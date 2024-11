Avrupa geri dönüşüm lobisinden sert uyarı

Haberin Devamı

Yaptıkları uyarının içeriği son derece net.

Avrupa’nın benzeri görülmemiş bir krizle karşı karşıya olduğunu, düşük değerdeki hızlı moda tüketiminin artmasından dolayı büyüyen tekstil atıklarının temizlenmesi gerektiğini yoksa çok ciddi problemlerin kapıda olduğunu belirtiyorlar.

Bu uyarılar bir işe yarıyor mu?

Cevabı ise tam olarak ‘yumurta mı tavuktan çıkar, tavuk mu yumurtadan çıkar’ sarmalından farksız.

Tekstil atıklarının küresel iklim krizinin en önemli sorunlarından biri olduğunu biliyoruz.

İlginç olan bu bilindiği halde hızlı moda satışları artmaya devam ediyor. Sektör bu konuda elini taşın altına koymuş gibi gözükse de tüketici ne ile karşı karşı olduğunun farkında değil.

Bilinçsizce satın almalar ekonomik krize rağmen devam ediyor.

Avrupa ülkeleri arasında satılan tekstil ürünlerinin yaşam döngüsünden sorumlu en bilinçli ülke Almanya.

Dünya’nın en büyük 5’inci ihracatçısı konumunda yer alan Türkiye sürdürülebilir teknolojileri entegre etme konusunda maalesef geride.

Moda dünyası alma yerine dönüştürmeye teşvik etmediği, sezonu ikiye indirmeyi kabul etmediği ve 2’nci eli desteklemediği sürece işimiz zor.

Bu yüzden bilinçli tüketici olmak ve en azından bireysel olarak adım atmaya başlamak artık insani görevimiz haline geldi.

Ben şahsen son birkaç yıldır marka 2. El kıyafet satan online mağazalardan ve yurtdışına çıktığımda ise vintage ürünler satan yerlerden alışveriş yapıyorum.

İhtiyacım yoksa da sezondan yeni bir ürün almamayı tercih ediyorum. Küçülme kararı moda sektöründe inanın hiç kolay değil. Bu aynı her pazartesi diyete başlıyorum demek gibi. Ama ikisinde de ortak fikir, bilinç ve irade.

Gidişat hiç iç açıcı değil. Sonuçlarını ise uzun vadede değil yakın gelecekte göreceğiz hatta görmeye başlayalı çok oldu da üzeri bir süredir kapatılıyor.

Anlayacağınız artık her gün pazartesi.

Uzun lafın kısası iradenizi ortaya koymanızın tam zamanı.

2. EL SATAN ONLINE

ALIŞVERİŞ SİTELERİ

İlgilenirseniz eğer aşağıda iyi markaların 2. el satışlarının yapıldığı birkaç online alışveriş sitesi ismi yazıyorum.

Daha seçkin, klasik ve zamansız bir gardırop elde etmenin sırrı az ve öz parçalara sahip olmak.

Bu sitelerden piyasa satış fiyatlarına oranla uygun kıyafetler bulabilirsiniz.

Döngüsel ekonomi, gardırop paylaşımları ve daha az tüketim için bir adım atmak istiyor ama nereden başlayacağınızı bilemiyorsanız 2. el ürünler sizin için en mantıklı seçenek olacaktır.

Ama şunu özellikle belirteyim bu sitelerden Türkiye’ye gönderim sağlayamıyorsunuz.

Yurtdışı adresi vermek zorunlu. Gideceğiniz otele gönderim sağlayabilirsiniz.

Ama gitmeden 10 gün önce gönderim yapmanızı tavsiye ederim. Adrese ulaşımı biraz zaman alabiliyor.

◊ The RealReal

◊ The Outnet

◊ Gilt

◊ Vestiaire Collective