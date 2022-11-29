6’lı masanın Anayasa çalışmasına AK Parti ne dedi?

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Ocak ayında da masanın adayının açıklanması bekleniyor. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem çalışmasının açıklandığı saatlerde Hürriyet’in kahvaltı konuğu AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen idi. Doğal olarak sohbete sistem meselesi ile başladık. Şen’in bu konudaki sözleri şöyle:

‘SİSTEMLER KUTSALLAŞTIRILMAMALI’

“- Cumhurbaşkanlığı sistemini CHP getirseydi, anlata anlata uzaya çıkarırlardı.

- İktidara gelmeleri halinde sistemi en çok onlar savunacak, saray dedikleri Külliye’den de çıkmayacaklar.

- Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne sadece biz yaptık diye karşılar.

- Biz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni, onlar da parlamenter sistemi kutsamamalılar.

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‘SİSTEM REVİZE EDİLEBİLİR, MUHALEFET KAPILARI KAPATTI’

Peki Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne yöneltilen eleştiriler? Sistemin hiç mi eksiği yok ya da revize edilmesi gereken yanları? Mustafa Şen bir süredir bu konuda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yürüttüğü çalışmalara dikkati çekti:

“- Cumhurbaşkanlığı sisteminin revize edilebileceğini söylüyoruz.

- Muhalefetin kapıları tamamen kapatma söylemi yanlış. Muhalefet kapıları kapatmasaydı her şeyi konuşurduk.”

‘SEÇİM TARİHİ BAYRAM VE HAC DÖNEMİNE GÖRE AYARLANABİLİR’

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın “Mart ayında baskın seçim” iddiasını yalanlayan Mustafa Şen, “Mart ayında niye seçim olsun?” dedi. Ardından da seçim tarihinde değişiklik yapılması gerektiğine dikkati çekti:

“- Seçimin öne alınması konusunun Cumhur İttifakı’nın oylarıyla ilgisi yok.

- Haziran ayı hac dönemine denk geliyor.

- Seçimin ikinci tura kalması durumunda ise ikinci tur bayram tatiline denk geliyor.

- Bu iki duruma göre bir ayarlama yapılabilir. Belirlenmiş bir tarih yok. TBMM’de konuşulsun, orada yapılsın isteriz.”

‘ERDOĞAN YENİ SİSTEMDE İKİNCİ KEZ ADAY’

Şen, Demokrat Parti Lideri Gültekin Uysal’ın “Erdoğan üçüncü kez aday olamaz” iddiasına ise “Hangi dünyada yaşıyorlar, yeni sisteme göre Erdoğan ikinci kez aday olacak. Deliye anlatsanız anlar” yanıtını verdi.

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ERDOĞAN’IN İYİ PARTİ’YE YAPTIĞI ÇAĞRININ ŞİFRELERİ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın İYİ Parti’ye yaptığı “Masadan kalkın” çağrısı Ankara kulislerinde çok konuşuldu. Mustafa Şen’le bu çağrının ve Erdoğan’ın İYİ Parti’yi CHP kadar sert sözlerle eleştirmemesinin nedenlerini de konuştuk:

“- Bu ülkenin duvarına taş koyacak, bunu da dışarı söylemeyecek herkesle duvar örmeye varız.

- Söz konusu çağrı seçim için de olabilir seçim sonrası için de.

- Siyasi çekişme olur ama memleket meselesi olunca kavga çekişme olmaz.

- Dün kavga ettiğiniz biriyle, bugün konuşup yürüyebilmelisiniz. Temel hedef tam bağımsız, büyük Türkiye. Bu yola baş koyan herkesle çalışılır.”

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ANKETLER NE DİYOR?

AK Parti düzenli kamuoyu yoklamaları yaptıran bir siyasi parti. Haziran ayında Mustafa Şen, Erdoğan’ın oyunu yüzde 40 civarında, AK Parti’ninkini 34 olarak açıklamıştı. Son verilere göre Mustafa Şen, “Erdoğan’ın oy oranı yüzde 52, AK Parti’nin oy oranı yüzde 42” dedi. Yükselişin nedenlerini ise şöyle sıraladı:

“- Temel faktör ekonomide özellikle dar gelirlilere yönelik atılan adımlar, özellikle de asgari ücretteki artış.

