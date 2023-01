Hürriyet, efsane Bordo Berelilerin eğitim merkezinde

Haberin Devamı

BORDO Bereliler yani Özel Kuvvetler Komutanlığı Türk Silahlı Kuvvetleri’nin en seçkin birliği. Duvarlarında yazan sekiz prensipten ikisiyle başlamak istedim çünkü kendilerini vatanlarına adayan, çok özel eğitim süreçlerinden geçen, eğitimi hiç bırakmayan ve vatan için her an ölmeye hazır çok özel insanlarla tanıştım. Milli Savunma Bakanlığı ve Özel Kuvvetler’in kapılarını Hürriyet gazetesine açmaları nedeniyle de onur duydum. Sevgili fotomuhabiri arkadaşım Selahattin Sönmez ile inanılmaz bir gün yaşadık.







HER ŞEHİT BİR FİDAN...



Ömer Halisdemir’in 15 Temmuz’da şehit düştüğü kapıdan girerken de, 149 şehidimiz için yapılan şehitliği ve her biri anısına dikilen fidanları görünce de gözlerim doldu...

Kalbim minnetle, şükranla doldu. Gün boyu gördüklerim, izlediğim eğitimleri, üstün yetenekleri nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetleri’yle, Özel Kuvvetler’le, bu vatan için ölümü göze almış her bir askerle ülkem adına gurur duydum. Bu pazar ve yarın sizleri Türkiye’nin aynı zamanda NATO da dahil tüm ülke temsilcilerinin geldiklerinde hayranlıklarını ifade ettikleri Özel Kuvvetler Komutanlığı’nın kapılarından içeriye sokacağım. Aldıkları eğitimleri, eğitim alanlarının hayranlık uyandırıcı bölüm ve teknolojilerini, her bir bordo berelinin vatan aşkını anlatacağım.







BİZLER EVLERİMİZDE HUZURLA YAŞARKEN....



“Tim arkadaşım gece arazide operasyon sırasında, yanımda tam beş mermi yedi. İlk yardımı hemen orada yaptıktan ve tahliye için helikopteri çağırdıktan sonra, kafasını bacağıma yerleştirdim. Helikopter gelene kadar ağzımdan sadece ‘Dayan, dayan geliyor’ sözleri dışında hiçbir şey çıkamadı, dayanması gerekiyordu. Hayatımın en iyi ve unutamadığım anlarından biri helikopter geldikten sonra onun iyi olduğu haberini almaktı.”





Anlatırken onun, dinlerken benim gözlerim doldu. Operasyonlar zor... Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda bordo bereli olmak, o bereyi takana kadar geçen süreç de hiç kolay değil. 46 haftalık temel eğitimi, branşlaşma ve sonra bir ömür boyu devam eden süreç izliyor. Ben tüm bunları sizlerle tek tek paylaşacağım. Ülkemiz hain terör örgütleriyle özellikle sınır ötesinde PKK/YPG terör örgütüyle mücadele ederken, bu mücadelenin önemi ve Özel Kuvvetler Komutanlığı’nın rolüyle başlayacağız. TSK Özel Kuvvetler Komutanı bakın bu süreci ve birliğini nasıl anlattı:

ARAZİYE GÖRE ÖZEL EĞİTİM



Yurtiçinde ve sınır ötesinde terörle mücadelede kimi zaman özel operasyonlar, kimi zamanlar TSK’nın diğer unsurlarıyla müşterek görev yapan Özel Kuvvetler timleri harekât ortamına süratle ulaşabilen ve “Kuvvet Çarpan’ı” olarak adlandırılan birlikler. PKK/YPG terör örgütünün bazı ülkelerden aldıkları silah ve maddi destekle ayakta kalmaya çalıştığı biliniyor. Yıllardır mağaralarda yaşıyorlar. Üstelik o mağaralar artık yer altına doğru çok katlı.





Genelde yüksekliği 1.20 metreyi, genişliği ise 90 santimetreyi geçmeyen dar koridorlu, çok katlı mağaralarda yaşayan teröristler bazı yabancı ülkelerden aldıkları desteklerle, girişleri kameralarla izliyor, el yapımı patlayıcılarla tuzaklar kuruyor. Özel Kuvvetler için bu mağaralarda EYP ve tüm tuzakları fark etmek ve yok etmek öncelikli hedef.

