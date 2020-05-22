Dünyanın bilinmeze zorlu ve zorunlu yolculuğu

Brezilya virüs salgınının merkez üssü haline gelmişken, Avrupa kıtasının başını çektiği 40 ülkede peş peşe tedbirleri gevşetme kararı hayata geçiyor.
Hayat bu ülkelerde eski normale dönmüyor. Sosyal mesafeli, hijyenli, maskeli yeni normal var artık. Türkiye’de de sokağa çıkma kısıtlamasıyla geçecek Ramazan Bayramı’nın ardından haziran ayının ilk günleri ile birlikte gevşemeyi, sektörlerin peş peşe açılmalarını göreceğiz. Ülkeler, devletler ekonomiyi açmaya, gevşemeye gitmeye mecburlar. Önlerinde virüsün faturası olduğu gibi ekonomik fatura ve bu ekonomik faturanın neden olabileceği krizler, sosyal sorunlar bulunuyor. Bu süreci Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi anesteziyoloji ve reanimasyon ve yoğun bakım uzmanı Prof. Dr. Necmettin Ünal ile konuştum.
ADIMLAR KÜÇÜK KÜÇÜK ATILMALI
Prof. Dr. Necmettin Ünal da vaka sayısının azalmakta olduğu ülkelerde gevşemenin uygulanması gerektiğini düşünüyor. Ancak adımların çok dikkatli atılması konusunda uyarısı var: “Dünya geneline baktığımızda, ekonomik açıdan kayıplar çok fazla. Ülkelerin bazıları bunun yol açabileceği sosyal patlamalardan korkuyor. Bunun faturası virüsten de fazla olabilir. Bu nedenle tüm ülkelerde gevşeme adımları atılmalı. Sadece adımların doğru ve küçük küçük atılması taraftarıyım. 15 günde bir, bilemediniz haftada bir süre bırakılarak yeni adım atılmalı. Bunun nedeni kuluçka süresini izlemek. Attığınız adımın etkisini görmek.” Necmettin Hoca da süreçte izlenecek politikaların dinamik olması gerektiğinin altını çizdi. Tüm ülkelerde gevşemeyle vaka sayılarında artış görülebileceğini belirten Necmettin Hoca, bu nedenle sosyal mesafe, hijyen, maske ve sektörlere özel tedbirlerin sıkı bir biçimde uygulanmasının önemli olduğunu söyledi.
TURİZM SEKTÖRÜ TEDBİRLERİ CİDDİYE ALMALI
Prof. Dr. Necmettin Ünal, yeni normalde sezon açmaya hazırlanan turizmcilere de sunum yapacak. TURSAB’ı bilgilendirecek olan Necmettin Hoca dikkat edilmesi gereken unsurlara dikkat çekti, “Turizm Türkiye’nin ekonomisi için kilit önemde. Bu nedenle yanlış bir adım ileriye yönelik potansiyeli de kaybetme riskini beraberinde getirir. Çok daha dikkatli olmalılar. Tedbirleri çok ciddiye almalılar, en üst seviyede uygulamalılar. Misafirlerin seçimi ve kontrolü, personel seçimi ve periyodik kontrol, havaalanı-otel arası transport güvenliği, tesislerde sosyal mesafe, hijyen, maske kullanımı önemli maddeler. Mümkün olduğunca klima yerine doğal havalandırma kullanmaları gerekiyor.”
SICAĞI DA SONBAHARI DA BİLMİYORUZ
Sıcakta virüsün etkisi zayıflıyor mu? Sonbaharda grip gibi bu virüs de etkisini arttıracak mı? Yeni bir dalga mı başlayacak? Bu soruların yanıtları tartışmalı çünkü ne kesin bir bilimsel veri var, ne de virüs yeteri kadar tanınıyor. Peki bu yanıtı belirsiz sorularla ilgili Necmetin Hoca ne diyor? İşte yanıtı:
“Virüsün değiştiğiyle ilgili birçok bilgi var. Bu virüs tanındığından beri 40 bin kere mutasyona uğradığını söyleyen bir bilim adamı bile var. Ancak bunların hiçbiri hastalık yapıcı etkisini azaltıcı ya da çoğaltıcı bir etki göstermemiş. Peki o tür bir mutasyona uğrar mı? Bunun da yanıtı belli değil. Bir gün öyle bir mutasyon olur ki virüs hiç hastalık yapmaz, ya da öyle bir mutasyona uğrar ki farklı bir kabiliyet kazanır. Bu yukarıdaki tüm soruların yanıtlarını farklılaştırır. Gelelim sıcaklığa... Koronavirüsün yaz aylarında da enfekte edebildiğini hem görüyoruz, hem de bunun bilgisi var. Bu kış virüs kuzey yarımküre ağırlıklı başladı. Ancak şu anki sıcakta Brezilya örneği ortada. Dünyada en çok hasta sayısına sahip ülke. Diğer yandan kış boyunca güney yarımküredeki hasta sayısının kuzey yarımküreden daha az olduğunu gördük. Sıcağın etkisiyle ilgili kesin bir şey söylemek mümkün değil. Keza sonbaharda ne olacağını söylemek için de erken. Virüsün benzerleri kış aylarında artabiliyor. Bu belirsizlik için de yapmamız gereken kötü senaryodan yola çıkarak tedbirleri almak ve o tedbirleri uygulamak.”
