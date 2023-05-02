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Bu, Roma ya da Pers İmparatorluğu zamanında da Osmanlı ve Moğollar zamanında da öyleydi. Şimdi de böyle. Yani 21. yüzyılda eşyanın tabiatını belirleyen hegemon güç ABD:

- Örneğin, İran’a ya da Rusya’ya yaptırım kararı alıyor. Buna tüm dünyanın uymasını istiyor. Uymayana da yeni yaptırımlar uyguluyor.

- İşte Halkbank davası, birkaç hafta önce “ABD, aralarında Türkiye merkezli en az dört şirketin de bulunduğu 120’den fazla şirket ve kişiye Rusya’ya yönelik yaptırımları deldikleri gerekçesiyle yaptırım uyguladı” haberi ABD’nin hegemon güç olduğunun göstergesi.

TERÖR KONUSUNDA DA EŞYANIN TABİATI ABD TARAFINDAN BELİRLENİYOR

Sadece siyasi alanda değil, terör konusunda da eşyanın tabiatı ABD tarafından belirleniyor. ABD, PKK/YPG’ye terör örgütü demiyor. Tonlarca silahı, mühimmatı Türkiye’nin dibinde terör devleti kurmak için PKK/YPG’ye veriyor. NATO müttefiki Türkiye’nin başına “musallat olsun” diye. Akıl alır gibi değil. YPG ile olan ilşikisini de DEAŞ’la müttefiki diye açıklıyor. Yani eşyanın tabiatını kendi belirliyor gene. Gelelim Türkiye’nin DEAŞ ile mücadelesine:

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- Türkiye, DEAŞ’la mücadeleyi Fırat Kalkanı operasyonu ile en kapsamlı yapan NATO ülkesi. Yetmiyor, yurtiçi ve dışındaki DEAŞ’lıları da bulup ya imha ediyor ya da tutukluyor.

- İşte Ebu Hüseyin el Kureyşi 30 Kasım 2022’de terör örgütü DAEŞ’in lideri olmuştu...

- Uzun süredir de MİT’in hedef listesinde yer alıyordu...

- Operasyon için 29 Nisan Cumartesi günü düğmeye basıldı. MİT, teröristi Suriye’de etkisiz hale getirdi.

OPERASYONU CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “MİT, DEAŞ’ın sözde lideri Ebu Hüseyin el Kureyşi kod adlı şahsı uzun zamandır takip ediyordu, dün Suriye’deki operasyonla etkisiz hale getirdi. Bundan sonra da terör örgütleriyle ayrım yapmadan mücadelemizi sürdüreceğiz” açıklamasında bulundu. Bu operasyon kısa süre içerisinde dünya basınında yer buldu. Türk istihbarat ajanlarının ve yerel askeri polisin cumartesi günü Afrin’in kuzeybatı bölgesindeki Cinderes’te bir bölgeyi kapattığını ve İslami okul olarak kullanılan terk edilmiş bir çiftliği hedef alan bir operasyon düzenlendiğini söyledi.

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- İngiliz Guardian gazetesi, “Erdoğan, Türk kuvvetlerinin IŞİD liderini Suriye baskınında öldürdüğünü söyledi” manşetiyle operasyonu duyururken; France 24 gelişmeyi, “Erdoğan, DEAŞ lideri olduğundan şüphelenilen El Kureyşi’nin Suriye’de etkisiz hale getirildiğini söyledi” başlığı ile okurlarına sundu.

- ABD merkezli CBS News ise “Erdoğan, IŞİD liderinin Suriye’de Türk istihbarat teşkilatı tarafından öldürüldüğünü söyledi” manşetiyle haberi okuyucularına duyurdu.

EŞYANIN TABİATINA TERS DÜŞMEMEK İSTEĞİ

Gelelim sonuca...

Türkiye, terörün her türlüsü ile yıllardır mücadelesini sürdürüyor. Özellikle PKK/YPG konusunda bu mücadelesinde yalnız. Neden mi?

- Bir kere eşyanın tabiatı belirlendikten sonra, uydular da ona göre dönüyor merkez etrafında.

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- Nedense uluslararası medyadan kimse MİT’in PKK ve YPG’nin üst düzey operasyonlarına kulak kabartmıyor. Neden mi?

- Eşyanın tabiatına ters düşmek istemiyorlar da ondan.