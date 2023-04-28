Temcit pilavı

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Balkanlar’da, Avrupa’da, Afrika’da, Kafkasya’da, Asya’da ve hatta Uzak Doğu’da. O dönemler sanayileşen toplumlar için sömürgecilik yaygındı ve büyük coğrafyalara hükmeden imparatorluklar dağılmanın eşiğine gelmişti. Osmanlı da payına düşeni aldı. Lakin bugün yaşadığımız eşsiz coğrafyayı, vatanımızı elde tutabilmek için atalarımız çok büyük bedeller ödedi. Her ülkenin, toplumun bir kurtuluş savaşı, bağımsızlık günü var kuşkusuz. Yunanlar Osmanlı’dan ayrılmalarını bağımsızlık günü ilan ederken, Amerikalılar ise On Üç Koloni’nin Büyük Britanya Krallığı’ndan ayrılmasını Bağımsızlık Günü olarak kutlar. Afrika’da birçok ülke Fransız ve İtalyan sömürgeciliğinden kurtulup İkinci Dünya Savaşı sonrası bağımsızlıklarını ilan etti. Belki coğrafi anlamda elde edildi, evet ama siyasi ve ekonomik özgürlük o kadar kolay değil günümüz dünyasında. Nereye geleceğim? “Ermeni soykırımı” iddialarına:

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- Maalesef nesilden nesile, hiç bitmeyecekmiş gibi görünen bir çabayla Fransa ve ABD’deki Ermeni diasporası (siyasi ve ekonomik güç varlığı), yüzyıl önce yaşanmış acıları sonsuza kadar yaşatmayı ve acıları kitlesel nefrete dönüştürme gayretlerine devam etmeyi tercih etmiş durumda.

- Bunu yaparken, etkili olduğu ülkelerdeki meclisleri de etkileyip Türkiye’nin başka ülkelerle ilişkisini de zehirliyor.

- İşte en son Biden, siyasi gerekçelerle, yani Temsilciler Meclisi ve ABD Kongresi’nde Ermeni ve Yunan seçmenlerden beslenen üyeleri hoşnut etmek, biraz da Türkiye’ye ders vermek için Ermeni lobisinin her sene büyük paralar harcayıp söyletmek istediği “Ermeni soykırımı” ifadesini tekrar kullandı.

- Türkiye’den cevap gecikmedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, pazartesi günü Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, “Tarihi çarpıtmaya yeltenen siyasi şarlatanlar yine sahnede! Siyasi açıklamalarla tarih yeniden yazılamaz. Bu tutumlarında ısrar eden fırsatçılar, art niyet ve ikiyüzlülükleriyle hatırlanacaktır. Yüce Türk milletine tarih dersi vermek kimsenin haddi değildir” ifadelerini kullandı.

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- Diaspora kendi varlık nedenini Türkiye düşmanlığı üzerine kurmuş, gözü kin ve nefretten başka bir şey görmüyor. Adeta esiri olmuş.

- Oysa Ermenistan aç. Yoksul... İşsizlik almış başını gitmiş... Diaspora enerjisini Ermenistan’ın kalkınmasına harcayacağı yerde, nesilden nesile nefreti körüklüyor.

- Türkiye’nin ne Ermenistan ne de diaspora ile sorunu yok. Türkiyeli Ermeniler dinlerini özgürce yaşıyor. Vatandaşlık haklarını kullanıyor. 400 bin civarı Ermeni’nin de Türkiye’de kaçak çalıştığı kayıtlara geçen bilgilerden.

- Geleceğe düşmanlık değil, barış taşıyalım.

İZMİR İKTİSAT KONGRESİ

9 Eylül 1922 günü Yunan ordusu denize döküldü. Büyük zaferin ardından tam da Cumhuriyet kurulmak üzereyken, önce İzmir İktisat Kongresi toplandı. Türkiye’nin ekonomi politikası Cumhuriyet ilan edilmeden yaklaşık bir buçuk ay kadar önce devlet ile sivil toplum arasında demokratik işbirliği oluşturularak; her sınıftan çok sayıda temsilcinin yer aldığı ortak aklı ön plana çıkaran dev bir kongre ile belirlendi. 17 Şubat - 2 Mart 1923 tarihleri arasında 1135 delegenin katılımı ile düzenlenen kongrede bağımsız bir Türkiye ekonomisi inşa etmek için farklı fikirler tartışmaya açıldı. Atatürk, tam yüz yıl önce iktisadi bağımsızlık olmadığı sürece devletin yaşayamayacağı tezini ortaya koydu. Bu önemli kongrenin yapıldığı Banka-Han binası 1979 yılında yıkıldı. Bina aslına uygun olarak yeniden yapıldı. Bu hafta sonu İzmir İktisat Kongresi aslına uygun yapılan o binada yeniden toplanıyor. Toplantının önemini ve amacını Hazine ve Maliye Bakanı kaynakları şöyle sıraladı:

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‘TARİH YERİNDE CANLANIYOR’

- “Cumhuriyet’e sahip çıkıyoruz” diyenler, Atatürk’ün İktisat Kongresi’nden emaneti olan binaya bile sahip çıkamayarak yıkılmasına sebep olmuşlardır.

- Biz Türkiye’nin yeni yüzyılında, hem o binayı hem de o dönemin ruhunu yeniden canlandırarak “Tarih Yerinde Canlanıyor” diyoruz.

- Bu yeni İzmir İktisat Kongresi’nin simgesel anlamı kadar, yeni yüzyılı okumada, demokratik bir otak aklı öne çıkaran, dolayısıyla Türkiye içerisinde tüm paydaşlar arasında organik bir birliktelik ve bütünlük sağlayan çok güçlü bir reel anlam da taşımaktadır.

- Kongre, Türkiye Ekonomi Modeli’nin tescilleneceği bir “İktisadi Vizyon Buluşması” olarak başlatılacaktır.

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Bakanlık kaynaklarının verdiği bilgiler böyle. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da 29 Nisan Cumartesi günü kongreye katılarak bir konuşma yapması bekleniyor. Kongreye sivil toplum örgütleri, sektör temsilci ve çalışanları, yerli ve yabancı işinsanları, yatırımcılar, akademisyenler davetli. Belirlenen başlıklardan bazıları ise şöyle:

- Türkiye Yüzyılı’nda Türkiye ekonomisi,

- Gelecek dünyada nasıl bir ekonomi paradigması,

- Finans dünyasının gözüyle Türkiye Yüzyılı,

- Büyük afetlerde yeniden inşa ve ekonomi politikaları.