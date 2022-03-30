Tek sorunum âşık olup o heyecanı yaşayamamak

Nişanlımla güzel bir uyumumuz var ama ona âşık değilim. Mantığım ve kalbim birbirinden çok farklı ilerliyor. Ne yapacağımı bilmiyorum...
28 yaşında nişanlı bir kızım. Nişanlımla o kadar güzel bir uyumumuz var ki... Bu devirde böylesi zor bulunur. Arkadaşlarıma bakıyorum, önce yakışıklı, zengin birilerini buluyorlar. Hem de âşık oluyorlar. Ama yaşadıklarını görüyorum.
Güvensizlik, kavgalar, kalp kırmalar, ihanetler ve daha bir sürü şey yaşıyorlar. Hatta ayrılıyorlar.
Ne zaman bir arkadaşımın ilişkisine özensem birkaç ay içinde kendime şükrediyorum.
Ben ise bunları bilerek ve sürekli kalbimin yanlış insanları sevdiğini görerek mantığımla bir kişiyi seçtim.
Dediğim gibi her şey o kadar güzel gidiyor ki karakter uyumumuz, anlaşmamız, sadakatimiz gerçekten her şey bir bütün ilerliyor.
Zaten evlilikte bir zaman sonra geriye sadece karakter uyumu kalacak. İşte o tam da baba olacak, evine, yuvasına bağlı bir adam. Görseniz beni o kadar güzel seviyor ki... Sevgisine, ilgisine bağımlı oldum.
Ama tek sorunum ben tam âşık olup o heyecanları yaşayamıyorum. Bunu hiç kimse bilmiyor. Sanırım önceden bu aşk ve heyecanı tam olarak yaşayamadığım için içimde kaldı. Mantıkla birini seçince de o sevgi arayışı öyle kaldı. Daha önce de platonik olarak severdim. Biri ile en fazla 1 ay konuşmuşluğum vardı.
Yani kısaca hep âşık olup kavuşmayı bekledim. Ama yanlış kişileri sevdim, kavuşmak hep hayal oldu. Beni seveni de istemedim. Böyle büyüdüm ve hâlâ aynı psikoloji ile devam ediyorum.
Aslında benim bu durumdan kurtulmamın tek yolu sevmekse, beni seven bu güzel adama kendimi adamak istedim. Ama aklım başka, kalbim başka davranıyor.
Hâlâ yanlış kişileri sevmenin peşindeyim. Allah korusun, aldatma gibi bir eylemim yok. Ama kalbin başkasına meyletmesi bile korkunç.
Ben kendimi toparlamak istiyorum.
Aklımın karışmaması için ne yapabilirim? Zamanla düzelir mi?
◊ Rumuz: Âşık olmak
YANIT
Sevgili kızım, âşık olmak elbette ki dünyanın en değerli duygusu. Ancak aşk öyle zorla, çekiştire çekiştire gelmez ki... “Ben âşık olmak istiyorum” dediğinde karşına çıkmaz ki... Aşk herkese nasip olmayabilir de, ömür boyu karşına çıkmayabilir de... Ancak senin bu anlattığın nişanlın gibi fedakar, saygılı, yuvasına bağlı, sorumluluk sahibi, her konuda anlaşabildiğini söylediğin insana da kolay kolay rastlamak mümkün olmaz.
Ve inan bana, bazen bir kadın, böyle bir erkeğe giderek büyük bir sevgiyle bağlandığında, bu duygunun giderek aşka dönüştüğünü de hissedebilir.
Aşk olmasa bile, bir kadının sırtını dayayabileceğini hissettiği bir erkeğe duyduğu güven, sevgi ve şefkat zaman içinde aşktan bile çok güçlü bir duyguya dönüşebilir.
Hem genellikle uzmanlar aşkın en fazla 3 yıl sürdüğünü söylemiyor mı...
Hatta bana sorarsanız evlilik birliği içinde, bazen en güçlü aşkın bile 3 yıl sürmesi mucize olurdu.
Kavgalar, itişip kakışmalar, kıskançlıklar en büyük aşkları bile yerle bir etmez mi?
Senin arkadaşlarının ilişkilerinde şahit olduğun ve mutsuzluklarına neden olan sorumsuzluklar, kırılan kalpler, ihanetler acaba o çok imrendiğin aşkın zerresini bırakmış mıdır ilişkilerinde?
Anladığın gibi kızım, o beklediğin aşkı, mantığınla bağlandığını düşündüğün nişanlınla, zaman içinde yaşayabilirsin.
Hem bak sen kendin “Sevgisine, ilgisine bağımlı oldum” demiyor musun?
Böyle kafa karışıklığı yaşamak yerine, seni gerçekten seven ve değer veren nişanlının değerini bilmelisin.
