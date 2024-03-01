24 saatin en acı ve büyük utanç rekoru

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1- Sevilay Karlı İstanbul’da 5 ay önce boşandığı Ümit Karlı tarafından bıçaklanarak ÖLDÜRÜLDÜ.

2- Hatun Ekrem Aslan Sakarya’da boşanma aşamasındayken Ali Rıza Aslan tarafından silahla vurularak ÖLDÜRÜLDÜ.

3- Emine Ülkü Araz İstanbul’da kocası tarafından ÖLDÜRÜLDÜ.

4- Özlem Çankaya İzmir’de ayrı yaşadığı erkek tarafından ÖLDÜRÜLDÜ.

5- Tuba Ateşçi geçen yıl boşandığı Murat Demir tarafından Bursa’da tabancayla vurularak ÖLDÜRÜLDÜ.

6- Tuğba Avcı Adıyaman’da kocası Kasım Avcı tarafından vurularak ÖLDÜRÜLDÜ.

7- Afgan Nasım Gol Karimi isimli kadın Denizli’de kocası Mohammed Esmail Habibi tarafından ÖLDÜRÜLDÜ.

8- Elif Saydam Erzurum’da cezaevinden firar eden Şafak Saydam tarafından ÖLDÜRÜLDÜ.

Daha önce Türkiye 24 saatte 6 kadının katledildiğini görmüştü, şimdi bu sayı ilk kez 8’e çıktı. Büyük bir utanç duyuyorum, onları koruyamadığımız için.... Lütfen artık “Dur” de Türkiye!

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CANAN GÜLLÜ: ‘KADINLAR SAHİPSİZ KALDI’

Bu sayıyı ilk gördüğümde “Yok canım, yanlış var” dedim. Yanlış falan yokmuş. Durumumuz bu yani, içler acısı! Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü ile konuştum. Bu acı rakamın nedenlerini şöyle sıraladı:

- “Türkiye’de siyaset kadını sahipsiz bıraktı.

- İstanbul Sözleşmesi’nin çekilmesiyle bu oranlarda artış olacağını söylemiştik. Öyle de oldu.

- Koruma sisteminde ve mahkemelerde kadınlar yalnız kaldı.

- İstihdamda yer alamayan kadın, baba ve akraba evine sığındı. Ağırlıklı olarak boşanma sürecinde de insan diye tanımlamayacağım tiplerce katledildiler.

NE YAPILMALI?

CNN Türk’te İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Tarafsız Bölge’de yaptığı açıklamada; “Zor bir iş ama tamamen de çaresiz değiliz. Burada en önemli şey ihbar. Böyle bir risk taşıyan hanımlar ihbar yapabiliyor. Beş dakikada orada oluyoruz” dedi. Eminim bu konuda hassas ekipler kolluğun büyük bir bölümünü oluşturuyordur. Ancak Canan Güllü’nün anlattığı bir olay, tüm kolluğun bu konuda belki de yeni bir eğitime tabi tutulması gerektiğini de ortaya koyuyordur. Şimdi sizlerle Canan Güllü’nün anlattığı o olayı paylaşacağım:

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“Deprem bölgesinde bizim de konteyner yerleşkelerimiz var. Konteynerlerin önünden geçen bir arkadaşımız, bir kız çocuğunun çığlığını duyuyor: ‘Baba canımı acıtıyorsun!’ Bunun üzerine hemen jandarmayı arıyor, ancak “Sizi ilgilendirmez” yanıtını alıyor. Bunun üzerine görevli arkadaşımız bölgedeki sorumlu Jandarma Komutanı’na ulaşıyor. Komutan derhal talimat veriyor ve kız çocuğunun istismara uğradığı ortaya çıkıyor.”

Ne acı değil mi? Şimdi gelelim yapılması gerekenlere... Canan Güllü madde madde sıraladı:

- “Kolluk kuvveti daha hassas olsun. ‘Sizi ilgilendirmez, kim bilir kadın ne yapmıştır’ bakış açısı asla yer bulmamalı.

- Aynı uyarı adli makamlar için de geçerli. Şiddete meyilli erkeğe verilen uzaklaştırma kararının denetimi yok. İhlal ederse de cezası yok.

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- Koruma kalkanı, işin içinde “şiddet” varsa talep edilmeden yargı tarafından konulmalı.

- Hepsinden önemlisi artık bir seferberlik ilan edilmeli. Bir felakete gidiliyor.”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’la yaptıkları görüşmeye atfen “Yeni bir tavır içine gireceğini umut ediyorum” diyen Canan Güllü, sosyal medya hocalarına da tepki gösterdi:

CANAN GÜLLÜ: ‘ARTIK SOSYAL MEDYA HOCALARI SUSSUN!’

- “Gerçek dinimizle ve imanımızla alakası olmayan sözde hoca takımı artık sosyal medyadan konuşmasın.

- Yok kocanıza itaat edin, yok şöyle giyinin, böyle giyinmeyin gibi saçma sapan konuşan sosyal medya hocalarından bıktık.”

BİTİRİRKEN...

Bu grafiğe iyi bakın!

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Bu grafikte yukarıda katledilen 8 kadın yok, çünkü sadece 2024 yılının Ocak ayına ait. Sadece bir ayda 29 kadın cinayeti işlenmiş, 12 de şüpheli kadın ölümü var. Bu bir aylık utanç bilançosu! Şubat ayında sadece 8 rakamını görmeyeceksiniz. O kapkara bir 24 saate aitti. Yani rakam daha da yüksek. İki ayda yaklaşık 68 kadın olarak açıklanması bekleniyor. Artık gerçekten yeter, kime sorsanız alınan tedbirleri sıralıyor. İyi de bu tedbirler yeterli olsaydı, yeteri kadar hassasiyet gösterilseydi, “Kim bilir kadın ne yapmıştır?” gibi cehaletin tam dibinde yer alan ya da “Şöyle giyinme, itaat et” gibi çakma hocaların konuşmaları engellenseydi, bu kadar öldürülür müydü? Son sorum; daha kaç kadının öldürülmesi bekleniyor?