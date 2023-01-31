6’lı Masa’nın Ortak Politikalar Mutabakat Metni’nde olmayanlar ve sorularım

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- 7 yıl süreyle bir dönem seçilip partisiyle ilişiği kesilecek ve sonra da aktif siyasete dönmeyecek olan cumhurbaşkanını kim seçecek? TBMM mi yoksa halk mı? Bu sorunun yanıtı yok. Oysa bu sorunun yanıtı bazı tartışmaları beraberinde getirebilir.

- Terör örgütleri ile mücadele konusundaki bölümleri yetersiz, biraz da muallak buldum. Neden derseniz:

1- “FETÖ dahil olmak üzere tüm terör örgütleri ile kararlılıkla mücadele edeceğiz” ifadesi var. Ancak metnin hiçbir yerinde PKK/PYD/YGP terör örgütü ifadesi geçmiyor. Bunu seçimlerdeki HDP seçmeninin oyunu alma hassasiyetine bağlamak mümkün.

2- ABD ile müttefiklik ilişkisi vurgusu dikkat çekerken; ABD’nin müttefikliğinden devlet olarak Türkiye’nin beklentisi de yer almamış. Yani PKK/PYD terör örgütüne verdiği desteğe atıf bulunmuyor.

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- Terörle mücadele konusunda güvenlik kuvvetlerinin önemi malum. Ortak Politikalar Metni’nde; “Ordumuzun kendisine verilen görevleri yerine getirebilecek ileri teknoloji ürünü sistemlerle donatacak istihbarat, keşif, vuruş gücü diğer operasyonel yeteneklerini güçlendireceğiz” ifadesi yer alıyor. TSK’nın özel birlikleri dahil birçok alandaki çalışmaları görmüş biri olarak; güvenlik güçlerinin elinde şu an bu yazılan içerik zaten mevcut. Bence daha büyük hedefler konulmalıydı.

- Göç İdaresi Başkanlığı’nın yeniden yapılandırılmasını öneren metinde açıkçası benim beklentim bu sorun için Mülteciler Bakanlığı kurulması idi.

- Dünya uzaya taşınmışken, muhalefet partileri özellikle CHP bilim

ve teknoloji için yurtdışına ziyaretler yapmışken, “Türkiye’nin uzay hedefleri” ayrı bir başlık olarak yer almalıydı. Dünya ülkeleri; küp uydu teknolojileri, uzay istasyonları, hatta Ay’da istasyon üzerinde çalışırken Türkiye’nin hedeflerini büyütmesi gerekir.

ABD BAŞKANLARININ 'TOP SECRET’ İSTİFÇİLİĞİ Mİ YOKSA ABD MÜESSES NİZAMININ SEÇİMLERE HAZIRLIĞI MI?

TÜRKİYE kendi iç siyasi ve dış politika gündemiyle meşgulken ABD’de tuhaf gelişmeler olmaya devam ediyor. ABD’de Trump’ın belgelerini akıllara getiren, Biden’ın gizli belgeler meselesi gündemde. Bakın şöyle bir hatırlayalım:

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- Trump’ın evine daha önce görülmemiş bir şekilde, adeta filmlerdeki gibi FBI tarafından baskın yapılıp üzerinde “Top Secret” (çok gizli) yazılı belgeler bulunmuştu.

- Sonra da benzer bir şekilde ABD’nin mevcut başkanı Biden’dan belgeler çıktı; hem eski ofisinde hem de evinde. Bir kısmı, Biden’ın 10 sene önce Obama’nın yardımcılığını yaptığı dönemden kalma gizli belgeler...

- Doğal olarak insanın aklına ABD eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton’ın görevde olduğu dönemde hack’lenip yayınlanan e-postalar da geliyor.

- WikiLeaks’i de unutmayalım. 29 Kasım 2010’da yayınladığı diplomatik belgeler dünya çapında ses getirmişti.

Politikacılar, kendilerine sunulan raporları bazen zamansızlıktan, çoğunlukla arabada, evde, uçakta okuyorlar. Kimileri belgeleri unutmuş olabilir diyelim, kimileri ise özellikle saklamış da olabilir ya da birileri tarafından oralara konmuş olabilir... Burada tuhaf olan bazı unsurlar var:

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- ABD başkanlarının ofis ve evlerinde ele geçirilen gizli belgelerin duyurulma şekli ve yöntemi... Duyurulma şekli ve yöntemleri, eski ve de mevcut başkanı tam da itibarsızlaştırma amacı taşıdığı izlenimi uyandırıyor.

- Düşünsenize, evinize gelen bir misafirin, ihtiyacına binaen bulunduğu kapalı bir ortamda dergi/gazete okuyarak zaman geçirmesi gerekirken ABD’nin en gizli belgelerine ulaştığını... Tam bir kara komedi.

ABD’DE OLANLARA İLİŞKİN DELİ SORULAR

- Soru şu; ne oluyor?

- ABD müesses nizamı acaba şimdiden iki sene sonraki seçimlere mi hazırlanıyor?

- Toplumda etrafa “Yaşlı başkanlar ulusal güvenliği zedeleyici hareket içinde bulunabiliyorlar” tohumları mı saçılıyor?

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- Komplo teorisi diyeceksiniz ama Trump’ın yanı sıra Biden’ın da gizli evrakları imha etmeyerek istiflemesini başka nasıl okumak gerekir?

- Üstelik ikisi de artık yargının konusu...

- Sanırım Amerikan kamuoyunda yaşlı politikacıların güvenilmez olduğu algısı yaratılmak isteniyor.

- Sadece bu değil bana sorarsanız, aynı zamanda Amerikan müesses nizamının tam anlamıyla yönlendirebileceği bir isim de aranıyor.

- Kasım 2024 Başkanlık seçimlerinde; Rusya, Çin, İran hedeflerinde tabiri caizse derin devletin sözünden çıkmayacak bir başkan profilini kamuoyuna dayatma startı verilmiş görünüyor.