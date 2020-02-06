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Güzin Abla

Güzin Abla

guzinabla@hurriyet.com.tr

Telefonda beni eski nişanlısı sanıp evliliğimizden yakındı

6 Şubat 2020

Eşimi gizli numaradan aradım. Beni eski nişanlısı zannetti ve evlendiği için pişman olduğunu anlattı...

Sevgili Güzin Abla öncelikle köşenizdeki yazıları okurken benim de bir gün gelip, buraya yazacağım aklımın ucuna dahi gelmezdi.
Ben 25 yaşında bir genç kadınım. Eşimle 3 aylık evliyiz. Her şey çok güzel giderken, bir gün içime bir kuşku düştü ve eşimi gizli numaradan aradım. Ve hayatımın en büyük şokunu yaşadım.
Eşim sesimi tanımadı, zaten biraz da kısık sesle konuşmuştum. Ve beni eski nişanlısı zannetti ve hiç iyi gitmeyen bir evlilik yaşadığını söyledi.
Çok mutsuz olduğundan bahsetti. Evlendiği için pişman olduğunu anlattı.
Daha sonra ben de kendimi tanıttım, bu koşullarda boşanmak istediğimi söyledim.
Ama benden özür dileyip, yanlış anladığımı ileri sürdü.
Ben de çok sevdiğim için yapamadım. Ailemin bu durumdan haberi yok, sadece eşimin ailesinin haberi var.
Pişman olduğunu söylüyor ve hatta telefondakinin ben olduğumu bilip, kızdırmak için özellikle yaptığını söylüyor.
Ona inanmak istiyorum ama hâlâ bir yanım inanmıyor.
◊ Rumuz: Affetmeli miyim
Telefonda beni eski nişanlısı sanıp evliliğimizden yakındı

YANIT
Hayır kızım, hikâye bunlar... Bence seni eski nişanlısı sandığı için kendini acındırmak istemiş.
Bir anlamda “seni özlüyorum, şu anda mutsuzum, beni teselli eder misin” havasına bürünmüş.
Belki söyledikleri gerçek duyguları olmayabilir, büyük ihtimalle senden şikâyetçi de olmayabilir.
Ama her nedense böyle bir senaryoya ihtiyaç duymuş. Evlilikten önceki durumunuzu bilmiyorum, bu konuda yorum yapmam çok zor. Ancak her zaman söylediğim gibi, erkekler büyümek istemeyen çocuklar gibidir.
Biraz da evlilik yaşamına henüz pek alışamadığını göz önünde bulundurursak, böyle saçma sapan bir şey yapmış olabilir.
Bu yüzden evliliğini yıkmak ne kadar doğru olur, bilemiyorum ama bence bu saçmalığı unutabilirsin.
Ona biraz daha zaman tanıyabilirsin.
Senin de gereksiz yere, ona bir özel numaradan telefon edip onu denemeye çalışman da çok yanlış ve çocukça bana kalırsa...
Ona güvenmiyorsan, zaten yapacak bir şey yok.
Evlilik hayatında güven yoksa, bu evliliğin çok uzun sürmeyeceğini söyleyebilirim o zaman...

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