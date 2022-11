Özel Harekât’ın kalbine girdik... Şehitliği hatırlatan o ayna

Haberin Devamı

Duvara yazılmış bu şiirin hemen ilerisinde şehitlerimizin resimleri var. En sonda ise bir ayna. Bu aynaya iyi bakın! Onlar bu aynaya her gün bakıyor. Tüm şehitlerin arasında o aynaya bakınca kendini görüyorsun! O ayna diyor ki: “Sıradaki şehit sen olabilirsin! 340. şehit sen olabilirsin!”







‘VATAN AŞKI BİZİMKİSİ’



Daha ilk anda gencecik şehitlerin fotoğrafları ve o ayna ile vuruldum ben. Türkiye’nin 15 Temmuz’da en ağır darbelerinden birini aldığı 51 polisimizin şehit olduğu Gölbaşı Özel Harekât Başkanlığı’nda cuma günü foto muhabirimiz Mert Gökhan Koç ile bambaşka bir dünyaya girdik. Kimi zaman gözlerim doldu, kimi zaman hayranlık ve onlara karşı şükranla doldum. Kadın özel harekâtçılarla bir gün geçirdim, cesaretlerine, vatan aşklarına, anneliklerine hayran kaldım. Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekât Daire Başkanlığı bünyesinde 20 bin 500 özel harekâtçı görev yapıyor, bunların 500’ü kadın. Her an ölümle burun buruna olan kadın özel harekâtçıların dilinde hep aynı cümle: “Vatan aşkı bizimkisi...”







O EĞİTİMİ TAMAMLAMAK HİÇ KOLAY DEĞİL!

Özel Harekât Daire Başkanlığı’nın çağrısı üzerine, müracaat ediliyor. Ancak tabii yaş başta olmak üzere belli şartlar aranıyor. Rutin güvenlik soruşturmasını fiziki yeterlilik testi izliyor. Güçlü ya da fit olmanız değil sadece mesele.







* Kapalı bir tünelde bir köpekle karşılaşırsanız ne yaparsınız ne kadar kalırsınız? Kapalı alan korkunuz var mı?



* Ya da yüksek bir kuleye çıkıp aşağıdaki renk kartelalarını doğru söyleyebilir misiniz? Başınız dönmeden, yüksekten korkmadan...







Diyelim ki geçtiniz bu testlerden, altı ay süren ağır bir eğitim sizi bekliyor. Sabah beşte uyanılan, ağır spor, atış eğitimleri, alan eğitimlerinin verildiği altı ay... Hepsinde ayrı ayrı barajı geçmeniz gerekiyor. Her 100 kişiden ortalama 60’ı başarılı olabiliyor. 4 kilit kavram var:



* Dayanıklılık



* Kuvvet



* Sürat



* Süratte devamlılık.



DÜNYANIN SAYILI KESKİN NİŞANCILARI



Türkiye’nin en iyi dünyanın sayılı keskin nişancıları Özel Harekât Daire Başkanlığı’nda. Sıkı durun en iyi keskin nişancılar kadınlardan çıkıyor. Niye mi?







* Kalp atışları erkeklere göre daha yavaş.



* Nefeslerini tutuyorlar



* Sıfır riskle, sakin atış yapıyorlar.



* Silahı, mühimmatı bilmek yetmiyor, balistiği, rüzgâr ölçümünü de yapmak zorundalar.







500 GURUR VEREN KADIN

Sürekli eğitimdeler, sürekli operasyondalar. Bazen evlerinden, çocuklarından üç ay uzak kalıyorlar. Ölümle burun buruna yaşayan kadınlar onlar.

* Yakın çatışmada onlar var.



* Helikopterlerden iple inerek, nokta operasyonlar yapıyorlar.



* Terör örgütlerine karşı her operasyonda yer alıyorlar.



* Bina, gemi ya da uçakta rehine kurtarma operasyonları yapıyorlar.



* İstihbarata dayalı özel ve nokta operasyonlar da yine onlar var.







ZIRHLI ARAÇLARI KULLANIYORLAR



Onlar Ejder, Kirpi, Kobra kullanıyor. Helikopterden iple atlıyor, her türlü silahı kullanıyorlar. Çok sayıda operasyona ve çatışmaya katıldılar. Gözlerinde korku yok. Gözlerinde büyük bir heyecan var.

SANAL TAKTİK EĞİTİM MERKEZİ



Hürriyet, Özel Harekât Daire Başkanlığı’nın çok özel eğitim merkezine, Sanal Taktik Eğitim Merkezi’ne girdi. Bu alan yüzlerce kamerayla donatılmış bir saha. Meskûn mahal, arazi ya da bir evde operasyona hazırlık merkezi. Sanal gözlük, markerların bulunduğu özel teçhizat üzerinize takılıyor. Avatar’ınız oluşturuluyor. Örneğin bir evde teröristlere yönelik operasyon düzenlenecek. Sanal gözlüklerinizle o operasyonu düzenliyorsunuz.







