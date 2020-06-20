Bodrum’dan son haberler!

Günümüzde otellere olan güven çok önemli oldu. Yeni normal sonrası nasıl hizmet vereceklerini deneyimlemek istedim. Aynı zamanda da tasarımcı Bünyamin Aydın’ın bizleri riske atacak hiçbir organizasyona dahil olmayacağından emin ama yine de ister istemez otele gidiyor olmanın tedirginliğiyle Les Benjamins’in Edition Otel içindeki pop up mağazası açılışı için Bodrum’a gittim.
Otele ilk adım attığım andan itibaren alınan tedbirler karşısında içim rahat etti.
Otele girişte kontroller daha siz aracınızın içindeyken başlıyor. Rutin ateş ölçümü, el dezenfektanı ve temiz maske eşliğinde otele giriş yapabiliyorsunuz.
Valizleriniz içeriye sokulmadan direkt dezenfekte edilmeye götürülüyor ve temizlendikten sonra odanıza gönderiliyor.
Valizlerinizle aynı anda içeriye giriş yapamıyorsunuz yani.
Check-in’iniz tamamen temassız olarak kurgulanmış.
Kimseyle temas halinde bulunmadan işlemlerinizi yaptıktan sonra odanıza geçiyorsunuz.
Oda temizliğini tamamen isteğe bağlı olarak güncellemişler.
Talep etmediğiniz takdirde odanıza sizden başka kimse giriş yapmıyor.
Odaların hepsinin dezenfekte edildiğine dair özel kartlar eşliğinde odanıza geçiyorsunuz. Sizden başka da hiç kimsenin oda kartınıza veya kapı kulpuna dokunulmasına izin verilmiyor.
Bu tedbirler karşısında daha ilk anda insan kendinden şüphe ediyor “acaba buraya bir şey bulaştırır mıyım?” diye.
O yüzden otele girdikten sonra maske takma hissiniz tamamen ortadan kalkıyor.
Restoran kısmında ise menülere QR kod eşliğinde ulaşıyorsunuz.
Moda sektöründen biri olarak otel ve marka birlikteliklerine hep önem verdim.
Son bir iki sezondur markalar nerede konumlanacaklarına veya oteller hangi markayı bünyelerinde barındıracaklarına ciddi anlamda dikkat etmeye başladı.
Marka olmak bunu gerektirmiyor mu zaten?
Lüks ve çağdaş sokak giyim markası Les Benjamins’in özgün stili ile Edition’ın estetik felsefesi birleşerek ortaya güzel bir birliktelik çıkartmışlar.
Özelliklle şarkıcı Maluma giydikten sonra talebin arttığı batik desenli kimonoları ve Güney Kore’nin en popüler bisiklet parkuru The Rivers Path’ten ilham alarak tasarladığı gömlekleri bu yazın önemli parçalarından.
Hatta Maluma giydikten sonra koleksiyonu fark edip çok beğenen Justin ve Hailey Bieber çiftinin de sipariş verdiği söyleniyor.
Anlayacağınız gurur duyduğumuz Les Benjamins markasının batik kimonoları bu yazın hit modeli olacak. Yol yakınken hemen edinin benden söylemesi.
Bodrum’dan son haberler!
Günümüzde otellere olan güven çok önemli oldu. Yeni normal sonrası nasıl hizmet vereceklerini deneyimlemek istedim. Aynı zamanda da tasarımcı Bünyamin Aydın’ın bizleri riske atacak hiçbir organizasyona dahil olmayacağından emin ama yine de ister istemez otele gidiyor olmanın tedirginliğiyle Les Benjamins’in Edition Otel içindeki pop up mağazası açılışı için Bodrum’a gittim.
Otele ilk adım attığım andan itibaren alınan tedbirler karşısında içim rahat etti.
Otele girişte kontroller daha siz aracınızın içindeyken başlıyor. Rutin ateş ölçümü, el dezenfektanı ve temiz maske eşliğinde otele giriş yapabiliyorsunuz.
Valizleriniz içeriye sokulmadan direkt dezenfekte edilmeye götürülüyor ve temizlendikten sonra odanıza gönderiliyor.
Valizlerinizle aynı anda içeriye giriş yapamıyorsunuz yani.
Check-in’iniz tamamen temassız olarak kurgulanmış.
Kimseyle temas halinde bulunmadan işlemlerinizi yaptıktan sonra odanıza geçiyorsunuz.
Oda temizliğini tamamen isteğe bağlı olarak güncellemişler.
Talep etmediğiniz takdirde odanıza sizden başka kimse giriş yapmıyor.
Odaların hepsinin dezenfekte edildiğine dair özel kartlar eşliğinde odanıza geçiyorsunuz. Sizden başka da hiç kimsenin oda kartınıza veya kapı kulpuna dokunulmasına izin verilmiyor.
Bu tedbirler karşısında daha ilk anda insan kendinden şüphe ediyor “acaba buraya bir şey bulaştırır mıyım?” diye.
O yüzden otele girdikten sonra maske takma hissiniz tamamen ortadan kalkıyor.
Restoran kısmında ise menülere QR kod eşliğinde ulaşıyorsunuz.
Moda sektöründen biri olarak otel ve marka birlikteliklerine hep önem verdim.
Son bir iki sezondur markalar nerede konumlanacaklarına veya oteller hangi markayı bünyelerinde barındıracaklarına ciddi anlamda dikkat etmeye başladı.
Marka olmak bunu gerektirmiyor mu zaten?
Lüks ve çağdaş sokak giyim markası Les Benjamins’in özgün stili ile Edition’ın estetik felsefesi birleşerek ortaya güzel bir birliktelik çıkartmışlar.
Özelliklle şarkıcı Maluma giydikten sonra talebin arttığı batik desenli kimonoları ve Güney Kore’nin en popüler bisiklet parkuru The Rivers Path’ten ilham alarak tasarladığı gömlekleri bu yazın önemli parçalarından.
Hatta Maluma giydikten sonra koleksiyonu fark edip çok beğenen Justin ve Hailey Bieber çiftinin de sipariş verdiği söyleniyor.
Anlayacağınız gurur duyduğumuz Les Benjamins markasının batik kimonoları bu yazın hit modeli olacak. Yol yakınken hemen edinin benden söylemesi.