Tek sorunum âşık olup o heyecanı yaşayamamak
Nişanlımla güzel bir uyumumuz var ama ona âşık değilim. Mantığım ve kalbim birbirinden çok farklı ilerliyor. Ne yapacağımı bilmiyorum...
28 yaşında nişanlı bir kızım. Nişanlımla o kadar güzel bir uyumumuz var ki... Bu devirde böylesi zor bulunur. Arkadaşlarıma bakıyorum, önce yakışıklı, zengin birilerini buluyorlar. Hem de âşık oluyorlar. Ama yaşadıklarını görüyorum.
Güvensizlik, kavgalar, kalp kırmalar, ihanetler ve daha bir sürü şey yaşıyorlar. Hatta ayrılıyorlar.
Ne zaman bir arkadaşımın ilişkisine özensem birkaç ay içinde kendime şükrediyorum.
Ben ise bunları bilerek ve sürekli kalbimin yanlış insanları sevdiğini görerek mantığımla bir kişiyi seçtim.
Dediğim gibi her şey o kadar güzel gidiyor ki karakter uyumumuz, anlaşmamız, sadakatimiz gerçekten her şey bir bütün ilerliyor.
Zaten evlilikte bir zaman sonra geriye sadece karakter uyumu kalacak. İşte o tam da baba olacak, evine, yuvasına bağlı bir adam. Görseniz beni o kadar güzel seviyor ki... Sevgisine, ilgisine bağımlı oldum.
Ama tek sorunum ben tam âşık olup o heyecanları yaşayamıyorum. Bunu hiç kimse bilmiyor. Sanırım önceden bu aşk ve heyecanı tam olarak yaşayamadığım için içimde kaldı. Mantıkla birini seçince de o sevgi arayışı öyle kaldı. Daha önce de platonik olarak severdim. Biri ile en fazla 1 ay konuşmuşluğum vardı.
Yani kısaca hep âşık olup kavuşmayı bekledim. Ama yanlış kişileri sevdim, kavuşmak hep hayal oldu. Beni seveni de istemedim. Böyle büyüdüm ve hâlâ aynı psikoloji ile devam ediyorum.
Aslında benim bu durumdan kurtulmamın tek yolu sevmekse, beni seven bu güzel adama kendimi adamak istedim. Ama aklım başka, kalbim başka davranıyor.
Hâlâ yanlış kişileri sevmenin peşindeyim. Allah korusun, aldatma gibi bir eylemim yok. Ama kalbin başkasına meyletmesi bile korkunç.
Ben kendimi toparlamak istiyorum.
Aklımın karışmaması için ne yapabilirim? Zamanla düzelir mi?
◊ Rumuz: Âşık olmak
YANIT
Sevgili kızım, âşık olmak elbette ki dünyanın en değerli duygusu. Ancak aşk öyle zorla, çekiştire çekiştire gelmez ki... “Ben âşık olmak istiyorum” dediğinde karşına çıkmaz ki... Aşk herkese nasip olmayabilir de, ömür boyu karşına çıkmayabilir de... Ancak senin bu anlattığın nişanlın gibi fedakar, saygılı, yuvasına bağlı, sorumluluk sahibi, her konuda anlaşabildiğini söylediğin insana da kolay kolay rastlamak mümkün olmaz.
Ve inan bana, bazen bir kadın, böyle bir erkeğe giderek büyük bir sevgiyle bağlandığında, bu duygunun giderek aşka dönüştüğünü de hissedebilir.
Aşk olmasa bile, bir kadının sırtını dayayabileceğini hissettiği bir erkeğe duyduğu güven, sevgi ve şefkat zaman içinde aşktan bile çok güçlü bir duyguya dönüşebilir.
Hem genellikle uzmanlar aşkın en fazla 3 yıl sürdüğünü söylemiyor mı...
Hatta bana sorarsanız evlilik birliği içinde, bazen en güçlü aşkın bile 3 yıl sürmesi mucize olurdu.
Kavgalar, itişip kakışmalar, kıskançlıklar en büyük aşkları bile yerle bir etmez mi?
Senin arkadaşlarının ilişkilerinde şahit olduğun ve mutsuzluklarına neden olan sorumsuzluklar, kırılan kalpler, ihanetler acaba o çok imrendiğin aşkın zerresini bırakmış mıdır ilişkilerinde?
Anladığın gibi kızım, o beklediğin aşkı, mantığınla bağlandığını düşündüğün nişanlınla, zaman içinde yaşayabilirsin.
Hem bak sen kendin “Sevgisine, ilgisine bağımlı oldum” demiyor musun?
Böyle kafa karışıklığı yaşamak yerine, seni gerçekten seven ve değer veren nişanlının değerini bilmelisin.