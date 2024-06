Ve karşınızda güzeller güzeli Iris

Haberin Devamı

Fatoş Altınbaş’ın kreatif direktörlüğünde hayat bulan ve Londra’da da ülkemizi temsil eden markalar arasında yer alan Mevaris, “Cosmos” adını verdiği son koleksiyonunda yapay zekâyla sanatı bir araya getirdi.

Kampanya çekimi sırasında marka yüzü için büyük bir arayış içine giren Altınbaş, “Iris” adını verdikleri muhteşem bir karakter yarattı.

Yapay zekâyla hayata geçirilen çekimlerin hiçbiri gerçek değil. Modelden çekim mekânına, ışıktan fotoğrafçıya kadar her şey bilgisayar ortamında tasarlanıyor ve ortaya çıkan sonuç, insanı hayretler içinde bırakıyor.

Mevaris, altının çevreye verdiği zararları minimum düzeye indirgeyebilmek ve karbon ayak izini düşürmek için sürdürülebilir odaklı bir marka olma yolunda adım atan ilk Türk mücevher markası.

“Cosmos” koleksiyonu da geri dönüştürülmüş altınlarla tasarlanmış ve üretilmiş.





Normalde söz konusu geri dönüşüm olduğunda ortaya çıkan tasarımlar hep yalın ve şatafattan uzak olur, fakat Cosmos’ta çok güzel parçalar var. Özellikle choker kolyeler ve cuff’lara bayıldım.

Gündüz jean ve sadece beyaz bir tişörtle taksanız dahi, gün içinde birçok farklı kişiden “Kolyen çok güzelmiş, nereden aldın?” sorusuyla karşı karşıya kalmanız garanti.

Enstalasyon, tasarım, yapay zekâ ve marka duruşu bir araya geldiğinde ortaya çıkan işler gerçekten çığır açıcı. Samanyolu, ay ışığı ve galaksinin ihtişamını yansıtan tasarımlardan oluşan “Cosmos” koleksiyonunun Londra’da da dikkatleri üzerine çekeceği aşikar.

Bodrum sezona hazır

Bodrum, bu yıl daha önce hiç olmadığı kadar güçlü bir şekilde yaz sezonuna giriş yapıyor.

Dior, Chanel, Louis Vuitton, Prada gibi dünya devlerinin Bodrum’daki pop-up store mağazalarının ciroları, Avrupa’daki birçok mağazanın cirosunu katlamış durumda.

Bu sezon da Bodrum marka seçkisi dillere destan.

Özellikle Mandarin Oriental içinde bulunan markalar, şimdiden sezona güçlü bir giriş yapmış durumda.

Cartier’den Chanel’e, Louis Vuitton’dan Missoni’ye, Hermes’ten Eres’e kadar birçok lüks markanın mağazasını bulabileceğiniz Cennet Koyu’nda ciddi bir rekabet ortamı olacak gibi gözüküyor.

Bu rekabet sadece mağazalarla sınırlı değil.

Efsanevi restoran Scorpios’un ilk kez Cennet Koyu’nda sezona merhaba diyecek Maxx Royal’in içinde mekân açması, Lucca by The Sea ve Lucca Beach’in yadsınamaz varlığı üzerine aynı lokasyonda Bobo by The Stay’in “Ben de buradayım” diyecek olması, bu beldeyi çok farklı yerlere taşıyacak.

Bu sezon ve bundan sonraki sezonlarda Cennet Koyu dünyanın sayılı lokasyonları arasına gösterilecek.

Gelecek sezon Bulgari Otel de rekabete dahil olacak ve lüks turizmin kodları yeniden yazılacak.

Bodrum’un yükselişine tanıklık etmeyi heyecanla bekliyorum.

Özellikle Lucca’nın meşhur DJ partilerini takipte kalın derim.

İbiza, Miami ve Mykonos’u sallayan büyük isimlerin hemen hemen tamamının bu yaz Lucca Beach’te performans sergileyeceğini söyleyebilirim.

Bodrum bu yaz bomba gibi bir sezona giriş yapıyor yani.

Tabii bunları yerli turistlerden kimler karşılayabilecek, o da ilk akla gelen sorulardan...