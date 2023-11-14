Ekonomi rotasında ilerliyor

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İsrail’in Gazze’deki katliamı aynı zamanda Ortadoğu bir bataklığa mı sürükleniyor sorusuyla bölgesel savaş endişesini de beraberinde getiriyor. Bununla birlikte Türkiye’de CHP’de 13 yıl sonra gelen genel başkan değişikliği, yaklaşan yerel seçimler, yüksek mahkemeler nezdinde başlayan tartışma ile hükümetin yeniden ağrılık vermeye çalıştığı anayasa değişikliği meselesi var. Tüm bu gündem maddelerinin yanında kendi yolunda yürüyen ekonomi yönetiminin duruşu ise eminim bazılarının dikkatini çekiyordur.

EKONOMİ YÖNETİMİ KENDİ PROGRAMINI KESİNTİSİZ UYGULUYOR

- Faiz yükselir mi, PPK bu sefer durur mu, altınithalatına kota mı olur, cari açık için alınan önlemler yeterli olur mu, bu ortamda yabancı yatırımcılar ya da ülkelerle görüşme mi yapılır ya da bu tedbirlerle işsizlik çok yükselir mi eleştiri ve yorumlarına bakmadan ekonomi yönetimi kendi programını kesintisiz uyguluyor.

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- Kasıtlı eleştiri ya da yaşanan olaylara aldırış etmeden belirlenen reçete uygulanıyor.

- Dün açıklanan eylül ayı cari dengedeki 1.9 milyar dolarlık fazla ile altın hariç 3.2 milyar dolarlık fazla atılan adımların doğru hesapladığını ve sonuç alınmaya başladığını gösteriyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bu gelişmeyi de, alınan tedbirlerin son iki ayda cari dengede 7.3 milyar dolarlık iyileşme sağladığı değerlendirmesiyle kamuoyuyla paylaştı. Telefon harcından iç tüketimi yavaşlatmaya yönelik vergi artışlarına kadar atılan adımların sonuçları enflasyon başta olmak üzere Orta Vadeli Program’da yer alan tahmin ve hedefler için umutları güçlendirdi.

Bu arada Bakan Şimşek, yabancı sermayenin gelmediği ve gelmeyeceğine yönelik yapılan propagandalara cevap verir gibi, CDS’lerin yarı yarıya düştüğünü belirterek, “Yatırımcı güveni geliyor, bu da nakit ve kaynak girişine yol açacak” dedi.

HASAR KONTROLÜ BİTTİ, YOL HARİTASI UYGULAMADA

Sanki Türkiye’ye kaynak girişi olsa bu herkese zarar yazacak gibi sürekli olumsuz eleştiriler yapan gürûhu anlamakta zorluk çekiyorum. Daha önce de birkaç kez altını çizmiştim.

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Türkiye, uyguladığı ekonomi politikaları nedeniyle dünya piyasalarından uzaklaşmıştı. Bu iki tarafta da kabul görmüştü.

Şimdi Şimşek’in yeniden bakan olmasıyla birlikte kurulan yapıda hasar kontrolü sonrası belirlenen yol haritası uygulanmaya başladı:

-Bakan Şimşek başta olmak üzere yetkili herkes Türkiye’nin planlarını ve vizyonunu anlattı. Şimşek bu çabanın sembol ismi oldu.

- Hem piyasalar hem de Türkiye’nin yatırım çekmeye çalıştığı ülkeler Türkiye’nin bildiği profesyonelliğinin yanı sıra ekonomi politikalarında samimiyetine inandı.

- Her şey çok açıktan yapılmıyor. Kapalı kapılar arkasında süren bir sürü görüşme var. Beklendiği gibi bankacılık sektöründe bir hisse satışına dair haber uluslararası medyada da yer aldı.

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- Enerji, teknoloji, bankacılık, sigortacılık gibi birçok alanda yeni yatırımlara şahit olacağımızı söyleyebilirim.

Bu alanda ekonomi yönetiminin kendi belirlediği yolda kararlı adımlarla yürüme kararlılığına çok saygı duyuyorum. Her birimize katkı verecek sonuç bu politikayla ortaya çıkacak.

OCAK AYINDA TCMB’NİN EV SAHİPLİĞİNDE YATIRIMCI TOPLANTILARI YAPILACAK

Diğer yandan TCMB ve Başkanı Hafize Gaye Erkan’dan bahsetmemek haksızlık olur. ABD’den gelmesinden tutun Türkiye piyasalarına aşina olmamasına kadar birçok eleştiri aldı. Ancak o işine baktı ve enflasyon raporu basın toplantıları, PPK kararları ve üstüne TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki performansıyla kendine olan güveni boşa çıkarmadı.

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- Ocak ayında Bakan Şimşek’in de katılacağı TCMB’nin ev sahipliğinde yatırımcı toplantıları yapılacak.

- Orada hem yapılanlar hem de yapılacaklar anlatılacak. Sorulara cevap verilecek.

- Üstelik ocak ayına kadar ekonomi yönetiminin aldığı sonuçların olduğu dosya hem kalınlaşmış hem de umutları daha da yeşertmiş olacak.

- Şimşek ve Erkan sahneden inmemekte ve aldıkları sorumlulukların gereğini yapmakta çok netler, bu çok belli. Neticede kendi kredibilitelerini de ortaya koyan bu isimlerde gördüğüm şu: Başaracağız, başka seçenek yok.

TCMB BAŞKANI VE ABD TEMASLARI

TCMB Başkanı Erkan en güçlü olduğu yere, ABD’ye giderek sağlam bir adım atmaya hazır hissediyor kendini. Geçtiğimiz haftalarda “Masamda bekleyen milyarlık teklifler var” sözlerini boşa sarf etmiş değil. Aslında temelde vurgulamak istediği, yatırımcıların Türkiye’ye olan ilgisi ve bulunduğu pozisyona ABD’li yatırımcıların pozitif bakışı. Nerede olursa olsun olumsuz gelişmelere hiç aldırış etmeden ekonomide doğruları yapan ve yapıya yeni bir tuğla daha ekleyen ekonomi yönetimini Şimşek ve Erkan nezdinde kutluyorum. Büyük bir yol kazası olmazsa enflasyondaki düşüşle kendini gösterecek başarı -ki herkes onu görmek istiyor- büyümeye başlayan kartopuna en büyük katkıyı verecek. Haziran ayından bu yana geçen dönemde doğru adımlar, doğru mesajlarla yol alan ekonomi yönetimi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan aldığı destekle yoluna güçlenerek devam etti. Üretilmeye çalışılan havaya rağmen siyasi desteği tam olarak alan yetkili isimler, bazılarının iddialarının aksine söz verdikleri üzere yüzümüzü güldürecekler...