MHP’nin seçim kararı ve nedenleri

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Üstelik kara kampanya üretim ve servisi cesaret kazanmıştır.

Milliyetçi Hareket Partisi, Milletvekili Genel Seçimi’nde, tüm seçim çevrelerinde olmak suretiyle üç hilal amblemiyle ve değerli milletvekili adaylarıyla demokratik mücadelesini yapacak, nihayetinde hak ettiği, layık olduğu, hasretle beklediği başarıya kesinlikle ulaşacaktır.”

MHP Lideri Devlet Bahçeli, 2023 seçimlerine kendi logosu ve listeleriyle gireceğini sosyal medyadan yaptığı açıklama ile, bu sözlerle duyurdu. Peki bu kararı almasında etkili olan unsurlar neler? Yaptığım görüşmeler neticesinde madde madde nedenlerini sıralayalım:

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BAHÇELİ’NİN DURDUĞU YER DEĞİŞMEDİ

- İlk günden beri ‘Biz farklı bir siyasi partiyiz’ diyen MHP Genel Başkanı bu seçimde de aynı noktada. Parti yetkilileri, “Biz farklı bir siyasi hareketiz. Bu duruşumuz hiç değişmedi. Üstelik yeni gelenler kendi kimlikleri ile girerken, biz niye ortak liste ile katılalım?” yorumunu yaptı.

- MHP’nin ortak liste gibi bir talebinin başından beri olmadığına dikkat çeken üst düzey isimler, AK Parti’nin taşra teşkilatlarından ortak liste talebi geldiğini ancak bunun da görüşülmediğinin altını çizdiler.

- MHP’li yöneticilere göre MHP tabanı üç hilali, logoyu görmek ister, görmezse de oy vermez.

- MHP vekil listelerinde; seçilebilecek, liyakat sahibi, sevilen isimlerin yer alması için çalışılıyor.

- Hafta sonuna kadar listenin tamamlanması, sonra da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin onayına sunulması bekleniyor.

BAKANLIK TALEBİ YOK

MHP kabine konusunda da en başında ne söylediyse aynı noktada duruyor. Yetkililer, “İlk gün Bahçeli ne dediyse o, MHP’nin bakanlık gibi bir derdi yok” dedi. MHP, deprem felaketi nedeniyle miting düzenlemeye de sıcak bakmıyor. Bunun yerine “Köyüm benim, komşum nasılsın projeleri kapsamında yüz yüze görüşmeler” ve salon toplantıları düzenlenecek.

MHP’NİN HASSASİYETLERİ

Gelelim MHP’nin 2023 seçimlerindeki hassasiyet ve kaygılarına... Üst düzey isimler madde madde sıraladı:

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-“Türkiye’nin milli bekası tek öncelik.

- Millet İttifakı, PKK ve FETÖ’cülere adeta af çıkarmaya çalışıyor.

- İki terör örgütü de açıklamaları ile hedeflerini ortaya koyuyor.

-Türkiye’nin güvenliği en öncelikli konu.

- Mevcut sistemin tüm bu nedenlerle devamı gereklidir.”

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN PEŞ PEŞE YAPTIĞI AÇIKLAMALAR

PKK terör örgütünün farklı alanlarda görevli üst düzey isimleri hiçbir seçimde olmadığı kadar çok açıklama yapıyor. KCK Yürütme Konseyi’nin Eş Başkanı Bese Hozat kod adlı Hülya Okur’un HDP’nin Millet İttifakı’na destek vermesini “değerli, önemli ve anlamlı buluyoruz” demesinin ardından, diğer bir yöneticileri Sabri Ok da konuştu. Ok, “Bugüne kadar yapılan seçimler toplum tarafından rutin ve normal olarak görülüyordu. Ama bu sefer öyle değil. O yüzden gerçekten bu seçim çok önemli” ifadesini kullandı.

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- Kaynağında yürütülen terörle mücadele kapsamında terör örgütünün aldığı zarar biliniyor.

- Bu mücadele kapsamında özellikle üst düzey yöneticilerin saklandıkları, sürekli yer değiştirdikleri de biliniyor.

- ABD ve başka ülkelerden aldıkları yardımlara rağmen zor durumda olduklarını saklamayan üst düzey yöneticiler; “Faşist TC” tanımlamasını kullanarak iktidarın değişmesini istediklerini açık açık söylüyorlar. Bu kapsamda amaçlarının siyaseten rol kapmak olduğu da açık.

Gelelim “depremi” gerekçe gösterip sonra seçime kadar uzatılan eylemsizlik kararlarına... Sabri Ok’un şu cümlesini lütfen dikkatle okuyun:

“Şunu söylemeliyim, şüphesiz birçok kişi, birçok devlet, uluslararası güçler, bazen doğrudan ve açık bir şekilde, bazen farklı şekillerde yönetimimize haber gönderdiler, selamlar gönderdiler; ‘Eğer bir gün eylemsizlik, ateşkes kararı alırsanız biz üzerimize düşen rolü oynayacağız’ dediler.”

SORULAR...

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- Eylemsizlik kararı karşısında üzerlerine düşen rolü oynayacak kişiler, devletler, uluslararası güçler kim?

-Ok sadece bir devletten bahsetmiyor. Yani ABD deyip geçmek mümkün değil. Diğerleri kim?

- Bu devletlerin üzerlerine düşen rol nedir? Türkiye’ye baskı yapmaya mı ya da Türkiye’yi karıştırmaya mı hazırlanıyorlar?