak mevkidaşım Burak Akçapar’la mutabakata vardığımız tedbirlerden biri de yeni bir iş birliği çerçevesinin oluşturulması. Bu girişim, her iki ülkenin önde gelen işadamları tarafından yönetilecek ve enerji, ulaştırma ve ticaret gibi çeşitli sektörlerdeki işbirliğinin ilerlemesini denetleyecek ve kolaylaştıracak. Ayrıca 7 Aralık 2023’teki Atina toplantısında iş dünyasına özel birçok anlaşma ve mutabakat zaptı imzalandı.

YUNAN ADALARI DOSTLUK KÖPRÜSÜ

- Yunanistan’ın Türkiye’ye Avrupa müktesebatına uygun olarak vize verilmesinin kolaylaştırılmasını savunduğunu belirten Frangoyannis şunları söyledi: “Yunanistan, Türk vatandaşlarının yedi gün süreyle on Yunan adasına kapı vizesi ile seyahat etmelerine izin vermek için Avrupa Komisyonu’ndan başarıyla talepte bulundu ve onayını aldı. Bu düzenleme, turizm sektörünün yıl boyu canlı kalmasını sağlaması açısından hem Türkiye hem de adalarımız açısından büyük önem taşıyor. Bu girişim aynı zamanda temel bir gerçeği yansıtan güçlü bir mesaj da taşıyor: Yunan adaları iki halk arasında bir iletişim ve dostluk köprüsü görevi görüyor.”

ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI YOLDA

- İkİ ülke arasında yaz kampları dahil olmak üzere öğrenci değişim programları geliştirme sürecinde olduklarını belirten Frangoyannis “Her iki ülkenin start-up toplulukları arasında işbirliğini teşvik etmek için üniversitelerin de dahil olduğu görüşmeler devam ediyor” diye konuştu.

TERİM SON DERECE BAŞARILI

- Frangoyannis, Fatih Terim’in Yunanistan’a gelişiyle ilgili olarak “Fatih Terim’in son derece başarılı bir sporcu ve futbol antrenörü olduğunu kabul etmek gerekiyor. Onun Yunanistan Süper Ligi’ndeki varlığı değerli bir uzmanlık getirip, ligin genel rekabet gücüne katkıda bulunuyor” dedi.

POLAT’A HOŞGELDİN MESAJI

- Adnan Polat’ın DEİK Türkiye-Yunanistan İş Konseyi Başkanlığı’na seçilmesinden dolayı “gönülden bir hoş geldin” dediğini belirten Frangoyannis “Yunan tarafında şu anda Sayın Polat’ın mevkidaşını belirleme aşamasındayız” ifadelerini kullandı.