BORDO BERELİ KOMUTAN: ÖZEL KUVVETLER DÜNYA ASKERİ LİTERATÜRÜNE BENZERİ OLMAYAN BİR YAKLAŞIM GETİRDİ



* Soğuk savaşın bitmesiyle güvenlik ortamı da dönüşüm geçirmiştir.

* Bu yeni dönemde terör örgütlerinin eylemleri artmış, özellikle Ortadoğu istikrarsızlığın odak noktası haline gelmiştir.

* Bu süreçte Özel Kuvvetler’e biçilen roller de değişmiş ve karmaşık hale gelmiştir.

* Bugün asimetrik tehditlerle mücadelenin merkezinde tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde de Özel Kuvvetler yer almaktadır.

* Özel Kuvvetler, esnek yapısı, yüksek hazırlık seviyesi ve krizlere süratli tepki verebilmesi nedeniyle, terör tehdidiyle mücadelede en etkili yetenekler arasındadır.

* Türk Özel Kuvvetleri, dünyadaki muadillerinin arasında; yetişmiş personeli üstün araç, gereç, silah, malzeme teçhizatı ile öne çıkmaktadır.

* Birliğimizi farklı kılan en önemli unsur, dünyanın sadece sayılı Özel Kuvvet unsurunda bulunan muhariplik tecrübesidir. Özellikle son dönem harekâtları dikkate alındığında bu kapsamda en yüksek muharebe tecrübesine sahip olduğunu söylemek haklı bir değerlendirme olur.

* Özel Kuvvetler Komutanlığı PKK terörünün başladığı günden beri en kritik harekâtların ve operasyonların en ön saflarında yer almıştır.

* 2015 sonrası hayata geçirilen yeni terörle mücadele konsepti kapsamında yurtiçinde ve sınır ötesinde zorlu koşullarda, gerek arazide gerekse şehirlerde teröristle mücadele ederek, sahip olduğu bu yetenekleri başarıyla geliştirmiş ve farklı muharebe sahalarında kendini kanıtlamıştır.

* Hain darbe girişiminin ardından bünyesine sızan hainleri de temizlemiştir.

* Özel Kuvvetler eşzamanlı olarak Suriye’de Fırat Kalkanı Harekâtı’nın yine en ön saflarında yalnızca PKK/YPG terör örgütü ile değil, DEAŞ ile de mücadele etmiştir.

* Diğer TSK unsurlarıyla koordineli olarak yürüttüğü bu mücadele ile dünya askeri literatürüne benzeri olmayan bir yaklaşım getirmiştir.

* Çağın en acımasız ve vahşi terör örgütlerinden biri olan DEAŞ terör örgütü ile göğüs göğüse verilen mücadelenin başarıyla sonuçlanmasının temeli bu yaklaşıma dayanmaktadır.

‘TERÖR ÖRGÜTÜ GÜVENLİ ALAN GÖRDÜĞÜ YERLERDE BARINAMAZ HALE GELDİ’

* PKK terörünü kaynağında bitirmek amacıyla 2019’da başlayan Pençe serisi harekâtları ile örgüt onlarca yıldır güvenli alanlar olarak gördüğü Hakurk, Sinath-Haftanin, Zap gibi bölgelerde barınamaz hale gelmiştir.

* Özel Kuvvetler, görev anlayışı cesaret atılganlık ve adanmışlık vasıfları ile de “Rol Model” olma bayrağını gururla taşımaktadır.”



ÖZEL OPERASYONLAR ONLARIN İŞİ



Müşterek ve özel operasyonlar yürüten Bordo Bereliler’in eğitimlerinde keskin nişancılarıyla nasıl hedef bölgeye sızdıklarını, görevlerini yerine getirdikten sonra tahliye süreçlerini sizlerle kare kare paylaşacağım.





