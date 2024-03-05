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Emine Erdoğan’dan Batı’ya zor sorular

#Emine Erdoğan#Grace Naledi Mandisa Pandor#Murat Ercan

“25 kişi öldürüldüğünde, Paris’te kol kola yürüyüş düzenleyen dünya liderleri, bugün ekseriyeti kadın ve çocuk olan 30 bin insan vahşice katledilirken hangi gerekçe ile sessiz kalabiliyor?

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Çocukları, kadınları, masum insanları kurtarması beklenen medeni ülkeler, ateşkes çağrısı dahi yapamayacak kadar bu korkunç karanlığa teslim olmuş durumda. İsrail’in sözde mağduriyetinin giderilmesi için daha kaç can feda edilecek?

25 Avrupalı’nın hayatını kaybetmesinin vicdanlarda oluşturduğu öfke ve acıyı uyandırmak için kaç bin Filistinli’nin ölmesi gerekecek?

Bu sorulara Batı medeniyetinin yanıtı var mı? Ya da o medeniyetin liderleri kendi vicdanlarında bu sorularla yüzleşebiliyor mu?”

Soruları Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Antalya
Diplomasi Forumu kapsamında düzenlenen “Kadın, Barış ve Güvenlik” konulu oturumunda yöneltti.

Soruların muhatabı tek başına kadınlar değil tabii ki... Tüm liderler ve tüm insanlık...

KİMİ AYAKTA ALKIŞLADI

Emine Erdoğan’dan Batı’ya zor sorular


En dikkatimi çeken an ise tüm salonun oturduğu ve Emine Erdoğan’ın ayağa kalkarak alkışladığı andı. Şimdi o anı anlatayım:

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* İsrail’in Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne taşınmasında öncü rol oynayan Güney Afrika Cumhuriyeti Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanı Grace Naledi Mandisa Pandor da Antalya’daydı.

* Konuşmasını tamamladı ve salonda bir kişi ayağa kalktı. O isim Emine Erdoğan’dı. Emine Erdoğan, Batı medeniyetinin yapamadığını yapan Afrika Cumhuriyeti Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanı Grace Naledi Mandisa Pandor’u ve ülkesini ayakta alkışlamayı uygun buldu.

* Erdoğan, Güney Afrikalı Bakanı, Anadolu’nun Asırlık Lezzetlerine Yolculuk programına da davet etti.

TANKLAR TARİHE GÖMÜLDÜ SİNCAN ARTIK PARLAYAN YILDIZ

Emine Erdoğan’dan Batı’ya zor sorular


Sincan deyince akla 28 Şubat ve tanklar gelirdi. Bu tarihin eski sayfalarında kaldı. Sincan her mahallesinde havuz olan, gençler için her türlü merkeze sahip yemyeşil bir yıldız oldu. Sincan’ın mevcut Belediye Başkanı ve adayı Murat Ercan’ın lansmanına Ankara havaları damgasını vurdu. Vaatlere gelince:

* Gençler için dijital kampus, yani Ankara’nın ilk teknoloji vadisi hayata geçecek.

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* Mola Evleri; özel gereksinimli çocukların sosyalleşmeleri ve eğitimleri için kurulacak. Engelsiz Yaşam Merkezleri de devreye sokulacak.

* Gençlere arkadaşlarıyla buluşabilecekleri nitelikli mekânlar ve başkentin ilk spor köyü, çocuklar için organik tarım yapabilecekleri çiftlik vaatler arasında.

#Emine Erdoğan#Grace Naledi Mandisa Pandor#Murat Ercan
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