Dünyanın bilinmeze zorlu ve zorunlu yolculuğu
Brezilya virüs salgınının merkez üssü haline gelmişken, Avrupa kıtasının başını çektiği 40 ülkede peş peşe tedbirleri gevşetme kararı hayata geçiyor.
Hayat bu ülkelerde eski normale dönmüyor. Sosyal mesafeli, hijyenli, maskeli yeni normal var artık. Türkiye’de de sokağa çıkma kısıtlamasıyla geçecek Ramazan Bayramı’nın ardından haziran ayının ilk günleri ile birlikte gevşemeyi, sektörlerin peş peşe açılmalarını göreceğiz. Ülkeler, devletler ekonomiyi açmaya, gevşemeye gitmeye mecburlar. Önlerinde virüsün faturası olduğu gibi ekonomik fatura ve bu ekonomik faturanın neden olabileceği krizler, sosyal sorunlar bulunuyor. Bu süreci Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi anesteziyoloji ve reanimasyon ve yoğun bakım uzmanı Prof. Dr. Necmettin Ünal ile konuştum.
ADIMLAR KÜÇÜK KÜÇÜK ATILMALI
Prof. Dr. Necmettin Ünal da vaka sayısının azalmakta olduğu ülkelerde gevşemenin uygulanması gerektiğini düşünüyor. Ancak adımların çok dikkatli atılması konusunda uyarısı var: “Dünya geneline baktığımızda, ekonomik açıdan kayıplar çok fazla. Ülkelerin bazıları bunun yol açabileceği sosyal patlamalardan korkuyor. Bunun faturası virüsten de fazla olabilir. Bu nedenle tüm ülkelerde gevşeme adımları atılmalı. Sadece adımların doğru ve küçük küçük atılması taraftarıyım. 15 günde bir, bilemediniz haftada bir süre bırakılarak yeni adım atılmalı. Bunun nedeni kuluçka süresini izlemek. Attığınız adımın etkisini görmek.” Necmettin Hoca da süreçte izlenecek politikaların dinamik olması gerektiğinin altını çizdi. Tüm ülkelerde gevşemeyle vaka sayılarında artış görülebileceğini belirten Necmettin Hoca, bu nedenle sosyal mesafe, hijyen, maske ve sektörlere özel tedbirlerin sıkı bir biçimde uygulanmasının önemli olduğunu söyledi.
TURİZM SEKTÖRÜ TEDBİRLERİ CİDDİYE ALMALI
Prof. Dr. Necmettin Ünal, yeni normalde sezon açmaya hazırlanan turizmcilere de sunum yapacak. TURSAB’ı bilgilendirecek olan Necmettin Hoca dikkat edilmesi gereken unsurlara dikkat çekti, “Turizm Türkiye’nin ekonomisi için kilit önemde. Bu nedenle yanlış bir adım ileriye yönelik potansiyeli de kaybetme riskini beraberinde getirir. Çok daha dikkatli olmalılar. Tedbirleri çok ciddiye almalılar, en üst seviyede uygulamalılar. Misafirlerin seçimi ve kontrolü, personel seçimi ve periyodik kontrol, havaalanı-otel arası transport güvenliği, tesislerde sosyal mesafe, hijyen, maske kullanımı önemli maddeler. Mümkün olduğunca klima yerine doğal havalandırma kullanmaları gerekiyor.”
SICAĞI DA SONBAHARI DA BİLMİYORUZ
Sıcakta virüsün etkisi zayıflıyor mu? Sonbaharda grip gibi bu virüs de etkisini arttıracak mı? Yeni bir dalga mı başlayacak? Bu soruların yanıtları tartışmalı çünkü ne kesin bir bilimsel veri var, ne de virüs yeteri kadar tanınıyor. Peki bu yanıtı belirsiz sorularla ilgili Necmetin Hoca ne diyor? İşte yanıtı:
“Virüsün değiştiğiyle ilgili birçok bilgi var. Bu virüs tanındığından beri 40 bin kere mutasyona uğradığını söyleyen bir bilim adamı bile var. Ancak bunların hiçbiri hastalık yapıcı etkisini azaltıcı ya da çoğaltıcı bir etki göstermemiş. Peki o tür bir mutasyona uğrar mı? Bunun da yanıtı belli değil. Bir gün öyle bir mutasyon olur ki virüs hiç hastalık yapmaz, ya da öyle bir mutasyona uğrar ki farklı bir kabiliyet kazanır. Bu yukarıdaki tüm soruların yanıtlarını farklılaştırır. Gelelim sıcaklığa... Koronavirüsün yaz aylarında da enfekte edebildiğini hem görüyoruz, hem de bunun bilgisi var. Bu kış virüs kuzey yarımküre ağırlıklı başladı. Ancak şu anki sıcakta Brezilya örneği ortada. Dünyada en çok hasta sayısına sahip ülke. Diğer yandan kış boyunca güney yarımküredeki hasta sayısının kuzey yarımküreden daha az olduğunu gördük. Sıcağın etkisiyle ilgili kesin bir şey söylemek mümkün değil. Keza sonbaharda ne olacağını söylemek için de erken. Virüsün benzerleri kış aylarında artabiliyor. Bu belirsizlik için de yapmamız gereken kötü senaryodan yola çıkarak tedbirleri almak ve o tedbirleri uygulamak.”