Aslında gece planlanan ancak sizlerle görsel olarak paylaşmam zor olacağı için gündüz saatlerinde gerçekleşen eğitimde; seçkin birliğin görevli timinin lazerle işaretlediği yerin önce F-16 tarafından vurulması, sonra binadaki hedeflerin ardından da arabayla kaçan hedeflerin etkisiz hale getirilmesi...





Ana hedefin vurulmasıyla eşzamanlı olarak gökyüzündeki helikopterden, aralarında keskin nişancıların da bulunduğu tim hedef bölgeye paraşütle sızıyor. İndikleri an ise gözden kaybolup siper alıyorlar. Önce ana binadaki hedefler etkisiz hale getiriliyor, sonra ise kaçan beyaz arabadaki hedef.... Sıra timin tahliyesine geliyor. Helikopter bir kez daha yaklaşıyor ve havadan tahliye platformu ile tim bölgeden alınıyor.





Bu gördüğünüz fotoğraflardaki eğitim operasyonu geceleri gizlice havadan stratejik hedeflere yapılan operasyonlardan. Özel teçhizatlarının yanı sıra, yüksek irtifadan atlamak durumunda kaldıklarında oksijen destek sistemlerini kullanıyorlar.





KARARGÂHTAN GÖREVE NASIL GİDİYORLAR



Özel Kuvvetler Komutanlığı’nın karargâh ve eğitim merkezinde bir yanda şehitlerin adına fidanlar var, diğer yanda ise bizler uyurken; vatanı, sınırları korumak için yapılan o çok özel operasyonlarda gazi olanlarla karşılaşıyorsunuz. “Burada kafasının üzerinden mermi geçmeyen kimse yok” sözü hançer gibi saplandı göğsüme. Onlar “TESLİM OLMAK DÜŞÜNÜLEMEZ, ŞEHADET ESASTIR” prensibiyle gidiyorlar operasyonlara. Bir timin operasyona gidişi öncesi karargâhın önünde tören yapılıyor. Kurban kesiliyor. Bordo Bereli komutan silah arkadaşlarıyla konuşuyor, nasihat ediyor, dikkat edilmesi gerekenleri bir kere daha anlatıyor, başarı diliyor. Tim yola çıkıyor. İşte o andan sonra herkes ayakta; bazen günler, bazen aylar sürüyor. Karargâhtakilerin kalpleri onlarla operasyon bölgesinde atıyor.







TEKNOLOJİ İLE DONATILMIŞ OLAĞANÜSTÜ EĞİTİM SÜRECİ



Sevgili okurlarım, yarın sizlere 46 haftalık ana eğitim sürecini, kara-deniz-hava simülasyon eğitimlerini, atladıkları kuleleri, bir ipin üzerinde yürüyüşlerini, aldıkları sıhhiye derslerini yani vurulmaları durumunda arkadaşlarının “hayatlarını nasıl kurtardıklarını, kurtarmaya çalıştıklarını” anlatacağım. Bordo Bereli komutanın yine çok önemli açıklamaları olacak.





BEN NE DİYORUM



Sevgili okurlarım, mağaralarda bulunan silahlar en çok ABD menşeili ancak başka ülkelerden de mühimmat var. Türkiye çok yönlü bir mücadeleyi Türk Silahlı Kuvvetleri başta olmak üzere, güvenlik güçleri ile yürütüyor. Onlar eşlerinden, çocuklarından daha çok silah arkadaşlarını görüyorlar. Evlerinden daha çok arazideler. Vatanımızın birliğinin, bizlerin huzurunun güvencesi onlar. Bir Özel Harekât mensubu, “Türk halkı askerlerini sever. Bizler ise milletimize doğru ve sadakatle hizmet etmeye yemin ettik. Türk halkı rahat uyusun. Vatanımızı sonsuza kadar savunacağız. Sadece dua etsinler” dedi. Dualarımız sizinle. Ancak şunu da unutmayalım, böyle bir mücadele yürütülürken “onları takdir etmek” bizim de vatandaşlık görevimiz. Onlar her an ölüme hazır olsalar da takdir görmelerinin moral ve motivasyon kaynağı olduğu unutulmamalı. Yarın devam edeceğiz.