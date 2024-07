Eski Bodrum özlemi

Haberin Devamı

Muğla’ya yaklaştığımızı asfaltın farklılığından anlardım. Bodrum çok bakirdi, her yerde mandalina bahçeleri vardı. En sosyetik toplanma mekanı ise dolmuşların en son hareket ettiği sabah saatlerindeki otogardı.

Eğlence desen az ama özdü. Şimdiki gibi sınırsız restoran veya eğlence mekanı seçeneği yoktu. Çok hızlı bir şekilde değişti Bodrum. Bence dünyanın sayılı lokasyonları içinde Bodrum’u göreceğiz.

Tüm dünyanın akın edeceği en lüks yerlerden biri olacak, hiç şüphesiz.

Geçen gün Bobo by the Stay, açılışını Nu Look Magazine ile birlikte yaptı.

Cennet Koyu’nda bulunan Bobo, devler ligi rekabetinin tam ortasında yerini aldı. Ortalık kızıştıkça kızışmaya devam ediyor.

Çok güzel bir mekan olmuş Bobo. Neden biliyor musunuz?

Çünkü özlediğim eski Bodrum’un hissini yaşadım. Bodrum’un o huzurlu doğa içindeki salaşlığını, modernize etmeden lüksle birleştirmeyi başarmış Muzaffer Yıldırım ve Mahmut Anlar.

Her tarafı ultra modern lüks otel ve mekanlarla çevriliyken, ev hissini yaşatabilen nadir yerlerden biri olmuş.

Ama en çok Muzaffer Yıldırım’ın kızı Maya ve oğlu Can’ın, otelin her bir detayını kendi elleriyle bitirmeye çalışmasını izledim.

Tıpkı İtalyan ailelerinin kuşaktan kuşağa devrettikleri bayrak teslimine şahitlik ettim iki gün boyunca.

Açılış gecesinde yorgun ama gururlu bir şekilde gözlerindeki pırıltının mutluluğu ile eğlendiler.

O yüzden yeni jenerasyon vizyonu ve daha iyisini yapmak isteme şevkiyle hep çok daha farklı ve güzel olacak Bobo.

Diğer tüm mekanlar gibi onların da sezonu harika geçsin.



BOHO STİLİNİ GÖREMEDİK



Bodrum, çıtayı her geçen sene yükseltiyor. Mykonos’un en ünlü mekanlarından biri olan Scorpios’un Bodrum şubesi de açıldı.

Yabancı basında Ortadoğu’yla kıyaslanmasına hiç şaşırmadım.

Mykonos’ta Scorpios’a gidinler bilir...

Boho stilin rahatlığından başka bir şey göremezsiniz.

Plaj üzeri devam eden sabahlara kadar süren eğlencede şıklık yarışından eser yoktur. Bizde maalesef fönlü saçlar, makyajlı yüzler, aşırıya kaçmış elbiseler ve topuklu ayakkabılalae “Burası ne olmuş yahu” dedirten abartılıkta bir mekana dönüşmüş.

İçeriye girince “Nerede Mykonos, nerede Bodrum” dedirtiyor gerçekten.

Ama burada Scorpios’un suçu yok tabi.

Oraya gidenler biraz daha sakin kalsa belki hayatları daha iyi olacak.

Neyse siz yine de Bodrum’a bir uğrayın. Orada bütçenize uygun yerler mutlaka bulursunuz..