- Enflasyonun artış hızının azalması diğer bir faktör.

- Cumhurbaşkanı’nın liderliğinin dünya çapında bir anlamda ‘level’ atlaması. BM’nin çözmesi gereken problemi BM Genel Sekreteri’ni Türkiye’ye getirerek çözmesi yani küresel liderlik.

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- 6’lı masanın yerli, milli olarak algılanmaması.

- Sorunları Erdoğan’ın çözeceğine ilişkin inanç.

- Sorunları ‘Kim çözer?’ sorusu yöneltildiğinde ‘Erdoğan çözer’ yanıtı alınıyor.”

‘Z KUŞAĞININ TEMEL MESELESİ GELECEK’

AK Parti 6.5 milyon yeni seçmeni yani Z kuşağının eğilimini ve beklentileri de düzenli aralıklarla araştırıyor. Yüzde 38-39 oy oranıyla Erdoğan’ın birinci lider çıktığını söyleyen Mustafa Şen, Z kuşağının önceliklerini ise şöyle sıraladı:

“- Gelecekleri, gelecek kaygıları birinci sırada. Kendi gelecekleri ile ülkelerinin geleceğinin aynı şekilde hizalanmasını istiyorlar.

- Ekonomide rahatlama istiyorlar.

- Üçüncü meseleleri ise iş.

- Togg gençler arasında çok popüler. Ancak ‘Çok güzel de biz bunu nasıl alacağız?’ sorusunu yöneltiyorlar. İlk arabasını alacaklar için bir kampanya yapmamız gerekiyor.”

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KARA HAREKÂTINA DOĞRU

Kara harekâtının eli kulağında. Türkiye, ABD ve Rusya ile terör örgütü unsurlarının 30 kilometre geriye çekilmesi için yaptığı anlaşmanın hâlâ hayata geçmemiş olması ve son dönemde örgütün artan saldırılarının ardından kara harekâtında kararlı. Bu kapsamda:

- Rusların YPG ile son yaptığı görüşmede, YPG, Rusların “Anlaşmaya uyun, aşağıya inin” teklifini reddetti.

- Terör örgütü, Türkiye’nin kararlılığı karşısında, Suriye harekâtının önünü kesmek için Irak’ta saldırılarını artırdı. Irak’ta daha çok saklanma emri alan örgüt üyeleri, “Vur kaç” saldırılarına başladı.

- Türkiye’nin kararlılığının farkında olan terör örgütü başta ABD olmak üzere Batı’da kamuoyu oluşturmak için manipülasyonları devreye soktu:

1- “Türkiye’nin müdahalesi DEAŞ ile mücadeleye zarar veriyor.”

2- “Türkiye sivilleri vuruyor.”

3- “Türkiye’nin müdahalesi Amerikan üs ve askerlerini tehlikeye atıyor.”

- Bu yalan ve manipülasyonlar Amerika’nın önde gelen gazetelerinde de işlendi. Terör örgütünün amacı Amerikan siyasetinin üzerindeki baskıyı artırmak.

- Diğer yandan terör örgütü ABD’yi bir anlamda tehdit ediyor. DEAŞ’lıların bulunduğu Hol Kampı’nı koruyamadıklarını iddia ediyorlar. Hol Kampı’nda Arap ve Batı menşeili DEAŞ’lılar bulunuyor. Batılıları ülkelerine almak istemiyor.

- Üst düzey kaynaklar tüm bu yalan ve manipülasyonlar karşısında şu tespitleri yapıyor:

1- Amerika ve Rusya imza atılan anlaşmaya uymadı.

2- ABD başta, Batı’nın temel amacı Suriye’de de Irak’takine benzer bir yapıyı oluşturmak.

3- Türkiye güney koridorunu terörden arındırmakta kararlı.

4- Türkiye operasyonlarında tüm koordinatlara hâkim. Sivil ölümlerine karşı tüm önlemler alınıyor, hatta bazı büyük operasyonlar olası durumlara karşı iptal edildi.

Türkiye’nin kara harekâtının Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da işaret ettiği gibi, Tel Rifat ile başlayarak Menbiç ve Ayn-el Arab ile sürmesi bekleniyor. ÖSO Kuvvetleri’nin de harekât için hazırlıklarını tamamladıkları belirtiliyor.