Terör örgütleri ve arkalarındaki güçler

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Bu sözler uzun yıllar MİT Başkanı olarak görev yapan, sonra da Dışişleri Bakanlığı’na geçen Hakan Fidan’a ait. Fidan’ın ardından MİT Başkanı koltuğuna oturan İbrahim Kalın da teşkilatıyla birlikte terör örgütlerine karşı mücadeleyi aynı şekilde yürütüyor. Şimdi gelelim, PKK/YPG terör örgütü ve arkasındaki güçlere...

Bu harita Avrupa ve diğer ülkelerdeki PKK/KCK mensubu ve sempatizanlarının sayısını anlatan harita. Şimdi gelelim dört koldan yürütülen mücadelenin MİT bölümüne... Milli İstihbarat Teşkilatı, INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan PKK/KCK’nın yürütme konseyi üyesini, terör örgütü PKK’nın Özel Güç Hücresi sözde Kandil sorumlusunu, orman yangınlarının talimatını veren teröristi operasyonlarla etkisiz hale getirdi. Bu örnekleri çoğaltmak mümkün.

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ORTA VE ÜST DÜZEYDE 300 TERÖRİST MİT TARAFINDAN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Son yıllarda, genellikle patlamış araç ve üniformalı PKK-YPG’li teröristlerin fotoğraflarıyla TV’lere düşen bu örnekler gibi son dakika açıklamalarını görüyoruz. PKK’ya yönelik sadece MİT’in 300 civarında orta ve üst seviyede teröristi imha ettiği söyleniyor.

Orta ve üst seviye demek, örgütün hafızası ve tecrübesi ile ilişki ağının yok edildiği anlamı taşıyor.

PEKİ, BU NASIL OLDU

- Kesinlikle rastlantı değil.

- Kanun değişikliği, kapasite artırımı, yetenek gelişimi ve çok çalışma. İşte sonuç bu..

- 2017’den itibaren MİT envanterine girmeye başlayan sinyal istihbaratı yüklü İHA ve SİHA’lar sayesinde de etkin sonuçlar alındı.

- Sahada ajanlık faaliyetlerine özel önem verildi.

- PKK, kaybettiklerinin yerine yenilerini koysa da onlar da imha ediliyor. Tecrübe demek zaman demek zira..

PEKİ ÖRGÜT NE ZAMAN TESLİM BAYRAĞI ÇEKECEK

- Güvenlik uzmanları, örgütün YPG üzerinden gücünü korumaya çalıştığına vurgu yapıyorlar. Yani ABD’nin YPG/PYD’ye verdiği askeri yardım aynı zamanda PKK’nın da ayakta kalma süresini uzatıyor deniliyor.

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- Ancak yurtiçinde bitme noktasına geldiği, eylem yapamadığı, bununla birlikte Türkiye’de son gerçekleştirdiği bombalı eylemi de Suriye sahasında güçlü olduğu alanlarda planladığı da bir gerçek.

- O yüzden terörle kaynağında mücadele konseptine, terör nerede olursa olsun kararlılıkla devam edilmesi şart. Bu kararlılık da devlette sağlam bir şekilde görünüyor.

DEPREMİN YARALARINI SARMAK İÇİN HAYDİ GAZİANTEP’E

BÜYÜK depremin ardından bölge zor durumda. 6 Şubat depremlerini yaşayan bölge için devlet de vatandaşlar da seferber. Diğer yandan bölgenin gelirlerini artırmak gerekiyor. Bunun için de hepimiz elimizden geleni yapmalıyız. Geçen günlerde Gaziantep’e gittim. Tarihiyle, mutfağıyla dünyanın sayılı kentleri arasında olan Gaziantep’e ne kadar çok turist giderse, yaralarını sarması daha kolay olacaktır.

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MÜZE KENTİ

Hemen herkesin bildiği Zeugma Müzesi’ni bir kere daha anlatmayacağım. Ancak Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile gezdiğim ve çok keyif aldığım önemli durakları sizlerle paylaşacağım...

- Müzeyyen Erkul Gaziantep Bilim Merkezi. (Bilim ve teknoloji ile ilgili kalıcı ve geçici sergilere ev sahipliği yapıyor.)

- Panorama 25 Aralık Müzesi. (Gaziantep’in tarihini ve Antep Savunması sırasında yapılan kahramanlık çabalarını gözleriniz dolarak izlersiniz.)

- Alleben Karavan Parkı, şehirden uzakta doğanın keyfini çıkarmak isteyen yerli ve yabancı turist için huzurlu bir kaçış noktası.





- Baharat Müzesi. (Alleben Göleti’nin yanında, doğanın ortasında yer alan benzersiz bir yapı. Müze, baharat dünyasının zenginliğini, tarihini ve mitlerini keşfetmek için dokunarak, koklayarak ve görerek deneyimleyebileceğiniz 150’den fazla baharatı barındırıyor. Rayiha baharat dünyasını tüm yönleriyle paylaşıyor, gastronomi dünyasının en küçük enstrümanlarının önemine hayretle tanık olmanızı sağlıyor.)

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- Eylül ayında yapılacak olan gastronomi festivalinde HAVARA Kitap, Kahve ve Yemek Evi projesinin açılışı yapılacak. Gezdiğim yerler arasında en beğendiklerimden biri. Sadece atık malzemeler kullanılarak şahane bir yer yapılmış. Kitaplar için “askıda kitap” yöntemi kullanılıyor.

BELEDİYE İSTERSE...

İstenirse neler yapılabileceğini gözlerimle gördüm. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi, engelli insanlar için özel eğitim ve terapi hizmetleri sunuyor. Hiçbir ücret almadan 7 farklı engel kolunda tam 780 çocuğu eğitiyor, eğitmekle kalmayıp bir anlamda mucizeler yaratıyor. Gaziantep’te bu merkez sayesinde çeşitli alanlarda uluslararası dereceye giren engelli çocuklarımız var desem...