* Gerçek bir operasyondan önce, sıfır hata için tekrar tekrar çalışma imkânı tanıyor.



Hiç bilmedikleri ya da gitmedikleri bir yeri A’dan Z’ye sanal gerçeklikte görüyorlar, tanıyorlar.







ABD BİN LADİN İÇİN KULLANDI



Benzer sistem bir de ABD’de de bulunuyor. Amerikalılar Bin Ladin operasyonu öncesinde kendi sanal merkezlerinde bu operasyonu çalıştığını anlattı.



GERÇEK OPERASYON GİBİ







* Sanal Tatkik Eğitim Merkezi’ndeki operasyon sonrasında özel harekâtçılar ter içindeydi.



* Bildiğiniz operasyon anını bire bir yaşıyorlar, teröristlerle çatışıyorlar.



* Ben de gözlüğü takıp, teçhizatları giydim. Gazeteci olarak operasyona eşlik ettim. İnanılmaz bir deneyimdi.









SİZ HUZURLA YAŞARKEN ÖLÜMLE BURUN BURUNA KALAN KADINLAR ANLATIYOR



* Sevgili okurlarım, özel harekâtçı kadınlarımızın yüzlerini ve isimlerini güvenlik nedeniyle gizli tutma kararıma saygı duyacağınıza şüphem yok. Sözü onlara bırakıyorum:

‘VATANIMA ÂŞIĞIM’

G.B.: Severek ve aşkla yaparsan kolay. Bana sorarsanız en zoru ev hanımı olmak. 28 yıldır özel harekâtçıyım. Çocuklarımla bugüne kadar önden hiçbir plan yapamadım. Çünkü hayat “Görev çıktı gidiyoruz” ile geçti. Alanda, operasyonda kadın erkek yok. Beni en çok şehit arkadaşlarım etkiliyor. Ben vatanıma âşığım.

Ç.S.: Tek hayalim babamdan bayrağı devralmaktı, aldım. Ben bu meslek içinde büyüdüm. Çocuklarımı da bu bilinçle yetiştiriyorum. Her an göreve hazırım. Çok sayıda operasyona katıldım. Bu bir heves değil, vatan aşkı. Dağda, arazide operasyon yapsam da evimde yemek de yaparım.

M.K. (Uzman Keskin Nişancı): Haberlerde terör örgütünün saldırılarını izliyordum sürekli, karar verdim, mesleğe girdim. Keskin nişancı timi koruyan kişidir aynı zamanda. Tek atışta vurmak gerekiyor.

T.A.: Bir çocuğum var. Görevimi vatan sevgimle yapıyorum. Çocuğumu ona göre yetiştiriyorum. Bir gün bana “Anne savaş olsa gider misin” diye sordu, ben de “Sence?” dedim. Bana “Anne sen kesin gidersin” yanıtını verdi. Bizde kadın erkek ayrımı yok. Benim için bu meslek aşk.



Y.K.: Polis çocuğuyum. Teşkilatın içinde büyüdüm. 12 yaşında özel harekâtçı olmaya karar vermiştim. Çocuklarım önce Allah’a sonra aileme emanet. Korkmuyorum. Benim için gurur verici.

BEN NE DİYORUM

Vatan aşklarına, cesaretlerine, dirayetlerine, gözlerindeki ışıltıya hayran kaldım. Yaptığım sohbetlerden çıkardığım şu: Bu iş para için, şöhret için yapılmıyor. Bu iş “Aşk ve sevgi” için yapılıyor. Vatan ve millet aşkı. Bu işin maddi bir karşılığı da olamaz. Sekiz yaşındaki çocuğunu yatağında uyurken bırakıp, dönüp dönemeyeceğini bilmeden çatışmaya gitmek, yürek hem de kocaman bir yürek ister. Onlar kahraman ama unutmayalım aileleri de kahraman. Üst düzey Özel Harekâtçılardan biri; “Hendek operasyonlarına giderken, vasiyetimi yazdım. Hanım bana döndü; ‘Bugün devletin bize ihtiyacı var, sana kolay gelsin. Allah’a emanet ol. Ancak elin kopar, gözün çıkarsa sakın Allah’a isyan etme’ diyerek beni yolcu etti.” Evet onlar kahraman, ama “isyan etme” diyen aileleri de kahraman. Şehitlere, gazilere, bizler normal hayatlarımızı sürdürürken ölümle burun buruna gezen tüm özel harekâtçılara, askerlere, güvenlik güçlerine selam olsun! Dualarımız sizinle!